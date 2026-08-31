Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолди

·1·Техно
Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолди

Жорий йилнинг 26-август куни Непал ва Тибет чегарасидаги Гиронг порти яқинида юз берган кучли кўчки оқибатида фавқулодда вазият юзага келди. Табиий офат ҳудудида қолган фуқаролардан бири Huawei Мате X5 смартфонидаги сунъий йўлдош алоқаси туфайли ўлимдан қутулиб қолди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу технология анъанавий тармоқлар ишламай қолган ўта оғир шароитда ҳам алоқани сақлаб қолишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳодиса содир бўлган тонгда табиий офат ҳудудида барча турдаги одатдаги мобил алоқа ва интернет узилиб қолди. Бироқ жабрланувчининг қўлидаги смартфонда мавжуд бўлган сунъий йўлдош орқали маълумот узатиш функцияси фаол ҳолатда қолди. Айнан шу функция ёрдамида у ташқи дунё билан боғланиб, ўзининг координаталарини узатишга ва қутқарув вертолётини чақиришга эришди.

Қутқарув амалиёти ва технологик аҳамият

Тезкор ҳаракат қилган қутқарувчилар кўрсатилган координаталар бўйича етиб келиб, жабрланувчини хавфсиз ҳудудга эвакуация қилишди. Кейинчалик бу воқеа ҳақида жабрланувчининг ўзи Huawei компаниясининг истеъмолчилар бизнеси бўлими раҳбари Юй Чендунига йўллаган миннатдорчилик хабарида батафсил баён этди. Унинг таъкидлашича, айнан ўта хавфли табиий офат шароитида замонавий мобил технологияларнинг аҳамиятини тўлиқ англаб етган.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Huawei компанияси оммавий смартфонларга сунъий йўлдош алоқаси технологиясини жорий этишни илк бор 2022-йилда бошлаган эди. Ўшанда Мате 50 туркумидаги қурилмалар БеиДоу сунъий йўлдош тармоғини қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлган эди. Шундан буён хитойлик технология гиганти мазкур йўналишни изчил ривожлантириб, унинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб келмоқда.

Сунъий йўлдош алоқасининг янги имкониятлари

Дастлаб фойдаланувчилар фақатгина қисқа матнли хабарлар ва ўз координаталарини юбориш имкониятига эга бўлган бўлса, кейинги авлод қурилмаларида функционал янада бойитилди. Компания аста-секин тўғридан-тўғри икки томонлама алоқа ўрнатиш ҳамда бевосита сунъий йўлдош орқали овозли қўнғироқларни амалга ошириш функцияларини жорий этди. Непалда юз берган ушбу ҳолат мобил саноатдаги бундай инновациялар шунчаки маркетинг хусусияти эмас, балки реал ҳаётни сақлаб қолувчи муҳим восита эканини амалда яққол исботлади.

HuaweiСунъий йўлдош алоқасиНепалФавқулодда вазиятМате X5
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиБугун, 11:21Камералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиКамералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиБугун, 11:05Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаБугун, 09:52Specialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиSamsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиБугун, 03:21Физиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиФизиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиБугун, 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди