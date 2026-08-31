Муомалада қанча нақд пул бор? Ўзбекистон молия тизимидаги янги рекордлар

·0·Иқтисодиёт
Муомалада қанча нақд пул бор? Ўзбекистон молия тизимидаги янги рекордлар

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки мамлакат молиявий тизимидаги пул массаси бўйича янгиланган ҳисоботини эълон қилди. Унга кўра, июль ойида кенг маънодаги пул массаси 9,4 трлн сўмга ортиб, 2026 йилнинг 1 август ҳолатига кўра жами 434,5 триллион сўмни ташкил этди.

Хусусан, миллий валютадаги пул массаси 7,3 трлн сўмга кўпайиб, 361,2 трлн сўмга етган бўлса, чет эл валютасидаги депозитлар қолдиғи 2 трлн сўмга, тор маънодаги пул массаси эса 1,4 трлн сўмга ошди.

Пул массаси тушунчалари: Тор ва кенг кўрсаткичлар нимани англатади?

Марказий банк инфляция, иқтисодий ўсиш ва молиявий барқарорликни баҳолашда ушбу икки асосий кўрсаткичдан фойдаланади:

  • Тор маънодаги пул массаси (М1): Иқтисодиётда энг тез ва осон сарфлаш мумкин бўлган «ҳаракатчан» маблағлар. Бунга аҳоли ва корхоналарнинг қўлидаги нақд пуллари ҳамда банклардаги талаб қилиб олингунча депозитлар киради. Улар кундалик харидлар, хизматлар ва тезкор ҳисоб-китобларда бевосита қатнашади;

  • Кенг маънодаги пул массаси (М2): Барча нақд ва нақдсиз маблағларни, шу жумладан миллий ва хорижий валютадаги муддатли ҳамда жамғарма депозитларини тўлиқ қамраб олади. Улар иқтисодиётнинг умумий харид қобилияти, инвестицион салоҳияти ва аҳолининг жамғарма захираларини кўрсатади.

Нақд пуллар 76,3 трлн сўмлик рекордга чиқди, аммо улуши қисқармоқда

Ички бозордаги нақд пул айланмаси ва нақдсиз ҳисоб-китоблар динамикаси бўйича муҳим фактлар:

  • Рекорд нақд маблағ: Июль ойида муомалага чиқарилган нақд пул қолдиғи 1 трлн 25 млрд сўмга кўпайиб, 1 август ҳолатига 76,3 триллион сўмлик рекорд маррага етди. Йил бошидан буён бу кўрсаткич 7,8 трлн сўмга ошган;

  • Депозитларнинг кескин ўсиши: Миллий валютадаги бошқа депозитлар йил давомида 35,1 трлн сўмга, фақат июль ойининг ўзида эса 5,9 трлн сўмга ўсди;

  • Нақд пулнинг умумий улуши пасаймоқда: Муомаладаги нақд пул ҳажми мутлақ миқдорда ошаётган бўлса-да, умумий пул массасидаги улуши изчил камаймоқда:

    • 2013 йилда — 23,6%;

    • 2025 йилда — 18,9%;

    • 2026 йил август ҳолатига — 17,5%.

  • Рақамли молия устунлиги: Сўнгги бир йилда нақд пулнинг ўсиш суръати (27,5%) умумий пул массаси ўсишидан (37,6%) сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу эса иқтисодиётда банк карталари, онлайн тўловлар ва депозитлар тезроқ ривожланаётганини тасдиқлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,2 млрд долларлик Тошкент–Самарқанд пулли йўлига Ҳонконг банклари пул тикади2,2 млрд долларлик Тошкент–Самарқанд пулли йўлига Ҳонконг банклари пул тикадиБугун, 11:09Ўзбекистон ва Ҳиндистон савдони 5 миллиард долларга етказмоқчи (фото)Ўзбекистон ва Ҳиндистон савдони 5 миллиард долларга етказмоқчи (фото)Кеча, 16:15Оилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайдиОилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайдиКеча, 13:311 сентябрдан муҳим ўзгариш: Қайси тўловлар фақат нақдсиз бўлади-ю, қайсиларида лимит ошди?1 сентябрдан муҳим ўзгариш: Қайси тўловлар фақат нақдсиз бўлади-ю, қайсиларида лимит ошди?Кеча, 13:27Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!28.08, 19:47999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди28.08, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди