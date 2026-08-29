15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Чеченистонда 15 ёшли қиз тасодифан ютиб юборган игна билан қарийб уч ҳафта давомида яшаган.
Маълум қилинишича, қиз рўмолининг учидаги безакни маҳкамлаш вақтида игнани эҳтиётсизлик билан ютиб юборган. У дарҳол шифокорларга мурожаат қилган ва икки кундан сўнг ўтказилган текширувда ёт жисм ичакда экани аниқланган.
Шифокорлар игнани эндоскопик усулда олиб ташлашни режалаштирган, аммо у жуда чуқур жойлашгани сабабли бу усул қўлланилмаган.
Орадан 20 кун ўтиб, игна организмдан табиий равишда чиқиб кетган. Мутахассислар бу ҳолатни камдан-кам учрайдиган ва катта омад билан боғлиқ воқеа сифатида баҳолаган.
Шифокорлар, айниқса, рўмол ўрашда игнадан фойдаланадиган қизларни уни оғизга яқин тутмаслик ва эҳтиёт чораларига қатъий амал қилишга чақирмоқда.
…