Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Швецияда 7 нафар сайёҳ аёл эскалаторнинг ҳаракат йўналишини адаштириб, ундан юқорига чиқишга урингани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Хабарларга кўра, аёллар тахминан 10 дақиқа давомида ҳаракатланаётган эскалаторга қарши томонга юриб, юқорига чиқишга ҳаракат қилган.
Кейинчалик уларга тасодифий йўловчи ёрдам бериб, юқорига олиб чиқадиган тўғри эскалаторни кўрсатгани айтилмоқда.
Ҳодиса ижтимоий тармоқларда турли ҳазил ва изоҳларга сабаб бўлди.
…