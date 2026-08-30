«Башакшеҳир» — «Қосимпошо»: Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами?

·6·Спорт
«Башакшеҳир» — «Қосимпошо»: Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами?

Туркия Суперлигасининг 3-тури ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун катта қизиқиш ва ҳаяжонга бой бўлади. Мазкур тур доирасида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Қосимпошо» жамоасини қабул қилади. Тошкент вақти билан соат 23:30 да старт оладиган ушбу тўқнашув олдидан эълон қилинган расмий қайднома барча ўзбек мухлисларини хушнуд этди.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг етакчи ҳужумчиси Элдор Шомуродов ҳамда истеъдодли вингери Аббосбек Файзуллаев илк дақиқалардан «Башакшеҳир»нинг асосий таркибида майдонга тушади.

Ўзбек дуэти ҳужум чизиғида: Таркиблар маълум

«Башакшеҳир» бош мураббийлар штаби «Қосимпошо»га қарши ўйинга энг кучли ҳужумкор схемасини танлади:

  • «Башакшеҳир» асосий таркиби: Муҳаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Умут, Олсен, Шомуродов, Файзуллаев, Бозок;

  • Тактик имкониятлар: Шомуродовнинг марказдаги тўпурарлик маҳорати ҳамда Файзуллаевнинг қанотдаги тезкор ва креатив узатмалари «Башакшеҳир»нинг ҳужумкор потенциалини кескин ошириши кутилмоқда.

3-турдаги муҳим ғалаба кураши

Истанбул дербисида ҳар икки жамоа учун уч очко муҳим аҳамиятга эга:

  • Мусобақадаги кураш: Мавсум стартида юқори ўринлар учун даъвогарлик қилаётган «Башакшеҳир» ўз мухлислари қаршисида ғалаба қозонишни мақсад қилган;

  • Легионерларимизга катта ишонч: Иккала ўзбек футболчисининг бир вақтда асосий таркибдан жой олиши уларнинг жамоадаги ўрни ва мураббийлар штабининг юксак ишончидан далолат беради.

Ўйин қайдномаси

  • Туркия Суперлигаси. 3-тур

  • «Башакшеҳир» — «Қосимпошо»

  • Бошланиш вақти: 23:30 (Тошкент вақти билан)

  • «Башакшеҳир» таркиби: Муҳаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Умут, Олсен, Шомуродов, Файзуллаев, Бозок.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» «Малага»ни тор-мор этиб, Ла Лигада якка пешқадамга айланди!«Реал» «Малага»ни тор-мор этиб, Ла Лигада якка пешқадамга айланди!Бугун, 22:20АПЛ 2-тур: «Сандерленд» «Фулҳэм»ни мағлуб этди, «Лидс» ва «Брентфорд» баҳсида муросаАПЛ 2-тур: «Сандерленд» «Фулҳэм»ни мағлуб этди, «Лидс» ва «Брентфорд» баҳсида муросаБугун, 21:09«Навбаҳор» Жияновнинг голи эвазига «Насаф»ни кубокдан чиқариб юборди!«Навбаҳор» Жияновнинг голи эвазига «Насаф»ни кубокдан чиқариб юборди!Бугун, 21:05Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!Даҳшатли триллер: «Челси» ва «Брайтон» АПЛда йил ўйинини тақдим этди!Бугун, 20:28Ла Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиЛа Лига: «Реал» — «Малага» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 19:404 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам берди4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам бердиБугун, 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)