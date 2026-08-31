Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқда

·0·Техно
Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқда

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг хотира чипларини ишлаб чиқариш қувватларининг салмоқли қисмини узоқ муддатли шартномалар орқали банд қилди. СеДаилй нашрининг хабар беришича, компания ўз заводларининг 70 фоиз имкониятларини келгуси йиллар учун олдиндан банд қилган бўлиб, бундай келишувлар 2031-йилгача бўлган даврни ўз ичига олади. Мазкур стратегик қадам Samsung учун келгусидаги таъминотларни аниқ режалаштириш имконини берса, йирик буюртмачилар учун хомашёни сезиларли даражада арзон нархларда харид қилиш йўлини очмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Узоқ муддатли шартномалар ва кескин фарқ қилувчи нархлар

Манба маълумотларига кўра, мазкур узоқ муддатли шартномалар доирасида таклиф этилаётган нархлар жорий бозор қийматидан ҳайратланарли даражада паст. Хусусан, битимлар нархи очиқ бозордаги (спот) нархлардан нақ беш баравар арзонроқ эканлиги маълум бўлди. Эҳтимол, бу нархлар ҳозирги глобал инқироз давридан олдинги давр кўрсаткичларига мос келади, бу эса мутахассисларда маълум даражада ажабланиш уйғотмоқда.

МегаГридСупплиес таҳлилий маълумотларига таянган ҳолда хабар қилинишича, очиқ бозорда 36 гигабайт ҳажмли HBM3E хотира стеки тахминан 2100 АҚШ долларини ташкил қилади. Бироқ Samsung билан тузилган узоқ муддатли шартномалар доирасида худди шундай маҳсулотнинг нархи атиги 365–510 доллар атрофида баҳоланмоқда. Бундай улкан нарх тафовути юқори технологиялар бозорида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Асосий ҳамкорлар ва истиқболлар

Маълум бўлишича, Samsung томонидан тақдим этилаётган ушбу имтиёзли ва узоқ муддатли шартномалардан дунёдаги етакчи IT-корпорациялар фойдаланишга улгурган. Хусусан, мазкур келишувларнинг асосий мижозлари қаторида қуйидаги йирик компаниялар қайд этилган:

Мутахассисларнинг фикрича, бундай йирик ҳажмдаги келишувлар Samsung учун бозор барқарорлигини таъминласа, Microsoft, Google ва NVIDIA каби компанияларга сунъий интеллект ва юқори унумдор ҳисоблаш тизимларини ривожлантириш учун зарур бўлган хотира моделларини барқарор ҳамда қулай нархларда олиш имконини беради. Бу эса ўз навбатида жаҳон бозоридаги технологик жараёнларнинг суръатига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

SamsungХотираMicrosoftGoogleNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинБугун, 20:54Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиБугун, 19:27Варп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиВарп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиБугун, 18:59АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиБугун, 17:58Xiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиXiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиБугун, 17:26Xiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиXiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди