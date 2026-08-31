Кўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб берди

·2·Маданият
Кўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб берди

Ўзбекистонлик актриса Yulduz Rajabova Юлдуз Ражабовадан қайта-қайта боришни хоҳлайдиган учта давлат номи сўралди. Кўплаб мамлакатларга саёҳат қилган актрисанинг жавоби эса кўпчилик учун кутилмаган бўлди.

Актриса чет элларга чиқиш ва янги жойларни кўришни яхши кўришини айтди. Бироқ у ҳар қандай сафардан кейин доимо ўз уйига, Ўзбекистонга қайтишни соғинишини таъкидлади.

«Чет элга чиқишни яхши кўраман, лекин ҳар доим уйга қайтиб келишни хоҳлайман. Шунинг учун Ўзбекистонга қайтишни танлардим», — деган актриса.

Юлдуз Ражабованинг айтишича, у ташриф буюрган давлатлар орасида ҳали унинг қалбидан Ўзбекистончалик чуқур жой олган мамлакат учрамаган.

Шу тариқа, актрисанинг энг севимли манзили яна бир бор — ўз Ватани Ўзбекистон экани маълум бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)Бугун, 06:21Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Бугун, 05:32Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)Бугун, 05:09Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)Бугун, 05:06«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)Кеча, 17:27Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Кеча, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди