АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этди

·23·Дунё
АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этди

АҚШ Саудия Арабистонининг Ямандаги ҳусийларга қарши ҳарбий ҳаракатларга Вашингтон бошчилик қилиши ҳақидаги илтимосини рад этгани ҳақида хабар тарқалди. Бу ҳақда Исроилнинг KAN телеканалига таяниб бир қатор манбалар маълумот берган.

Вашингтон Саудиянинг эҳтимолий амалиётини қўллаб-қувватлашга тайёрлигини билдирган, бироқ операцияга бевосита раҳбарлик қилмаслигини маълум қилган.

Нега АҚШ операцияга бошчилик қилмайди?

Хабарларга кўра, бунга асосий сабаблардан бири Қизил денгиздаги ҳозирги вазиятдир.

Манбалар таъкидлашича, ҳусийлар ҳозирги босқичда АҚШ кемаларидан кўра Саудия Арабистони билан боғлиқ кемаларни кўпроқ нишонга олмоқда. Бу ҳолат Вашингтоннинг янги ҳарбий кампанияга тўғридан-тўғри киришиш эҳтиёткорлигини оширган бўлиши мумкин.

Вашингтон Саудиянинг ҳаракатларини қўллаб-қувватлаши мумкин, аммо уларга бевосита бошчилик қилишни истамаяпти.

Саудия ўз кучларига таянадими?

Риёз сўнгги ҳафталарда Қизил денгиздаги хавфсизлик масаласига кўпроқ эътибор қаратмоқда. Август ойида Саудия Арабистони бошчилигида Қизил денгиз ва Боб ал-Мандаб бўғозида кемалар ҳаракатини ҳимоя қилишга қаратилган кўп давлатли денгиз коалицияси шакллантирилгани хабар қилинган.

Шу билан бирга, АҚШ ушбу ташаббусда тўғридан-тўғри ҳарбий мажбурият олмагани ҳақида хабарлар бор.

Қизил денгизда вазият кескин қолмоқда

Ҳусийлар томонидан Саудия билан боғлиқ кемаларга қарши ҳужумлар сўнгги ойларда кучайгани ҳақида хабарлар тарқалган. Бу эса Саудиянинг денгиз йўлларини ҳимоя қилиш бўйича чораларни кучайтириш ҳаракатларини тезлаштирган.

Айни пайтда АҚШнинг асосий эътибори Яқин Шарқдаги бошқа кескинликларга, жумладан Эрон билан боғлиқ вазиятга қаратилгани ҳақида ҳам хабар берилган.

Энди асосий савол — Риёз қандай йўл тутади?

АҚШнинг операцияга бошчилик қилишдан воз кечиши Саудиянинг кейинги қадамларига таъсир қилиши мумкин.

Риёз бир томондан Қизил денгиздаги кемалар ҳаракатини ҳимоя қилиш ва ҳусийлар таҳдидини камайтиришга интилмоқда. Иккинчи томондан эса минтақадаги мавжуд кескинлик шароитида АҚШнинг тўғридан-тўғри ҳарбий иштирокига таяниш имконияти чекланмоқда.

Шу сабабли Саудия бошчилигидаги кўп давлатли денгиз ташаббусининг кейинги фаолияти муҳим аҳамият касб этади.

АҚШ Риёзни қўллаб-қувватлашини билдирган, аммо ҳусийларга қарши эҳтимолий амалиётга ўзи бошчилик қилмаслигини танлаган. Энди Саудиянинг кейинги қарори минтақадаги вазиятга таъсир қилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиПутин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиБугун, 23:04Ўзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиЎзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиБугун, 22:55Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борБугун, 19:48Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Бугун, 19:47Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Бугун, 19:30Олмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиОлмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиБугун, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди