Xiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатилади

·14·Техно
Xiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатилади

Xiaomi компанияси ўзининг аввалги авлод флагман смартфонлари учун мўлжалланган расмий аккумуляторни модернизация қилиш дастурини кенгайтирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, навбатдаги модел Xiaomi 14 Pro бўлиб, унга асл 4880 мА·ч ўрнига 5140 мА·ч сиғимга эга янги батарея ўрнатилиши таъминланади. Бу қурилманинг қувват заҳирасини ошириб, фойдаланиш муддатини узайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ташаббус оддий эскирган батареяни алмаштириш жараёнидан тубдан фарқ қилади. Xiaomi одатий хизмат кўрсатиш ва Баттерй Упграде деб номланган расмий равишда сиғими катталаштирилган аккумуляторни ўрнатиш жараёнини қатъий ажратиб туради. Биринчи ҳолатда бошланғич сиғимдаги батарея қўйилса, иккинчи вариантда кўрсаткичлар сезиларли даражада яхшиланади.

Модернизация дастурининг кўлами кенгаймоқда

Ҳозирги кунда компания ушбу турдаги модернизация хизматини Xiaomi 13 туркумидаги айрим қурилмалар учун муваффақиятли тақдим этиб келмоқда. Хусусан, ixbt.com хабар беришича, Xiaomi 13 моделининг аккумуляторини 4500 мА·ч дан 4850 мА·ч гача, Xiaomi 13 Pro русумини 4820 мА·ч дан 5361 мА·ч гача, Xiaomi 13 Ultra флагманини эса 5000 мА·ч дан 5500 мА·ч гача ошириш мумкин. Ушбу моделларда кўрсаткичларнинг ўсиши тахминан 8-11 фоизни ташкил этади.

Xiaomi 14 Pro модели учун тайёрланган янги батареянинг типик сиғими 5140 мА·ч, номинал сиғими эса 5000 мА·ч ни ташкил этади. Асл кўрсаткичга нисбатан номинал сиғимнинг 260 мА·ч ёки тахминан 5 фоизга ошиши у қадар катта фарқ бўлиб кўринмаса-да, эскирган элементни алмаштириш фонида қурилманинг реал автономлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Янгиликнинг жорий этилиш муддати

Дастлабки режаларга кўра, жорий йилнинг июн ойида Xiaomi компанияси Xiaomi 14 ва Xiaomi 14 Pro моделлари учун аккумуляторни янгилаш дастури 2026-йилнинг тўртинчи чорагида ишга тушишини маълум қилган эди. Ҳозирги вақтда янги батареянинг техник тавсифлари ва параметрлари тўғридан-тўғри HyperOS операцион тизими кодидан топиб ўрганилди.

Ушбу қадам флагман қурилмалар эгаларига смартфонини янгисига алмаштирмасдан туриб, унинг ишлаш муддатини узайтириш ва кундалик қулайликларни яхшилаш имконини беради. Xiaomi ўз фойдаланувчиларига узоқ муддатли дастурий ҳамда аппаратли кўмак кўрсатиш сиёсатини изчил давом эттирмоқда.

XiaomiXiaomi 14 ProАккумуляторHyperOSТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиТокио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиБугун, 01:22NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиБугун, 01:00Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиКеча, 17:54NASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиNASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиКеча, 17:53SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиКеча, 17:27Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаHuawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаКеча, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди