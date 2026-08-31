«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?
Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида ўтказилаётган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммити доирасида Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди ҳамда Россия Президенти Владимир Путин ўртасида муҳим юзма-юз мулоқот бўлиб ўтди. «Интерфакс» ахборот агентлигининг хабар беришича, ҳинд етакчиси Россия президенти билан музокаралар чоғида яна бир бор Украинадаги қуролли можарони тўхтатиш ва дипломатик ечимга ўтишга чақирди.
Нарендра Моди урушнинг глобал оқибатлари тобора хавфли тус олаётганини очиқ таъкидлади.
«Ҳарбий ҳаракатларни тугатиш керак»: Модининг асосий баёноти
Ҳиндистон Бош вазири учрашув давомида қон тўкилишига чек қўйиш зарурлигини қатъий билдирди:
Очиқ огоҳлантириш: «Урушнинг ҳар бир куни бутун инсониятни орқага тортмоқда. Ҳарбий ҳаракатларни тугатишга ўтиш керак», дея таъкидлади Нарендра Моди;
Илк юзма-юз учрашув: Икки давлат етакчилари Владимир Путиннинг 2025 йил декабрь ойида Ҳиндистонга амалга оширган давлат ташрифидан сўнг илк бор тўғридан-тўғри учрашиб, муҳокама олиб борди;
Мулоқотнинг давоми: Томонлар ўзаро мулоқотни шу ойнинг ўзида Нью-Деҳлида бўлиб ўтадиган БРИКС саммити доирасида ҳам давом эттиришларини маълум қилишди.
Нарендра Модининг изчил дипломатик позицияси
Ҳиндистон раҳбари бунга қадар ҳам халқаро майдонда ва олий даражадаги учрашувларда Украина инқирозини фақат музокаралар йўли билан ҳал этиш кераклигини бир неча бор таъкидлаган:
Самарқанд саммити (2022 йил): «Бугунги давр уруш даври эмас. Биз сиз билан телефон орқали ҳам кўп гаплашганмиз: демократия, дипломатия ва мулоқот — дунёга таъсир кўрсатадиган асосий воситалардир», дея Путинга юзланган эди;
Москва ташрифи (2024 йил): «Бомбалар, қуроллар ва ўқлар ёмғири остида муаммога ечим топиш ҳамда тинчлик бўйича музокаралар муваффақиятли кечиши имконсиз», дея кескин фикр билдирган;
Киев сафари: Моди шу йилнинг ўзида Киевга ташриф буюриб, икки томонни диалог ва музокаралар столига қайтишга чақирган эди.
…