Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилинди

·29·Дунё
Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилинди

Россия Президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Россия етакчиси Владимир Путин, АҚШнинг сайланган президенти Дональд Трамп ҳамда Украина президенти Владимир Зеленский иштирокидаги эҳтимолий уч томонлама саммит бўйича расмий баёнот берди. Кремль вакилининг таъкидлашича, бундай даражадаги учрашув шунчаки муҳокамалар учун эмас, фақатгина аниқ ва тайёр келишувларни расман мустаҳкамлаш мақсадидагина ўтказилиши мумкин.

Мазкур масала АҚШнинг нуфузли Axios нашри томонидан Марказий разведка бошқармаси директори Жон Рэтклиффнинг Москвага ташрифи чоғида уч томонлама саммит ўтказиш таклифи илгари сурилгани ҳақидаги хабарлардан сўнг яна кун тартибига чиқди.

«Келишувлар — оддий битим эмас»: Дмитрий Песковнинг асосий баёнотлари

Кремль расмийси уч етакчининг бир даврага йиғилиши бўйича қуйидаги муҳим жиҳатларни қайд этди:

  • Учрашувнинг ягона мақсади: «Бундай учрашув фақат келишувларни қайд этиш ва расмийлаштириш учунгина амалга ошиши мумкин. Келишувлар — бу оддий, жўн битим эмас. Бу жуда кўплаб тафсилотлардан иборат бўлган мураккаб тартибга солиш жараёнидир», — деди Песков;

  • Муҳокамалар эмас, финал қарори: Президентларнинг шунчаки деталларни муҳокама қилиш учун учрашиши бефойда экани, улар фақат жараённи якунлаб, келишувларга нуқта қўйиш учунгина бир стол атрофига ўтиришлари мумкинлиги билдирилди;

  • Киев позициясига танқид: Кремль вакили Киев томони айни пайтда ҳақиқий тартибга солиш ва муроса жараёни билан шуғулланишни истамаётганини таъкидлади.

МРБ раҳбарининг Москвадаги ташаббуси

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Американинг Axios нашри МРБ директори Жон Рэтклифф Москвага қилган ташрифи давомида Трамп, Путин ва Зеленский иштирокида катта саммит ташкил этиш ташаббуси билан чиққанини ёзган эди. Бироқ Россия томони ўшанда бу таклифга қандай расмий жавоб бергани очиқланмаган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиАҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиБугун, 22:58Ўзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиЎзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиБугун, 22:55Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борБугун, 19:48Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Бугун, 19:47Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Бугун, 19:30Олмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиОлмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиБугун, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди