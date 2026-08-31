Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолди
Жорий йилнинг 26-август куни Непал ва Тибет чегарасидаги Гиронг порти яқинида юз берган кучли кўчки оқибатида фавқулодда вазият юзага келди. Табиий офат ҳудудида қолган фуқаролардан бири Huawei Мате X5 смартфонидаги сунъий йўлдош алоқаси туфайли ўлимдан қутулиб қолди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу технология анъанавий тармоқлар ишламай қолган ўта оғир шароитда ҳам алоқани сақлаб қолишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳодиса содир бўлган тонгда табиий офат ҳудудида барча турдаги одатдаги мобил алоқа ва интернет узилиб қолди. Бироқ жабрланувчининг қўлидаги смартфонда мавжуд бўлган сунъий йўлдош орқали маълумот узатиш функцияси фаол ҳолатда қолди. Айнан шу функция ёрдамида у ташқи дунё билан боғланиб, ўзининг координаталарини узатишга ва қутқарув вертолётини чақиришга эришди.
Қутқарув амалиёти ва технологик аҳамиятТезкор ҳаракат қилган қутқарувчилар кўрсатилган координаталар бўйича етиб келиб, жабрланувчини хавфсиз ҳудудга эвакуация қилишди. Кейинчалик бу воқеа ҳақида жабрланувчининг ўзи Huawei компаниясининг истеъмолчилар бизнеси бўлими раҳбари Юй Чендунига йўллаган миннатдорчилик хабарида батафсил баён этди. Унинг таъкидлашича, айнан ўта хавфли табиий офат шароитида замонавий мобил технологияларнинг аҳамиятини тўлиқ англаб етган.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Huawei компанияси оммавий смартфонларга сунъий йўлдош алоқаси технологиясини жорий этишни илк бор 2022-йилда бошлаган эди. Ўшанда Мате 50 туркумидаги қурилмалар БеиДоу сунъий йўлдош тармоғини қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлган эди. Шундан буён хитойлик технология гиганти мазкур йўналишни изчил ривожлантириб, унинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб келмоқда.
…