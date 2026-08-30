«Реал» «Малага»ни тор-мор этиб, Ла Лигада якка пешқадамга айланди!

·7·Спорт
«Реал» «Малага»ни тор-мор этиб, Ла Лигада якка пешқадамга айланди!

Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Малага»ни қабул қилиб, йирик ҳисобдаги ишончли ғалабани расмийлаштирди. «Сантьяго Бернабеу» стадионида кечган беллашув «Қироллик клуби»нинг тўлиқ устунлиги остида ўтиб, 4:0 ҳисобида якунланди.

Мадридликлар учрашув тақдирини дастлабки 45 дақиқаликнинг ўзидаёқ деярли ҳал қилиб бўлишди.

4:0 ҳисобидаги голлар хроникаси ва ўйин тафсилоти

«Реал»нинг ҳужум чизиғи мухлисларга чиройли голлар шоусини намойиш этди:

  • Беллингҳэмдан тезкор гол: Учрашувнинг 19-дақиқасида Жуд Беллингҳэм ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди;

  • Дарвозабон хатоси (автогол): 26-дақиқада «Малага» посбони Альфонсо Эрреро кутилмаган хатоликка йўл қўйиб, тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди (автогол);

  • Мбаппедан навбатдаги гол: Орадан 4 дақиқа ўтиб, 30-дақиқада Килиан Мбаппе ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди;

  • Гулердан нуқта: Асосий вақтга қўшиб берилган 90+1-дақиқада захирадан майдонга тушган Арда Гулер баҳсдаги якуний нуқтани қўйди.

«Реал» 9 очко билан мутлақ пешқадам

Ушбу ғалаба турнир жадвалидаги вазиятни қуйидагича кўринишга келтирди:

  • Юз фоизлик кўрсаткич: 3 та ўйиндан сўнг 9 очко жамғарган «Реал Мадрид» чемпионат жадвалида якка пешқадамликни давом эттирмоқда;

  • «Малага»нинг оғир аҳволи: Сўнгги баҳсдаги йирик мағлубиятдан кейин «Малага» ҳисобида атиги 1 очко бор ва жамоа 18-поғонада бормоқда.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Ла Лига. 3-тур

  • «Реал» — «Малага» 4:0

  • Голлар: Беллингҳэм (19), Эрреро (26, автогол), Мбаппе (30), Гулер (90+1).

  • «Реал»: Куртуа, Трент, Рюдигер, Ҳейсен, Кукурелья, Камавинга, Вальверде (Бернарду Силва, 77), Беллингҳэм (Гулер, 87), Диас (Диоманде, 65), Винисиус, Мбаппе.

  • «Малага»: Эрреро, Пуга (Салинас, 61), Ресио, Галилеа, Рафита, Рафа Родригес (Мартинес, 46), Мерино, Ларрубия, Дотор, Хоакин (Круз, 61), Чупе.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛ 2-тур: «Сандерленд» «Фулҳэм»ни мағлуб этди, «Лидс» ва «Брентфорд» баҳсида муросаАПЛ 2-тур: «Сандерленд» «Фулҳэм»ни мағлуб этди, «Лидс» ва «Брентфорд» баҳсида муросаБугун, 21:09«Навбаҳор» Жияновнинг голи эвазига «Насаф»ни кубокдан чиқариб юборди!«Навбаҳор» Жияновнинг голи эвазига «Насаф»ни кубокдан чиқариб юборди!Бугун, 21:05Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!Бугун, 20:28Ла Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиЛа Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 19:404 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам берди4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам бердиБугун, 19:37Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Бугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)