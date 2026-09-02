Acer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлиги

·1·Техно
Acer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлиги

Acer компанияси замонавий технологиялар ва экологик ёндашувни ўзида мужассам этган янги Acer Веро 16 ноутбукини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма нафақат юқори унумдорлиги, балки қисмларини осон алмаштириш имконияти ва мустаҳкам корпуси билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма Windows 11 Ҳоме операцион тизимида ишлайди ва Copilot+ ПК тоифасига киради. Максимал конфигурацияда ноутбук Intel Core Ultra X9 388H процессори ҳамда Intel Арк B390 ўрнатилган графикаси билан жиҳозланади. Сунъий интеллект платформасининг умумий унумдорлиги эса 180 TOPS кўрсаткичига етади.

Техник имкониятлар ва экран хусусиятлари

Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга тармоққа доимий уланмаган ҳолда ҳам самарали ишлаш, контент яратиш ва иловаларни ишга тушириш имкониятини тақдим этади. Ноутбук 24 GB тезкор хотира (ОЗУ) ва 512 GB сиғимли SSD билан таъминланган.

Дисплей учун бир нечта вариантлар мавжуд бўлиб, уларнинг энг асосийси 120 Hz гача янгланиш частотасига эга 3K OLED экранидир. Шунингдек, 2K OLED, жумладан сенсорли бошқарувга эга конфигурациялар ҳам таклиф этилади. Барча экранлар 16:10 нисбатга, Лов Блуе Light сертификатига, 100 000:1 контрастга ва 1 ms жавоб бериш вақтига эга.

Интерфейслар ва экологик ёндашув

Қурилма махсус шпионсиз механизмга эга 5 мегапикселли инфрақизил камера, иккита Тундерболт 4 порти, 8K гача бўлган тасвирни чиқаришни қўллаб-қувватлайдиган HDMI 2.1, Wi-Fi 7 ҳамда СД-карталар учун слот билан жиҳозланган. Сунъий интеллект функцияларини вазифаларни автоматлаштириш, маълумот қидириш ва мулоқот қилиш воситаларини бирлаштирган AcerСенсе платформаси бошқаради.

Алоҳида эътибор қурилмага техник хизмат кўрсатиш қулайлигига қаратилган. Ички қисмларга махсус қисқич ёрдамида махсус асбобларсиз кириш мумкин. SSD ва аккумуляторни алмаштириш имконияти мавжуд бўлиб, илгак конструкцияси ҳам алоҳида алоҳида алмаштирилиши назарда тутилган.

Ноутбук корпуси МИЛ-СТД-810H ҳарбий стандартига мувофиқ синовлардан ўтган. Уни ишлаб чиқаришда Acer Веро Алуминум материалидан фойдаланилган бўлиб, унинг ярмигача бўлган қисми қайта ишланган саноат алюминийидан, қолган қисми эса паст углерод изига эга алюминийдан иборат. Қадоқлаш материаллари ҳам тўлиқ қайта ишлашга яроқли.

AcerНоутбукIntelТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиИккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиБугун, 16:57Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиAcer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариXiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариБугун, 15:56TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиTCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиБугун, 15:25Қурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиҚурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиБугун, 15:08Xiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиXiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди