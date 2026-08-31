Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)

·7·Дунё
Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)

Швецияда 7 нафар сайёҳ аёл эскалаторнинг ҳаракат йўналишини адаштириб, ундан юқорига чиқишга урингани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Хабарларга кўра, аёллар тахминан 10 дақиқа давомида ҳаракатланаётган эскалаторга қарши томонга юриб, юқорига чиқишга ҳаракат қилган.

Кейинчалик уларга тасодифий йўловчи ёрдам бериб, юқорига олиб чиқадиган тўғри эскалаторни кўрсатгани айтилмоқда.

Ҳодиса ижтимоий тармоқларда турли ҳазил ва изоҳларга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиПутин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиКеча, 23:04АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиАҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиКеча, 22:58Ўзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиЎзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиКеча, 22:55Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКеча, 19:48Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Кеча, 19:47Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Кеча, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди