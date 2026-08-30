АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этди
АҚШ Саудия Арабистонининг Ямандаги ҳусийларга қарши ҳарбий ҳаракатларга Вашингтон бошчилик қилиши ҳақидаги илтимосини рад этгани ҳақида хабар тарқалди. Бу ҳақда Исроилнинг KAN телеканалига таяниб бир қатор манбалар маълумот берган.
Вашингтон Саудиянинг эҳтимолий амалиётини қўллаб-қувватлашга тайёрлигини билдирган, бироқ операцияга бевосита раҳбарлик қилмаслигини маълум қилган.
Нега АҚШ операцияга бошчилик қилмайди?
Хабарларга кўра, бунга асосий сабаблардан бири Қизил денгиздаги ҳозирги вазиятдир.
Манбалар таъкидлашича, ҳусийлар ҳозирги босқичда АҚШ кемаларидан кўра Саудия Арабистони билан боғлиқ кемаларни кўпроқ нишонга олмоқда. Бу ҳолат Вашингтоннинг янги ҳарбий кампанияга тўғридан-тўғри киришиш эҳтиёткорлигини оширган бўлиши мумкин.
Вашингтон Саудиянинг ҳаракатларини қўллаб-қувватлаши мумкин, аммо уларга бевосита бошчилик қилишни истамаяпти.
Саудия ўз кучларига таянадими?
Риёз сўнгги ҳафталарда Қизил денгиздаги хавфсизлик масаласига кўпроқ эътибор қаратмоқда. Август ойида Саудия Арабистони бошчилигида Қизил денгиз ва Боб ал-Мандаб бўғозида кемалар ҳаракатини ҳимоя қилишга қаратилган кўп давлатли денгиз коалицияси шакллантирилгани хабар қилинган.
Шу билан бирга, АҚШ ушбу ташаббусда тўғридан-тўғри ҳарбий мажбурият олмагани ҳақида хабарлар бор.
Қизил денгизда вазият кескин қолмоқда
Ҳусийлар томонидан Саудия билан боғлиқ кемаларга қарши ҳужумлар сўнгги ойларда кучайгани ҳақида хабарлар тарқалган. Бу эса Саудиянинг денгиз йўлларини ҳимоя қилиш бўйича чораларни кучайтириш ҳаракатларини тезлаштирган.
Айни пайтда АҚШнинг асосий эътибори Яқин Шарқдаги бошқа кескинликларга, жумладан Эрон билан боғлиқ вазиятга қаратилгани ҳақида ҳам хабар берилган.
Энди асосий савол — Риёз қандай йўл тутади?
АҚШнинг операцияга бошчилик қилишдан воз кечиши Саудиянинг кейинги қадамларига таъсир қилиши мумкин.
Риёз бир томондан Қизил денгиздаги кемалар ҳаракатини ҳимоя қилиш ва ҳусийлар таҳдидини камайтиришга интилмоқда. Иккинчи томондан эса минтақадаги мавжуд кескинлик шароитида АҚШнинг тўғридан-тўғри ҳарбий иштирокига таяниш имконияти чекланмоқда.
Шу сабабли Саудия бошчилигидаги кўп давлатли денгиз ташаббусининг кейинги фаолияти муҳим аҳамият касб этади.
АҚШ Риёзни қўллаб-қувватлашини билдирган, аммо ҳусийларга қарши эҳтимолий амалиётга ўзи бошчилик қилмаслигини танлаган. Энди Саудиянинг кейинги қарори минтақадаги вазиятга таъсир қилиши мумкин.
…