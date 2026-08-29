Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилинди
NASA агентлигининг Curiosity марсочоди Қизил осмон остидаги марсча ландшафтни суратга олиш жараёнида ғалати қора объектни муҳрлаб қўйди. Узун пайпаслагичларга эга денгиз жонзотини эслатувчи мазкур сурат интернет фойдаланувчилари эътиборини тортиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Мутахассислар ушбу топилманинг асл табиатини ўрганиб чиқиб, ҳақиқатда нима содир бўлганига ойдинлик киритишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, ғалати кадр аслида 2023-йилнинг 20-августида олинган бўлиб, вақт ўтиши билан ижтимоий тармоқларда яна фаол тарқала бошлади. Суратнинг чап қисмида жойлашган қора объект шаклан фақат медузани эмас, балки Герберн Уеллснинг машҳур асаридаги "Дунёлар жанги"даги уч оёқли махлуқни ҳам эслатиб юборади. Бироқ олимларнинг таъкидлашича, Марс атмосферасида ҳеч қандай тирик мавжудот ёки учар жисм аниқлангани йўқ.
Техник носозлик ёки космик нурланишМутахассислар бундай ғалати артефактларнинг пайдо бўлишини бевосита космик аппарат жиҳозларининг ишлаши билан изоҳламоқда. Энг эҳтимолли версияга кўра, сирли из космосдан келиб тушган зарядланган зарчанинг Curiosity навигация камерасининг (НавКам) кремний детекторига бориб урилиши оқибатида ҳосил бўлган.
Космик нурланиш ва юқори энергияли зарралар кўпинча сурат сенсорларида турли ёруғ ёки қора доғларни келтириб чиқариши одатий ҳол ҳисобланади. Оддий кузатувчи учун бу каби нуқсонлар Марс сиртидаги реал объект ёки ўзгаретсияли жисм сифатида қабул қилиниши жуда осон, бу эса интернетда турли асоссиз тахминларни келтириб чиқаради.
Кадрлар солиштируви сирни очдиУшбу илмий тахминни тўла тасдиқловчи амалий далиллар ҳам мавжуд. Curiosity илмий тадқиқотлар доирасида битта ҳудуднинг ўзини қисқа вақт оралиғида кетма-кет бир неча маротаба суратга олади. Аниқланишича, "медуза" тасвирланган кадрдан нақд 13 ва 25 сония олдин худди шу нуқта ўша камера воситасида тасвирга олинган эди.
Олдинги кадрларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, уларнинг бирортасида ҳам ҳеч қандай сирли силуэт мавжуд эмас. Бу эса топилма на Марс тупроғида турганини, на сайёра юзасида ҳаракатланганини аниқ кўрсатади. Демак, объект ҳақиқатан ҳам космик заррачанинг камера сенсорига кўрсатган таъсири натижасида юзага келган оптик артефакт холос.
…