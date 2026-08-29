Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилинди

·4·Техно
Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилинди

NASA агентлигининг Curiosity марсочоди Қизил осмон остидаги марсча ландшафтни суратга олиш жараёнида ғалати қора объектни муҳрлаб қўйди. Узун пайпаслагичларга эга денгиз жонзотини эслатувчи мазкур сурат интернет фойдаланувчилари эътиборини тортиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Мутахассислар ушбу топилманинг асл табиатини ўрганиб чиқиб, ҳақиқатда нима содир бўлганига ойдинлик киритишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, ғалати кадр аслида 2023-йилнинг 20-августида олинган бўлиб, вақт ўтиши билан ижтимоий тармоқларда яна фаол тарқала бошлади. Суратнинг чап қисмида жойлашган қора объект шаклан фақат медузани эмас, балки Герберн Уеллснинг машҳур асаридаги "Дунёлар жанги"даги уч оёқли махлуқни ҳам эслатиб юборади. Бироқ олимларнинг таъкидлашича, Марс атмосферасида ҳеч қандай тирик мавжудот ёки учар жисм аниқлангани йўқ.

Техник носозлик ёки космик нурланиш

Мутахассислар бундай ғалати артефактларнинг пайдо бўлишини бевосита космик аппарат жиҳозларининг ишлаши билан изоҳламоқда. Энг эҳтимолли версияга кўра, сирли из космосдан келиб тушган зарядланган зарчанинг Curiosity навигация камерасининг (НавКам) кремний детекторига бориб урилиши оқибатида ҳосил бўлган.

Космик нурланиш ва юқори энергияли зарралар кўпинча сурат сенсорларида турли ёруғ ёки қора доғларни келтириб чиқариши одатий ҳол ҳисобланади. Оддий кузатувчи учун бу каби нуқсонлар Марс сиртидаги реал объект ёки ўзгаретсияли жисм сифатида қабул қилиниши жуда осон, бу эса интернетда турли асоссиз тахминларни келтириб чиқаради.

Кадрлар солиштируви сирни очди

Ушбу илмий тахминни тўла тасдиқловчи амалий далиллар ҳам мавжуд. Curiosity илмий тадқиқотлар доирасида битта ҳудуднинг ўзини қисқа вақт оралиғида кетма-кет бир неча маротаба суратга олади. Аниқланишича, "медуза" тасвирланган кадрдан нақд 13 ва 25 сония олдин худди шу нуқта ўша камера воситасида тасвирга олинган эди.

Олдинги кадрларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, уларнинг бирортасида ҳам ҳеч қандай сирли силуэт мавжуд эмас. Бу эса топилма на Марс тупроғида турганини, на сайёра юзасида ҳаракатланганини аниқ кўрсатади. Демак, объект ҳақиқатан ҳам космик заррачанинг камера сенсорига кўрсатган таъсири натижасида юзага келган оптик артефакт холос.

МарсCuriosityNASAКосмосИлмий Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда янги космик академия ташкил этиладиАҚШда янги космик академия ташкил этиладиБугун, 11:50Hisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилдиHisense Старлигҳт S2 Pro лазерни 4K телевизори тақдим этилдиБугун, 11:28Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиXiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиБугун, 10:52NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиNASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиБугун, 10:25Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинStarship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинБугун, 09:53Астрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиАстрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқладиБугун, 04:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди