Кўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик актриса Yulduz Rajabova Юлдуз Ражабовадан қайта-қайта боришни хоҳлайдиган учта давлат номи сўралди. Кўплаб мамлакатларга саёҳат қилган актрисанинг жавоби эса кўпчилик учун кутилмаган бўлди.
Актриса чет элларга чиқиш ва янги жойларни кўришни яхши кўришини айтди. Бироқ у ҳар қандай сафардан кейин доимо ўз уйига, Ўзбекистонга қайтишни соғинишини таъкидлади.
«Чет элга чиқишни яхши кўраман, лекин ҳар доим уйга қайтиб келишни хоҳлайман. Шунинг учун Ўзбекистонга қайтишни танлардим», — деган актриса.
Юлдуз Ражабованинг айтишича, у ташриф буюрган давлатлар орасида ҳали унинг қалбидан Ўзбекистончалик чуқур жой олган мамлакат учрамаган.
Шу тариқа, актрисанинг энг севимли манзили яна бир бор — ўз Ватани Ўзбекистон экани маълум бўлди.
…