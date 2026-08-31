Xiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатилади
Xiaomi компанияси ўзининг аввалги авлод флагман смартфонлари учун мўлжалланган расмий аккумуляторни модернизация қилиш дастурини кенгайтирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, навбатдаги модел Xiaomi 14 Pro бўлиб, унга асл 4880 мА·ч ўрнига 5140 мА·ч сиғимга эга янги батарея ўрнатилиши таъминланади. Бу қурилманинг қувват заҳирасини ошириб, фойдаланиш муддатини узайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ташаббус оддий эскирган батареяни алмаштириш жараёнидан тубдан фарқ қилади. Xiaomi одатий хизмат кўрсатиш ва Баттерй Упграде деб номланган расмий равишда сиғими катталаштирилган аккумуляторни ўрнатиш жараёнини қатъий ажратиб туради. Биринчи ҳолатда бошланғич сиғимдаги батарея қўйилса, иккинчи вариантда кўрсаткичлар сезиларли даражада яхшиланади.
Модернизация дастурининг кўлами кенгаймоқдаҲозирги кунда компания ушбу турдаги модернизация хизматини Xiaomi 13 туркумидаги айрим қурилмалар учун муваффақиятли тақдим этиб келмоқда. Хусусан, ixbt.com хабар беришича, Xiaomi 13 моделининг аккумуляторини 4500 мА·ч дан 4850 мА·ч гача, Xiaomi 13 Pro русумини 4820 мА·ч дан 5361 мА·ч гача, Xiaomi 13 Ultra флагманини эса 5000 мА·ч дан 5500 мА·ч гача ошириш мумкин. Ушбу моделларда кўрсаткичларнинг ўсиши тахминан 8-11 фоизни ташкил этади.
Xiaomi 14 Pro модели учун тайёрланган янги батареянинг типик сиғими 5140 мА·ч, номинал сиғими эса 5000 мА·ч ни ташкил этади. Асл кўрсаткичга нисбатан номинал сиғимнинг 260 мА·ч ёки тахминан 5 фоизга ошиши у қадар катта фарқ бўлиб кўринмаса-да, эскирган элементни алмаштириш фонида қурилманинг реал автономлигига ижобий таъсир кўрсатади.
Янгиликнинг жорий этилиш муддатиДастлабки режаларга кўра, жорий йилнинг июн ойида Xiaomi компанияси Xiaomi 14 ва Xiaomi 14 Pro моделлари учун аккумуляторни янгилаш дастури 2026-йилнинг тўртинчи чорагида ишга тушишини маълум қилган эди. Ҳозирги вақтда янги батареянинг техник тавсифлари ва параметрлари тўғридан-тўғри HyperOS операцион тизими кодидан топиб ўрганилди.
Ушбу қадам флагман қурилмалар эгаларига смартфонини янгисига алмаштирмасдан туриб, унинг ишлаш муддатини узайтириш ва кундалик қулайликларни яхшилаш имконини беради. Xiaomi ўз фойдаланувчиларига узоқ муддатли дастурий ҳамда аппаратли кўмак кўрсатиш сиёсатини изчил давом эттирмоқда.
…