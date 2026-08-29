NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олди
АҚШ Миллий аэронавтика ва космос агентлиги NASA келгусида Ойга амалга ошириладиган экспедициялар хусусий сектор иштирокисиз имконсиз эканини очиқ эътироф этди. IXBT.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, агентлик раҳбари Жаред Айзекман давлат тузилмаси мустақил равишда астронавтларни Ер йўлдоши сиртига тушира олмаслигини маълум қилди. Бу баёнот космик тадқиқотлар тарихида янги босқич бошланганидан ва давлатнинг хусусий корпорацияларга қарамлиги ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хусусий сектор ва давлат ҳамкорлигиҲозирги кунда NASA «Артемида-3» миссияси доирасида СЛС оғир ракетаси ҳамда Орион космик кема модулини тайёрлаш бўйича асосий масъулиятни ўз зиммасида сақлаб қолмоқда. Бироқ дастурнинг энг муҳим ва мураккаб қисмлари, жумладан, Ойга қўниш модулларини яратиш бевосита хусусий компаниялар зиммасига юклатилган. Шу сабабли ҳам давлат агентлиги ўз олдига қўйилган улкан вазифаларни ечишда SpaceX ва Blue Origin каби етакчи аэрокосмик корпорацияларнинг ёрдамига таянмоқда.
Жаред Айзекмандан SpaceX ва Blue Origin компанияларидан қайси бири Ойга қўниш модулини яратишда тезроқ натижа кўрсатаётгани ҳақида сўралганда, у аниқ бир ғолибни кўрсатишдан тийилди. Унинг таъкидлашича, ҳар иккала компания ҳам ўз лойиҳалари устида жадал суръатларда ишламоқда ҳамда кўплаб синов парвозларини муваффақиятли амалга ошириб келмоқда. Бу эса рақобат муҳити лойиҳанинг сифатига ва хавфсизлигига ижобий таъсир кўрсатаётганини англатади.
Келгуси режалар ва муддатларКосмик агентлик жорий ўн йилликнинг охиригача амалга ошириладиган парвозларГрафигини ҳам маълум қилди. NASA режасига кўра, «Артемида-3» миссиясини 2027-йилда учириш кўзда тутилган. Шундан сўнг, 2028-йилда «Артемида-4» дастурини амалга ошириш режалаштирилган бўлиб, айнан шу босқичда америкалик астронавтлар кўп йиллик танаффусдан кейин яна Ой юзасига қадам қўйиши кутилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу муддатларга риоя этилиши хусусий ҳамкорларнинг технологик ютуқлари ва синовлар қанчалик муваффақиятли ўтишига бевосита боғлиқ. Космик пойгада хусусий капиталнинг устувор аҳамият касб этиши келгусида сайёралараро тадқиқотлар ва бошқа осмон жисмларини ўзлаштириш жараёнларини ҳам тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.
…