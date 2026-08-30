Ўзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилоти
Минск шаҳрида Ўзбекистон Республикаси ва Беларусь Республикаси ўртасидаги ҳарбий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш масалаларига бағишланган муҳим учрашув бўлиб ўтди. МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизматининг хабар беришича, мулоқот доирасида икки давлатнинг мудофаа соҳасидаги алоқаларини ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилди.
Музокараларда Беларусь Мудофаа вазири Виктор Хренин ҳамда Ўзбекистоннинг Беларусдаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси, шунингдек, МДҲ устав органлари ҳузуридаги доимий ваколатли вакили Нуриддин Мамажонов иштирок этди.
Ҳарбий соҳадаги янги қадамлар: Минскдаги мулоқотда нималар муҳокама қилинди?
Учрашув давомида томонлар мудофаа ва хавфсизлик масалалари бўйича қуйидаги муҳим жиҳатларга эътибор қаратишди:
Ҳарбий ҳамкорлик истиқболлари: Томонлар Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий ҳамкорликнинг бугунги ҳолатини кўриб чиқиб, уни янада мустаҳкамлаш ва янги босқичга олиб чиқиш имкониятларини атрофлича муҳокама қилдилар;
Алоқаларнинг кенгайишига ишонч: Учрашув иштирокчилари икки давлат ўртасидаги ҳарбий шериклик келгусида ҳам изчил равишда кенгайиб боришига қатъий ишонч билдирдилар;
Йўналишлар ва келишувлар тафсилоти: Қайд этилишича, имзоланиши кутилаётган келишувларнинг аниқ бандлари ва амалий ҳамкорлик йўналишларининг батафсил тафсилотлари ҳозирча ошкор қилинмаган.
…