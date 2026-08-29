NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олди

·10·Техно
NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олди

АҚШ Миллий аэронавтика ва космос агентлиги NASA келгусида Ойга амалга ошириладиган экспедициялар хусусий сектор иштирокисиз имконсиз эканини очиқ эътироф этди. IXBT.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, агентлик раҳбари Жаред Айзекман давлат тузилмаси мустақил равишда астронавтларни Ер йўлдоши сиртига тушира олмаслигини маълум қилди. Бу баёнот космик тадқиқотлар тарихида янги босқич бошланганидан ва давлатнинг хусусий корпорацияларга қарамлиги ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусий сектор ва давлат ҳамкорлиги

Ҳозирги кунда NASA «Артемида-3» миссияси доирасида СЛС оғир ракетаси ҳамда Орион космик кема модулини тайёрлаш бўйича асосий масъулиятни ўз зиммасида сақлаб қолмоқда. Бироқ дастурнинг энг муҳим ва мураккаб қисмлари, жумладан, Ойга қўниш модулларини яратиш бевосита хусусий компаниялар зиммасига юклатилган. Шу сабабли ҳам давлат агентлиги ўз олдига қўйилган улкан вазифаларни ечишда SpaceX ва Blue Origin каби етакчи аэрокосмик корпорацияларнинг ёрдамига таянмоқда.

Жаред Айзекмандан SpaceX ва Blue Origin компанияларидан қайси бири Ойга қўниш модулини яратишда тезроқ натижа кўрсатаётгани ҳақида сўралганда, у аниқ бир ғолибни кўрсатишдан тийилди. Унинг таъкидлашича, ҳар иккала компания ҳам ўз лойиҳалари устида жадал суръатларда ишламоқда ҳамда кўплаб синов парвозларини муваффақиятли амалга ошириб келмоқда. Бу эса рақобат муҳити лойиҳанинг сифатига ва хавфсизлигига ижобий таъсир кўрсатаётганини англатади.

Келгуси режалар ва муддатлар

Космик агентлик жорий ўн йилликнинг охиригача амалга ошириладиган парвозларГрафигини ҳам маълум қилди. NASA режасига кўра, «Артемида-3» миссиясини 2027-йилда учириш кўзда тутилган. Шундан сўнг, 2028-йилда «Артемида-4» дастурини амалга ошириш режалаштирилган бўлиб, айнан шу босқичда америкалик астронавтлар кўп йиллик танаффусдан кейин яна Ой юзасига қадам қўйиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу муддатларга риоя этилиши хусусий ҳамкорларнинг технологик ютуқлари ва синовлар қанчалик муваффақиятли ўтишига бевосита боғлиқ. Космик пойгада хусусий капиталнинг устувор аҳамият касб этиши келгусида сайёралараро тадқиқотлар ва бошқа осмон жисмларини ўзлаштириш жараёнларини ҳам тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.

NASASpaceXBlue OriginОйАртемида
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиXiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиБугун, 10:52Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинStarship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинБугун, 09:53Астрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиАстрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиБугун, 04:20Космонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКосмонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКеча, 22:24Лава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиЛава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиКеча, 21:56Америкалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиАмерикалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиКеча, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди