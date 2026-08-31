Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолди
Таниқли блогер ЖеррйРигEверйтинг навбатдаги қаттиқ синовлар доирасида Samsung компаниясининг энг сўнгги русумдаги буклама телефонларини синовдан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу жараёнда Galaxy Z Fold8 модели ўзининг мустаҳкамлигини кўрсатган бўлса, янада мумтоз кўринишдаги Fold8 Ultra кутилмаганда синовдан ўта олмади. Бу эса сўнгги йилларда чиқарилган Samsung буклама қурилмалари орасида илк шундай ҳолат сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнининг энг асосий қисми ҳар доимгидек қурилмани нормал очилиш йўналишига зид равишда, тескари томонга букишга уринишдан иборат бўлди. Замонавий буклама смартфонларнинг илғор шарнир конструкцияси одатда бундай ҳаракатларга қаршилик кўрсатишга мўлжалланган. Дастлабки уринишда қурилма бу оғирликни муваффақиятли енгиб ўтган бўлса-да, иккинчи уриниш вақтида кутилмаган ҳолат юз берди.
Чидамлилик тестидаги кутилмаган натижаМаълум бўлишича, корпуснинг ўзи букилмаган бўлса-да, смартфоннинг ички экрани бундай механик босимга бардош бера олмаган. Натижада экран бутунлай ўчиб қолган ва ишламай қолган. Мутахассислар фикрича, экраннинг ишдан чиқишига айнан нима сабаб бўлганини аниқ айтиш қийин, бироқ қурилманинг олдиндан қум ёрдамида синовдан ўтказилгани ҳам бунга ўз таъсирини ўтказган бўлиши мумкин.
Шунингдек, синов давомида қурилманинг бошқа жиҳатларига ҳам эътибор қаратилди. Хусусан, буклама телефонларнинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолаётган ички экран ҳимояси бу сафар ҳам эътибордан четда қолмади. Аксарият шундай турдаги қурилмаларда бўлгани каби, Fold8 Ultra асосий дисплейи ҳам махсус пластмасса плёнка билан қопланган бўлиб, уни тирнаш жуда осон кечиши яна бир бор тасдиқланди.
Мазкур ҳолат технология ихлосмандлари ва экспертлар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Чунки ишлаб чиқарувчилар ҳар йили ўз қурилмаларининг мустаҳкамлигини оширишга ҳаракат қилишса-да, экстремал шароитдаги синовлар ҳали ҳам баъзи заиф нуқталарни юзага чиқармоқда. Айниқса, Ultra префиксига эга бўлган ва энг юқори нархда сотиладиган флагман қурилмадан бундай натижа кутилмаган эди.
Ҳозирча Samsung компанияси ушбу тест натижалари юзасидан расмий баёнот бермади. Бироқ бундай синовлар келгусида буклама экранлар технологиясини янада такомиллаштириш ва уларнинг чидамлилигини ошириш йўлида муҳим қадам бўлиши шубҳасиз. Фойдаланувчилар учун эса бу каби қимматбаҳо гаджетлардан фойдаланишда янада эҳтиёткор бўлиш лозимлигини англатади.
…