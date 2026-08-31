NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатади

·8·Техно
NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатади

NASA ва Американинг АэроВиронмент компанияси Қизил сайёрага учирилиши режалаштирилган учта Skyфалл номли янги вертолётларни ишлаб чиқиш ишларини бошлаб юборди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар афсонавий Ingenuity аппарати технологияларининг мантиқий давоми бўлиб, сайёра сиртидаги муз конларини излаш ва илмий тадқиқотларни янги босқичга олиб чиқиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги космик аппаратларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш бўйича шартнома NASAнинг Реактив ҳаракат лабораторияси (ЖПЛ) томонидан имзоланган, бироқ келишувнинг молиявий қиймати ҳозирча ошкор этилмаяпти. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Skyфалл вертолётлари ўтмишдошига нисбатан бироз каттароқ ҳажмга эга бўлиб, Марснинг ўта сийрак атмосферасида оғирроқ илмий жиҳозларни кўтариш учун кенгайтирилган роторлар билан жиҳозланади.

Техник имкониятлар ва янги илмий асбоблар

Ҳар бир Skyфалл аппаратининг оғирлиги тахминан 2,5–2,7 килограммни ташкил этади, таққослаш учун, Ingenuity тахминан 1,8 кг вазнга эга эди. Янги вертолётларнинг асосий илмий қуроли сифатида мослашувчан антеннали георадар танланган бўлиб, у тупроқ структурасини 12 дан 60 сантиметргача чуқурликда текшириш имконини беради. Бу эса олимларга юзаки муз қатламларини муваффақиятли қидириб топиш ва ўрганиш вазифасини бажаради.

Шунингдек, қурилмалар юқори аниқликдаги камарлар, дозиметрлар ва ҳарорат датчиклари билан таъминланиши кўзда тутилган. Кенгайтирилган қуёш панели эса янги кучли электроника ва илмий жиҳозларни энергия билан узлуксиз таъминлаш учун хизмат қилади. Ingenuityдан фарқли ўлароқ, ҳар бир Skyфалл тўғридан-тўғри Марс орбитасидаги космик аппаратлар билан боғланиш тизимига эга бўлиб, бу уларнинг мустақил ишлашини таъминлайди.

Мустақил етказиб бериш ва келажакдаги вазифалар

Илк Марс вертолёти Perseverance роверининг тагига маҳкамланган ҳолда етиб келган бўлса, Skyфалл аппаратлари оғир марсоҳодсиз мустақил равишда жўнатилади. Шу боис NASA ушбу қурилмаларни етказиб бериш, жойлаштириш ва дастлабки текширувдан ўтказиш учун алоҳида жараённи ишлаб чиқиши керак бўлади. Учта вертолёт Марснинг турли ҳудудларини биргаликда тадқиқ қилиб, мураккаб релеф ва сирт тузилиши ҳақидаги маълумотларни тезроқ йиғишда фойдаланилади.

Ушбу миссияни 2028-йилнинг охирида ядровий-электр ҳаракатлантирувчи қурилмага эга ракета ёрдамида уч Л қилиш режалаштирилган. Лойиҳа кичик автоном учиш аппаратлари флотининг илмий разведка имкониятларини амалда намойиш этиши ҳамда Ingenuity синовдан ўтказган технологияларнинг навбатдаги муҳим босқичига айланиши кутилмоқда.

NASAМарсSkyфаллIngenuityКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиКеча, 17:54NASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиNASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиКеча, 17:53SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиКеча, 17:27Huawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаHuawei компанияси HarmonyOS операцион тизимини халқаро бозорга олиб чиқмоқдаКеча, 14:53Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиStarship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиКеча, 13:50Samsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиSamsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норозиКеча, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди