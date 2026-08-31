«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?

·2·Дунё
«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?

Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида ўтказилаётган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммити доирасида Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди ҳамда Россия Президенти Владимир Путин ўртасида муҳим юзма-юз мулоқот бўлиб ўтди. «Интерфакс» ахборот агентлигининг хабар беришича, ҳинд етакчиси Россия президенти билан музокаралар чоғида яна бир бор Украинадаги қуролли можарони тўхтатиш ва дипломатик ечимга ўтишга чақирди.

Нарендра Моди урушнинг глобал оқибатлари тобора хавфли тус олаётганини очиқ таъкидлади.

«Ҳарбий ҳаракатларни тугатиш керак»: Модининг асосий баёноти

Ҳиндистон Бош вазири учрашув давомида қон тўкилишига чек қўйиш зарурлигини қатъий билдирди:

  • Очиқ огоҳлантириш: «Урушнинг ҳар бир куни бутун инсониятни орқага тортмоқда. Ҳарбий ҳаракатларни тугатишга ўтиш керак», дея таъкидлади Нарендра Моди;

  • Илк юзма-юз учрашув: Икки давлат етакчилари Владимир Путиннинг 2025 йил декабрь ойида Ҳиндистонга амалга оширган давлат ташрифидан сўнг илк бор тўғридан-тўғри учрашиб, муҳокама олиб борди;

  • Мулоқотнинг давоми: Томонлар ўзаро мулоқотни шу ойнинг ўзида Нью-Деҳлида бўлиб ўтадиган БРИКС саммити доирасида ҳам давом эттиришларини маълум қилишди.

Нарендра Модининг изчил дипломатик позицияси

Ҳиндистон раҳбари бунга қадар ҳам халқаро майдонда ва олий даражадаги учрашувларда Украина инқирозини фақат музокаралар йўли билан ҳал этиш кераклигини бир неча бор таъкидлаган:

  • Самарқанд саммити (2022 йил): «Бугунги давр уруш даври эмас. Биз сиз билан телефон орқали ҳам кўп гаплашганмиз: демократия, дипломатия ва мулоқот — дунёга таъсир кўрсатадиган асосий воситалардир», дея Путинга юзланган эди;

  • Москва ташрифи (2024 йил): «Бомбалар, қуроллар ва ўқлар ёмғири остида муаммога ечим топиш ҳамда тинчлик бўйича музокаралар муваффақиятли кечиши имконсиз», дея кескин фикр билдирган;

  • Киев сафари: Моди шу йилнинг ўзида Киевга ташриф буюриб, икки томонни диалог ва музокаралар столига қайтишга чақирган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичФуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичБугун, 21:46Қулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқландиҚулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқландиБугун, 18:22Бразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ борБразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ борБугун, 17:17Форс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирдиФорс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирдиБугун, 16:51Ҳиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиҲиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБугун, 16:10Венада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиВенада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар