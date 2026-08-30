Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилинди
Россия Президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Россия етакчиси Владимир Путин, АҚШнинг сайланган президенти Дональд Трамп ҳамда Украина президенти Владимир Зеленский иштирокидаги эҳтимолий уч томонлама саммит бўйича расмий баёнот берди. Кремль вакилининг таъкидлашича, бундай даражадаги учрашув шунчаки муҳокамалар учун эмас, фақатгина аниқ ва тайёр келишувларни расман мустаҳкамлаш мақсадидагина ўтказилиши мумкин.
Мазкур масала АҚШнинг нуфузли Axios нашри томонидан Марказий разведка бошқармаси директори Жон Рэтклиффнинг Москвага ташрифи чоғида уч томонлама саммит ўтказиш таклифи илгари сурилгани ҳақидаги хабарлардан сўнг яна кун тартибига чиқди.
«Келишувлар — оддий битим эмас»: Дмитрий Песковнинг асосий баёнотлари
Кремль расмийси уч етакчининг бир даврага йиғилиши бўйича қуйидаги муҳим жиҳатларни қайд этди:
Учрашувнинг ягона мақсади: «Бундай учрашув фақат келишувларни қайд этиш ва расмийлаштириш учунгина амалга ошиши мумкин. Келишувлар — бу оддий, жўн битим эмас. Бу жуда кўплаб тафсилотлардан иборат бўлган мураккаб тартибга солиш жараёнидир», — деди Песков;
Муҳокамалар эмас, финал қарори: Президентларнинг шунчаки деталларни муҳокама қилиш учун учрашиши бефойда экани, улар фақат жараённи якунлаб, келишувларга нуқта қўйиш учунгина бир стол атрофига ўтиришлари мумкинлиги билдирилди;
Киев позициясига танқид: Кремль вакили Киев томони айни пайтда ҳақиқий тартибга солиш ва муроса жараёни билан шуғулланишни истамаётганини таъкидлади.
МРБ раҳбарининг Москвадаги ташаббуси
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Американинг Axios нашри МРБ директори Жон Рэтклифф Москвага қилган ташрифи давомида Трамп, Путин ва Зеленский иштирокида катта саммит ташкил этиш ташаббуси билан чиққанини ёзган эди. Бироқ Россия томони ўшанда бу таклифга қандай расмий жавоб бергани очиқланмаган эди.
…