Ўзбекистонда аҳоли зичлиги 85,8 нафарга етди
Ўзбекистонда аҳоли зичлиги бир йил ичида яна ошди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига мамлакатда ўртача аҳоли зичлиги ҳар бир квадрат километрга 85,8 нафарни ташкил этган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг шу санасига нисбатан 1,5 нафарга кўп. Аҳоли зичлигининг ошиб бориши мамлакат аҳолиси сони ортиб бораётгани билан боғлиқ. Бунда Ўзбекистон ҳудуди майдони ўзгармаган.
Сўнгги йилларда кўрсаткич қуйидагича ўзгарган:
• 2022 йил 1 июль ҳолатига — 79,3 нафар;
• 2023 йил 1 июль ҳолатига — 81 нафар;
• 2024 йил 1 июль ҳолатига — 82,7 нафар;
• 2025 йил 1 июль ҳолатига — 84,3 нафар;
• 2026 йил 1 июль ҳолатига — 85,8 нафар.
Шундай қилиб, 2022 йилдан 2026 йилгача бўлган тўрт йил давомида мамлакатда ўртача аҳоли зичлиги ҳар квадрат километрга 6,5 нафарга ошган.
Мазкур рақам Ўзбекистон бўйича ўртача кўрсаткични англатади. Ҳудудлар кесимида аҳоли зичлиги бир-биридан фарқ қилади.
…