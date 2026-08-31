NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатади
NASA ва Американинг АэроВиронмент компанияси Қизил сайёрага учирилиши режалаштирилган учта Skyфалл номли янги вертолётларни ишлаб чиқиш ишларини бошлаб юборди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар афсонавий Ingenuity аппарати технологияларининг мантиқий давоми бўлиб, сайёра сиртидаги муз конларини излаш ва илмий тадқиқотларни янги босқичга олиб чиқиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги космик аппаратларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш бўйича шартнома NASAнинг Реактив ҳаракат лабораторияси (ЖПЛ) томонидан имзоланган, бироқ келишувнинг молиявий қиймати ҳозирча ошкор этилмаяпти. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Skyфалл вертолётлари ўтмишдошига нисбатан бироз каттароқ ҳажмга эга бўлиб, Марснинг ўта сийрак атмосферасида оғирроқ илмий жиҳозларни кўтариш учун кенгайтирилган роторлар билан жиҳозланади.
Техник имкониятлар ва янги илмий асбобларҲар бир Skyфалл аппаратининг оғирлиги тахминан 2,5–2,7 килограммни ташкил этади, таққослаш учун, Ingenuity тахминан 1,8 кг вазнга эга эди. Янги вертолётларнинг асосий илмий қуроли сифатида мослашувчан антеннали георадар танланган бўлиб, у тупроқ структурасини 12 дан 60 сантиметргача чуқурликда текшириш имконини беради. Бу эса олимларга юзаки муз қатламларини муваффақиятли қидириб топиш ва ўрганиш вазифасини бажаради.
Шунингдек, қурилмалар юқори аниқликдаги камарлар, дозиметрлар ва ҳарорат датчиклари билан таъминланиши кўзда тутилган. Кенгайтирилган қуёш панели эса янги кучли электроника ва илмий жиҳозларни энергия билан узлуксиз таъминлаш учун хизмат қилади. Ingenuityдан фарқли ўлароқ, ҳар бир Skyфалл тўғридан-тўғри Марс орбитасидаги космик аппаратлар билан боғланиш тизимига эга бўлиб, бу уларнинг мустақил ишлашини таъминлайди.
Мустақил етказиб бериш ва келажакдаги вазифаларИлк Марс вертолёти Perseverance роверининг тагига маҳкамланган ҳолда етиб келган бўлса, Skyфалл аппаратлари оғир марсоҳодсиз мустақил равишда жўнатилади. Шу боис NASA ушбу қурилмаларни етказиб бериш, жойлаштириш ва дастлабки текширувдан ўтказиш учун алоҳида жараённи ишлаб чиқиши керак бўлади. Учта вертолёт Марснинг турли ҳудудларини биргаликда тадқиқ қилиб, мураккаб релеф ва сирт тузилиши ҳақидаги маълумотларни тезроқ йиғишда фойдаланилади.
Ушбу миссияни 2028-йилнинг охирида ядровий-электр ҳаракатлантирувчи қурилмага эга ракета ёрдамида уч Л қилиш режалаштирилган. Лойиҳа кичик автоном учиш аппаратлари флотининг илмий разведка имкониятларини амалда намойиш этиши ҳамда Ingenuity синовдан ўтказган технологияларнинг навбатдаги муҳим босқичига айланиши кутилмоқда.
…