«Реал» «Малага»ни тор-мор этиб, Ла Лигада якка пешқадамга айланди!
Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Малага»ни қабул қилиб, йирик ҳисобдаги ишончли ғалабани расмийлаштирди. «Сантьяго Бернабеу» стадионида кечган беллашув «Қироллик клуби»нинг тўлиқ устунлиги остида ўтиб, 4:0 ҳисобида якунланди.
Мадридликлар учрашув тақдирини дастлабки 45 дақиқаликнинг ўзидаёқ деярли ҳал қилиб бўлишди.
4:0 ҳисобидаги голлар хроникаси ва ўйин тафсилоти
«Реал»нинг ҳужум чизиғи мухлисларга чиройли голлар шоусини намойиш этди:
Беллингҳэмдан тезкор гол: Учрашувнинг 19-дақиқасида Жуд Беллингҳэм ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди;
Дарвозабон хатоси (автогол): 26-дақиқада «Малага» посбони Альфонсо Эрреро кутилмаган хатоликка йўл қўйиб, тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди (автогол);
Мбаппедан навбатдаги гол: Орадан 4 дақиқа ўтиб, 30-дақиқада Килиан Мбаппе ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди;
Гулердан нуқта: Асосий вақтга қўшиб берилган 90+1-дақиқада захирадан майдонга тушган Арда Гулер баҳсдаги якуний нуқтани қўйди.
«Реал» 9 очко билан мутлақ пешқадам
Ушбу ғалаба турнир жадвалидаги вазиятни қуйидагича кўринишга келтирди:
Юз фоизлик кўрсаткич: 3 та ўйиндан сўнг 9 очко жамғарган «Реал Мадрид» чемпионат жадвалида якка пешқадамликни давом эттирмоқда;
«Малага»нинг оғир аҳволи: Сўнгги баҳсдаги йирик мағлубиятдан кейин «Малага» ҳисобида атиги 1 очко бор ва жамоа 18-поғонада бормоқда.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Ла Лига. 3-тур
«Реал» — «Малага» 4:0
Голлар: Беллингҳэм (19), Эрреро (26, автогол), Мбаппе (30), Гулер (90+1).
«Реал»: Куртуа, Трент, Рюдигер, Ҳейсен, Кукурелья, Камавинга, Вальверде (Бернарду Силва, 77), Беллингҳэм (Гулер, 87), Диас (Диоманде, 65), Винисиус, Мбаппе.
«Малага»: Эрреро, Пуга (Салинас, 61), Ресио, Галилеа, Рафита, Рафа Родригес (Мартинес, 46), Мерино, Ларрубия, Дотор, Хоакин (Круз, 61), Чупе.
…