Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқда
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг хотира чипларини ишлаб чиқариш қувватларининг салмоқли қисмини узоқ муддатли шартномалар орқали банд қилди. СеДаилй нашрининг хабар беришича, компания ўз заводларининг 70 фоиз имкониятларини келгуси йиллар учун олдиндан банд қилган бўлиб, бундай келишувлар 2031-йилгача бўлган даврни ўз ичига олади. Мазкур стратегик қадам Samsung учун келгусидаги таъминотларни аниқ режалаштириш имконини берса, йирик буюртмачилар учун хомашёни сезиларли даражада арзон нархларда харид қилиш йўлини очмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Узоқ муддатли шартномалар ва кескин фарқ қилувчи нархларМанба маълумотларига кўра, мазкур узоқ муддатли шартномалар доирасида таклиф этилаётган нархлар жорий бозор қийматидан ҳайратланарли даражада паст. Хусусан, битимлар нархи очиқ бозордаги (спот) нархлардан нақ беш баравар арзонроқ эканлиги маълум бўлди. Эҳтимол, бу нархлар ҳозирги глобал инқироз давридан олдинги давр кўрсаткичларига мос келади, бу эса мутахассисларда маълум даражада ажабланиш уйғотмоқда.
МегаГридСупплиес таҳлилий маълумотларига таянган ҳолда хабар қилинишича, очиқ бозорда 36 гигабайт ҳажмли HBM3E хотира стеки тахминан 2100 АҚШ долларини ташкил қилади. Бироқ Samsung билан тузилган узоқ муддатли шартномалар доирасида худди шундай маҳсулотнинг нархи атиги 365–510 доллар атрофида баҳоланмоқда. Бундай улкан нарх тафовути юқори технологиялар бозорида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Асосий ҳамкорлар ва истиқболларМаълум бўлишича, Samsung томонидан тақдим этилаётган ушбу имтиёзли ва узоқ муддатли шартномалардан дунёдаги етакчи IT-корпорациялар фойдаланишга улгурган. Хусусан, мазкур келишувларнинг асосий мижозлари қаторида қуйидаги йирик компаниялар қайд этилган:
- Microsoft
- NVIDIA
…