Ўзбекистонда аҳоли зичлиги 85,8 нафарга етди

·26·Ўзбекистон
Ўзбекистонда аҳоли зичлиги 85,8 нафарга етди

Ўзбекистонда аҳоли зичлиги бир йил ичида яна ошди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига мамлакатда ўртача аҳоли зичлиги ҳар бир квадрат километрга 85,8 нафарни ташкил этган.

Бу кўрсаткич 2025 йилнинг шу санасига нисбатан 1,5 нафарга кўп. Аҳоли зичлигининг ошиб бориши мамлакат аҳолиси сони ортиб бораётгани билан боғлиқ. Бунда Ўзбекистон ҳудуди майдони ўзгармаган.

Сўнгги йилларда кўрсаткич қуйидагича ўзгарган:

• 2022 йил 1 июль ҳолатига — 79,3 нафар;

• 2023 йил 1 июль ҳолатига — 81 нафар;

• 2024 йил 1 июль ҳолатига — 82,7 нафар;

• 2025 йил 1 июль ҳолатига — 84,3 нафар;

• 2026 йил 1 июль ҳолатига — 85,8 нафар.

Шундай қилиб, 2022 йилдан 2026 йилгача бўлган тўрт йил давомида мамлакатда ўртача аҳоли зичлиги ҳар квадрат километрга 6,5 нафарга ошган.

Мазкур рақам Ўзбекистон бўйича ўртача кўрсаткични англатади. Ҳудудлар кесимида аҳоли зичлиги бир-биридан фарқ қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатилади7 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатиладиБугун, 12:11Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?Бугун, 08:10Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?Бугун, 07:36Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариТрампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариКеча, 22:05Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиТарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиКеча, 22:00Шавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиШавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди