Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтгандан сўнг илк баёнотини берди
Англия Премьер-лигасида йилнинг энг йирик ва муҳокамаларга бой трансферларидан бири расман якунига етди. Лондоннинг «Челси» клуби марказий яримҳимоячиси, Аргентина терма жамоаси билан жаҳон чемпиони бўлган Энцо Фернандес кутилмаганда «Манчестер Сити» футболчисига айланди. «Шаҳарликлар» билан 5 йиллик узоқ муддатли шартнома имзолаган 25 ёшли хавбек ушбу шов-шувли қарори сабаблари, янги жамоадаги режалари ва клуб даражаси ҳақида илк бор расмий муносабат билдирди.
«Бу клуб ғалабалар учун яратилган»: Фернандес нега «Сити»ни танлади?
Энцонинг таъкидлашича, Англия чемпиони сафига қўшилиш ҳар қандай профессионал футболчи учун фаолиятидаги энг юқори чўққилардан бири саналади:
«Манчестер Сити» — сўнгги йилларда Англиядаги энг муваффақиятли клуб. Ҳар бир футболчи бундай жамоанинг бир қисми бўлишни хоҳлайди, чунки бу ерда ҳамма нарса қанчалик профессионал ташкил этилганини билади;
Мен бу ерга келганимдан бахтлироқ бўла олмасдим. «Сити»га янги совринлар ютишда ёрдам бериш учун ушбу чақириқни қабул қилишга тўлиқ тайёрман. Бу жамоа фақат ғалабалар учун яратилган.
Ҳар бир чизиқда юлдузлар: Рақобат ва 100 фоизлик фидойилик
«Манчестер Сити» яримҳимоя чизиғидаги юқори рақобат ҳеч кимга сир эмас. Бироқ аргентиналик юлдуз бундан чўчимаслигини, аксинча, жаҳон даражасидаги шерикларидан ўрганиш орқали ўз ўйинини янада кучайтирмоқчи эканини билдирди:
«Таркибга қарасангиз, «Сити»нинг ҳар бир чизиғида юқори даражадаги футболчилар бор. Мен янги жамоадошларимдан ўрганиб, футболчи сифатида янада ривожланмоқчиман;
Мен ўйинимни доимий равишда такомиллаштириб бораётганимдан фахрланаман. Мен билан бирга ишлаган ҳар бир инсон ҳар куни машғулотларда қанчалик қаттиқ меҳнат қилишимни ва ўйинларга қанча куч сарфлашимни яхши билади. Мен боримни 100 фоиз бераман ва янги клубимга бу ерда ҳам ҳеч нарса ўзгармаслигини, охиригача курашишимни ваъда қиламан».
5 йиллик шартнома «Манчестер Сити» мураббийлар штаби ушбу футболчига марказда узоқ муддатли стратегик фигура сифатида қараяпти деган хулосани беради. Мазкур келишув нафақат Манчестер клубининг ўрта чизиғини сезиларли даражада кучайтиради, балки турнир жадвалидаги бош рақобатчилар ўртасидаги кучлар мувозанатини ҳам ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
Сизнингча, Энцо Фернандес «Манчестер Сити»нинг ўйин услубига тез киришиб, жамоанинг алмаштириб бўлмас етакчисига айлана оладими ёки ички рақобат сабаб асосий таркиб учун курашда қийинчиликка дуч келадими? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…