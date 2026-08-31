Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолди

·11·Техно
Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолди

Таниқли блогер ЖеррйРигEверйтинг навбатдаги қаттиқ синовлар доирасида Samsung компаниясининг энг сўнгги русумдаги буклама телефонларини синовдан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу жараёнда Galaxy Z Fold8 модели ўзининг мустаҳкамлигини кўрсатган бўлса, янада мумтоз кўринишдаги Fold8 Ultra кутилмаганда синовдан ўта олмади. Бу эса сўнгги йилларда чиқарилган Samsung буклама қурилмалари орасида илк шундай ҳолат сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнининг энг асосий қисми ҳар доимгидек қурилмани нормал очилиш йўналишига зид равишда, тескари томонга букишга уринишдан иборат бўлди. Замонавий буклама смартфонларнинг илғор шарнир конструкцияси одатда бундай ҳаракатларга қаршилик кўрсатишга мўлжалланган. Дастлабки уринишда қурилма бу оғирликни муваффақиятли енгиб ўтган бўлса-да, иккинчи уриниш вақтида кутилмаган ҳолат юз берди.

Чидамлилик тестидаги кутилмаган натижа

Маълум бўлишича, корпуснинг ўзи букилмаган бўлса-да, смартфоннинг ички экрани бундай механик босимга бардош бера олмаган. Натижада экран бутунлай ўчиб қолган ва ишламай қолган. Мутахассислар фикрича, экраннинг ишдан чиқишига айнан нима сабаб бўлганини аниқ айтиш қийин, бироқ қурилманинг олдиндан қум ёрдамида синовдан ўтказилгани ҳам бунга ўз таъсирини ўтказган бўлиши мумкин.

Шунингдек, синов давомида қурилманинг бошқа жиҳатларига ҳам эътибор қаратилди. Хусусан, буклама телефонларнинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолаётган ички экран ҳимояси бу сафар ҳам эътибордан четда қолмади. Аксарият шундай турдаги қурилмаларда бўлгани каби, Fold8 Ultra асосий дисплейи ҳам махсус пластмасса плёнка билан қопланган бўлиб, уни тирнаш жуда осон кечиши яна бир бор тасдиқланди.

Мазкур ҳолат технология ихлосмандлари ва экспертлар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Чунки ишлаб чиқарувчилар ҳар йили ўз қурилмаларининг мустаҳкамлигини оширишга ҳаракат қилишса-да, экстремал шароитдаги синовлар ҳали ҳам баъзи заиф нуқталарни юзага чиқармоқда. Айниқса, Ultra префиксига эга бўлган ва энг юқори нархда сотиладиган флагман қурилмадан бундай натижа кутилмаган эди.

Ҳозирча Samsung компанияси ушбу тест натижалари юзасидан расмий баёнот бермади. Бироқ бундай синовлар келгусида буклама экранлар технологиясини янада такомиллаштириш ва уларнинг чидамлилигини ошириш йўлида муҳим қадам бўлиши шубҳасиз. Фойдаланувчилар учун эса бу каби қимматбаҳо гаджетлардан фойдаланишда янада эҳтиёткор бўлиш лозимлигини англатади.

SamsungGalaxy Z Fold8 UltraЖеррйРигEверйтингСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Физиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиФизиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиБугун, 02:58Xiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиXiaomi 14 Pro флагманига янги ва сиғимли аккумулятор ўрнатиладиБугун, 01:52Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиТокио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиБугун, 01:22NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиБугун, 01:00Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиКеча, 17:54NASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиNASA ва SpaceX Крев-13 миссияси парвозини номаълум муддатга қолдирдиКеча, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди