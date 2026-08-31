Физиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишди

·0·Техно
Физиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишди

Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи илк бор ягона ион даражасида Магнус эффектининг оптик аналогини тажрибада қайд этишди. ixbt.com маълумотига кўра, кучли фокусланган ласер нурланиши ва алоҳида атом ўртасидаги ўзаро таъсирни ўрганиш жараёнида назарий жиҳатдан башорат қилинган муҳим ҳодиса амалда ўлчанди, бу келгусида юқори аниқликдаги квант компьютерларини яратишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Классик физика курсидан яхши таниш бўлган Магнус эффекти одатда айланма ҳаракатдаги тўпнинг парвоз траекторияси эгилишида яққол намоён бўлади. Бунда объект атрофидаги муҳим кучлар таъсирида ёнлама оғиш юзага келади. Ушбу ҳодисанинг оптик аналоги мавжудлиги илгари назарий жиҳатдан башорат қилинган бўлсада, уни тўғридан-тўғри атом даражасида кузатиш шу пайтгача олимларга насиб этмаган эди. Янги тажриба эса мазкур назарияларни амалиётда тасдиқлаш имконини берди.

Тажриба жараёни ва олинган натижалар

Ўтказилган эксперимент давомида олимлар электромагнит тузоқ ёрдамида деярли ҳаракатсиз турган калций-40 ёни ёрдамида тадқиқот олиб боришди. Унга 729 нанометр тўлқин узунлигига эга кучли фокусланган ласер нури йўналтирилиб, нур ёни нисбатан босқичма-босқич кўчириб борилди. Бунда ион микроскопик датчик вазифасини бажариб, ёруғлик майдонининг тузилишини аниқлашга хизмат қилди.

Тадқиқотчилар ионнинг ёруғлик нурига нисбатан жойлашувига қараб унинг турли квант ҳолатлари орасидаги ўтиш эҳтимоллигини ўлчашди. Маълум бўлишича, ўзаро таъсирнинг максимал нуқтаси ёруғлик интенсивлиги тақсимотидан келиб чиқиб кутилган нуқтага мос келмаган. Икки хил квант ўтиши учун кузатилган силжиш мос равишда 240 ва 463 нанометрни ташкил этган бўлиб, бу назарий ҳисоб-китоблар билан деярли тўлиқ мос келди.

Квант технологиялари учун аҳамияти

Мазкур ҳодисанинг юзага келиши кучли фокусланган ёруғликнинг мураккаб электромагнит тузилиши билан боғлиқ. Бундай кучли фокусланиш шароитида электр майдонининг узунламасига бўлган қисми ҳамда поляризациянинг фазовий ўзгаришлари ҳал қилувчи рол ўйнай бошлайди. Оддийроқ ласер нури моделларида эса бу каби омилларни одатда эътиборсиз қолдириш мумкин эди.

Квант компьютерлари учун бу кашфиётнинг амалий аҳамияти катта. Ионли квант процессорларида ласерлар алоҳида кубитларнинг ҳолатини бошқариш вазифасини бажаради. Фазовий силжишлар ҳамда поляризациянинг бир жинсли эмаслиги ионнинг ички квант ҳолатини унинг ҳаракати билан боғлаб қўйиб, амалларни бажариш чоғида қўшимча хатоликларни келтириб чиқариши мумкин.

Шу билан бирга, олимларнинг фикрича, бу самарадан фойдаланиб, аксинча, янги имкониятлар очиш ҳам мумкин. Келгусида мазкур оптик кучлар ёрдамида ионли кубитлар орасидаги ўзаро таъсирни яхшилаш ва мураккаброқ квант амалларини амалга ошириш йўллари кўриб чиқилмоқда. Ҳозирги тажриба эса ёруғлик ва атом ўртасидаги мураккаб таъсирнинг батафсил харитасини тузишга муваффақ бўлди.

Квант компьютерлариФизикаЛасерОптик эффектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиXiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиБугун, 01:52Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиТокио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиБугун, 01:22NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиБугун, 01:00Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиКеча, 17:54NASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиNASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиКеча, 17:53SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиКеча, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди