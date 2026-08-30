Аёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирди
ҚШда 36 ёшли Медлин Вероника Дейли фарзандининг отасига васийлик ҳуқуқи берилишининг олдини олиш мақсадида 11 ойлик ўғлини олиб қочиб, уни ўлдиргани айтилди. Бу ҳақда «Zakon.kz» The New York Post нашрига таяниб хабар берди.
Маълум бўлишича, аёл боланинг отаси ихтиёрига берилишини белгилаган суд қароридан норози бўлган. Шу сабабли у ўғлини Ваёминг штатидан Нью-Мексико штатига олиб кетган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари Дейлини Силвер-Сити яқинидаги автофургонлар тураргоҳидан аниқлаган. Полиция унинг фургон ичига кириб кетганини кўргач, ҳудудни ўраб олган ва ичкарига кириш учун тегишли ордерни кутиб турган.
Тергов давомида аёл қилмишидан афсусда эмаслигини билдирган. У фарзандини отаси ва унинг қариндошларидан «сақлаб қолгани»ни айтган ҳамда боланинг отаси унга етарлича молиявий ва жисмоний эътибор қаратмагани, меҳр кўрсатмаганини таъкидлаган.
Суд жараёнида Дейли айбига иқрор бўлган. Прокурорлар унга нисбатан энг оғир жазо — умрбод озодликдан маҳрум қилиш тайинланиши мумкинлигини билдирган.
…