«Башакшеҳир» — «Қосимпошо»: Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами?
Туркия Суперлигасининг 3-тури ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун катта қизиқиш ва ҳаяжонга бой бўлади. Мазкур тур доирасида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Қосимпошо» жамоасини қабул қилади. Тошкент вақти билан соат 23:30 да старт оладиган ушбу тўқнашув олдидан эълон қилинган расмий қайднома барча ўзбек мухлисларини хушнуд этди.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг етакчи ҳужумчиси Элдор Шомуродов ҳамда истеъдодли вингери Аббосбек Файзуллаев илк дақиқалардан «Башакшеҳир»нинг асосий таркибида майдонга тушади.
Ўзбек дуэти ҳужум чизиғида: Таркиблар маълум
«Башакшеҳир» бош мураббийлар штаби «Қосимпошо»га қарши ўйинга энг кучли ҳужумкор схемасини танлади:
«Башакшеҳир» асосий таркиби: Муҳаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Умут, Олсен, Шомуродов, Файзуллаев, Бозок;
Тактик имкониятлар: Шомуродовнинг марказдаги тўпурарлик маҳорати ҳамда Файзуллаевнинг қанотдаги тезкор ва креатив узатмалари «Башакшеҳир»нинг ҳужумкор потенциалини кескин ошириши кутилмоқда.
3-турдаги муҳим ғалаба кураши
Истанбул дербисида ҳар икки жамоа учун уч очко муҳим аҳамиятга эга:
Мусобақадаги кураш: Мавсум стартида юқори ўринлар учун даъвогарлик қилаётган «Башакшеҳир» ўз мухлислари қаршисида ғалаба қозонишни мақсад қилган;
Легионерларимизга катта ишонч: Иккала ўзбек футболчисининг бир вақтда асосий таркибдан жой олиши уларнинг жамоадаги ўрни ва мураббийлар штабининг юксак ишончидан далолат беради.
Ўйин қайдномаси
Туркия Суперлигаси. 3-тур
«Башакшеҳир» — «Қосимпошо»
Бошланиш вақти: 23:30 (Тошкент вақти билан)
«Башакшеҳир» таркиби: Муҳаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Умут, Олсен, Шомуродов, Файзуллаев, Бозок.
…