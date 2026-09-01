Vivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этади

·0·Техно
Vivo X500 Pro смартфони 4K форматида юқори тезликдаги видеоёзувни тақдим этади

Мобил технологиялар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар фото ва видеоёзув имкониятларини янги босқичга олиб чиқишмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Vivo компанияси ўзининг янги флагман қурилмаларидан бири — Vivo X500 Pro смартфонининг камера тизимига оид муҳим маълумотларни ошкор қилди ва мобил суратга олиш тарихида илк бор ўта юқори кадрлар частотасига эга 4K видеони жорий этишини билдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакили Хан Босяонинг таъкидлашича, янги қурилма Зеисс Ultra Дйнамик асосий камераси билан жиҳозланади ва смартфонлар орасида биринчи бўлиб секундига 240 кадр тезликда 4K ҳажмида видео ёзиб олиш имкониятини тақдим этади. Оддий 30 кадр/с частотали стандарт ёзув билан таққослаганда, бу тизим саккиз баробар кўпроқ кадрларни қамраб олади ва кейинчалик тафсилотларни йўқотмаган ҳолда видеони сифатли секинлаштириш имконини беради.

Инновацион интерполяция ва юқори даражадаги секинлаштириш

Бироқ Vivo муҳандислари бу кўрсаткичлар билан чекланиб қолмаган. Махсус ишлаб чиқилган кадрлар интерполяцияси алгоритмлари туфайли смартфон 4K форматида эквивалент равишда 480 ва ҳатто 960 кадр/с частотадаги секинлаштирилган видеоларни яратишга қодир. Бу фойдаланувчиларга мос равишда 16 ва 32 мартагача бўлган таъсирчан секинлаштириш эффектини тақдим этади.

Мазкур илғор технология айниқса табиатдаги тезкор жараёнларни, масалан, сув сачраши, пуфакларнинг ёрилиши ва бошқа кўз илғамайдиган тез ҳаракатланувчи ҳолатларни муҳрлаб олишда жуда қўл келади. Шунингдек, компания оддий тезликдан секинлашган режимга ўтишда силлиқ ўтишларни таъминловчи махсус тезликни бошқариш алгоритмини ҳам вада қилмоқда.

Портрет съёмкаси ва сифат кафолати

Янги қурилмани яратишда асосий эътибор 4K пикселлар сонидаги юқори тасвир сифатини сақлаб қолишга қаратилган. Юқори частотали видеоларни қайта ишлашда ҳам тасвирнинг тиниқлиги ва табиийлиги йўқолмаслиги учун замонавий дастурий таъминот масъул бўлади.

Бундан ташқари, Vivo X500 Pro портрет видеосуратга олиш имкониятларига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Хабарда келтирилишича, ҳатто кучли ёруғлик қаршилигида ва орқа фондан тушадиган қаттиқ нурлар остида ҳам интеллектуал алгоритмлар инсон юзидаги барча майда тафсилотларни аниқ сақлаб қолади ҳамда тасвирнинг табиий кўринишини таъминлайди.

VivoVivo X500 ProСмартфонлар4K ВидеоКамера
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиVivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 15:20Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 14:29SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиБугун, 13:54Xiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиXiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиБугун, 12:58Apple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиApple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиБугун, 05:24Enough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиEnough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиБугун, 04:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди