15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшади

·1·Жамият
15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшади

Чеченистонда 15 ёшли қиз тасодифан ютиб юборган игна билан қарийб уч ҳафта давомида яшаган.

Маълум қилинишича, қиз рўмолининг учидаги безакни маҳкамлаш вақтида игнани эҳтиётсизлик билан ютиб юборган. У дарҳол шифокорларга мурожаат қилган ва икки кундан сўнг ўтказилган текширувда ёт жисм ичакда экани аниқланган.

Шифокорлар игнани эндоскопик усулда олиб ташлашни режалаштирган, аммо у жуда чуқур жойлашгани сабабли бу усул қўлланилмаган.

Орадан 20 кун ўтиб, игна организмдан табиий равишда чиқиб кетган. Мутахассислар бу ҳолатни камдан-кам учрайдиган ва катта омад билан боғлиқ воқеа сифатида баҳолаган.

Шифокорлар, айниқса, рўмол ўрашда игнадан фойдаланадиган қизларни уни оғизга яқин тутмаслик ва эҳтиёт чораларига қатъий амал қилишга чақирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юнусободда электромобиль ёниб кетдиЮнусободда электромобиль ёниб кетдиБугун, 11:02Расул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиРасул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиБугун, 08:34Қарздорликка беэътибор бўлмангҚарздорликка беэътибор бўлмангБугун, 00:35Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!Кеча, 15:26Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!Кеча, 15:13Мустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахс афв этилдиМустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахс афв этилдиКеча, 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди