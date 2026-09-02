Acer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлиги
Acer компанияси замонавий технологиялар ва экологик ёндашувни ўзида мужассам этган янги Acer Веро 16 ноутбукини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма нафақат юқори унумдорлиги, балки қисмларини осон алмаштириш имконияти ва мустаҳкам корпуси билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма Windows 11 Ҳоме операцион тизимида ишлайди ва Copilot+ ПК тоифасига киради. Максимал конфигурацияда ноутбук Intel Core Ultra X9 388H процессори ҳамда Intel Арк B390 ўрнатилган графикаси билан жиҳозланади. Сунъий интеллект платформасининг умумий унумдорлиги эса 180 TOPS кўрсаткичига етади.
Техник имкониятлар ва экран хусусиятлариИшлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга тармоққа доимий уланмаган ҳолда ҳам самарали ишлаш, контент яратиш ва иловаларни ишга тушириш имкониятини тақдим этади. Ноутбук 24 GB тезкор хотира (ОЗУ) ва 512 GB сиғимли SSD билан таъминланган.
Дисплей учун бир нечта вариантлар мавжуд бўлиб, уларнинг энг асосийси 120 Hz гача янгланиш частотасига эга 3K OLED экранидир. Шунингдек, 2K OLED, жумладан сенсорли бошқарувга эга конфигурациялар ҳам таклиф этилади. Барча экранлар 16:10 нисбатга, Лов Блуе Light сертификатига, 100 000:1 контрастга ва 1 ms жавоб бериш вақтига эга.
Интерфейслар ва экологик ёндашувҚурилма махсус шпионсиз механизмга эга 5 мегапикселли инфрақизил камера, иккита Тундерболт 4 порти, 8K гача бўлган тасвирни чиқаришни қўллаб-қувватлайдиган HDMI 2.1, Wi-Fi 7 ҳамда СД-карталар учун слот билан жиҳозланган. Сунъий интеллект функцияларини вазифаларни автоматлаштириш, маълумот қидириш ва мулоқот қилиш воситаларини бирлаштирган AcerСенсе платформаси бошқаради.
Алоҳида эътибор қурилмага техник хизмат кўрсатиш қулайлигига қаратилган. Ички қисмларга махсус қисқич ёрдамида махсус асбобларсиз кириш мумкин. SSD ва аккумуляторни алмаштириш имконияти мавжуд бўлиб, илгак конструкцияси ҳам алоҳида алоҳида алмаштирилиши назарда тутилган.
Ноутбук корпуси МИЛ-СТД-810H ҳарбий стандартига мувофиқ синовлардан ўтган. Уни ишлаб чиқаришда Acer Веро Алуминум материалидан фойдаланилган бўлиб, унинг ярмигача бўлган қисми қайта ишланган саноат алюминийидан, қолган қисми эса паст углерод изига эга алюминийдан иборат. Қадоқлаш материаллари ҳам тўлиқ қайта ишлашга яроқли.
…