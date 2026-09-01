Vivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этади
Мобил технологиялар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар фото ва видеоёзув имкониятларини янги босқичга олиб чиқишмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Vivo компанияси ўзининг янги флагман қурилмаларидан бири — Vivo X500 Pro смартфонининг камера тизимига оид муҳим маълумотларни ошкор қилди ва мобил суратга олиш тарихида илк бор ўта юқори кадрлар частотасига эга 4K видеони жорий этишини билдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакили Хан Босяонинг таъкидлашича, янги қурилма Зеисс Ultra Дйнамик асосий камераси билан жиҳозланади ва смартфонлар орасида биринчи бўлиб секундига 240 кадр тезликда 4K ҳажмида видео ёзиб олиш имкониятини тақдим этади. Оддий 30 кадр/с частотали стандарт ёзув билан таққослаганда, бу тизим саккиз баробар кўпроқ кадрларни қамраб олади ва кейинчалик тафсилотларни йўқотмаган ҳолда видеони сифатли секинлаштириш имконини беради.
Инновацион интерполяция ва юқори даражадаги секинлаштиришБироқ Vivo муҳандислари бу кўрсаткичлар билан чекланиб қолмаган. Махсус ишлаб чиқилган кадрлар интерполяцияси алгоритмлари туфайли смартфон 4K форматида эквивалент равишда 480 ва ҳатто 960 кадр/с частотадаги секинлаштирилган видеоларни яратишга қодир. Бу фойдаланувчиларга мос равишда 16 ва 32 мартагача бўлган таъсирчан секинлаштириш эффектини тақдим этади.
Мазкур илғор технология айниқса табиатдаги тезкор жараёнларни, масалан, сув сачраши, пуфакларнинг ёрилиши ва бошқа кўз илғамайдиган тез ҳаракатланувчи ҳолатларни муҳрлаб олишда жуда қўл келади. Шунингдек, компания оддий тезликдан секинлашган режимга ўтишда силлиқ ўтишларни таъминловчи махсус тезликни бошқариш алгоритмини ҳам вада қилмоқда.
Портрет съёмкаси ва сифат кафолатиЯнги қурилмани яратишда асосий эътибор 4K пикселлар сонидаги юқори тасвир сифатини сақлаб қолишга қаратилган. Юқори частотали видеоларни қайта ишлашда ҳам тасвирнинг тиниқлиги ва табиийлиги йўқолмаслиги учун замонавий дастурий таъминот масъул бўлади.
Бундан ташқари, Vivo X500 Pro портрет видеосуратга олиш имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Хабарда келтирилишича, ҳатто кучли ёруғлик қаршилигида ва орқа фондан тушадиган қаттиқ нурлар остида ҳам интеллектуал алгоритмлар инсон юзидаги барча майда тафсилотларни аниқ сақлаб қолади ҳамда тасвирнинг табиий кўринишини таъминлайди.
…