Аёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирди

·3·Дунё
Аёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирди

ҚШда 36 ёшли Медлин Вероника Дейли фарзандининг отасига васийлик ҳуқуқи берилишининг олдини олиш мақсадида 11 ойлик ўғлини олиб қочиб, уни ўлдиргани айтилди. Бу ҳақда «Zakon.kz» The New York Post нашрига таяниб хабар берди.

Маълум бўлишича, аёл боланинг отаси ихтиёрига берилишини белгилаган суд қароридан норози бўлган. Шу сабабли у ўғлини Ваёминг штатидан Нью-Мексико штатига олиб кетган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари Дейлини Силвер-Сити яқинидаги автофургонлар тураргоҳидан аниқлаган. Полиция унинг фургон ичига кириб кетганини кўргач, ҳудудни ўраб олган ва ичкарига кириш учун тегишли ордерни кутиб турган.

Тергов давомида аёл қилмишидан афсусда эмаслигини билдирган. У фарзандини отаси ва унинг қариндошларидан «сақлаб қолгани»ни айтган ҳамда боланинг отаси унга етарлича молиявий ва жисмоний эътибор қаратмагани, меҳр кўрсатмаганини таъкидлаган.

Суд жараёнида Дейли айбига иқрор бўлган. Прокурорлар унга нисбатан энг оғир жазо — умрбод озодликдан маҳрум қилиш тайинланиши мумкинлигини билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Подмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизПодмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизБугун, 11:05«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?Бугун, 11:05Финляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиФинляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиБугун, 03:36Онаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа бердиОнаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа бердиБугун, 03:18Мисрда «Форсаж» услубида 100 кгдан ортиқ товуқ ўғирланди (видео)Мисрда «Форсаж» услубида 100 кгдан ортиқ товуқ ўғирланди (видео)Бугун, 03:00АҚШда ёввойи ҳайвонларни вертолётдан туриб ушлашадиАҚШда ёввойи ҳайвонларни вертолётдан туриб ушлашадиБугун, 02:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди