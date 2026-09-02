Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтгандан сўнг илк баёнотини берди

·0·Спорт
Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтгандан сўнг илк баёнотини берди

Англия Премьер-лигасида йилнинг энг йирик ва муҳокамаларга бой трансферларидан бири расман якунига етди. Лондоннинг «Челси» клуби марказий яримҳимоячиси, Аргентина терма жамоаси билан жаҳон чемпиони бўлган Энцо Фернандес кутилмаганда «Манчестер Сити» футболчисига айланди. «Шаҳарликлар» билан 5 йиллик узоқ муддатли шартнома имзолаган 25 ёшли хавбек ушбу шов-шувли қарори сабаблари, янги жамоадаги режалари ва клуб даражаси ҳақида илк бор расмий муносабат билдирди.

«Бу клуб ғалабалар учун яратилган»: Фернандес нега «Сити»ни танлади?

Энцонинг таъкидлашича, Англия чемпиони сафига қўшилиш ҳар қандай профессионал футболчи учун фаолиятидаги энг юқори чўққилардан бири саналади:

  • «Манчестер Сити» — сўнгги йилларда Англиядаги энг муваффақиятли клуб. Ҳар бир футболчи бундай жамоанинг бир қисми бўлишни хоҳлайди, чунки бу ерда ҳамма нарса қанчалик профессионал ташкил этилганини билади;

  • Мен бу ерга келганимдан бахтлироқ бўла олмасдим. «Сити»га янги совринлар ютишда ёрдам бериш учун ушбу чақириқни қабул қилишга тўлиқ тайёрман. Бу жамоа фақат ғалабалар учун яратилган.

Ҳар бир чизиқда юлдузлар: Рақобат ва 100 фоизлик фидойилик

«Манчестер Сити» яримҳимоя чизиғидаги юқори рақобат ҳеч кимга сир эмас. Бироқ аргентиналик юлдуз бундан чўчимаслигини, аксинча, жаҳон даражасидаги шерикларидан ўрганиш орқали ўз ўйинини янада кучайтирмоқчи эканини билдирди:

  • «Таркибга қарасангиз, «Сити»нинг ҳар бир чизиғида юқори даражадаги футболчилар бор. Мен янги жамоадошларимдан ўрганиб, футболчи сифатида янада ривожланмоқчиман;

  • Мен ўйинимни доимий равишда такомиллаштириб бораётганимдан фахрланаман. Мен билан бирга ишлаган ҳар бир инсон ҳар куни машғулотларда қанчалик қаттиқ меҳнат қилишимни ва ўйинларга қанча куч сарфлашимни яхши билади. Мен боримни 100 фоиз бераман ва янги клубимга бу ерда ҳам ҳеч нарса ўзгармаслигини, охиригача курашишимни ваъда қиламан».

5 йиллик шартнома «Манчестер Сити» мураббийлар штаби ушбу футболчига марказда узоқ муддатли стратегик фигура сифатида қараяпти деган хулосани беради. Мазкур келишув нафақат Манчестер клубининг ўрта чизиғини сезиларли даражада кучайтиради, балки турнир жадвалидаги бош рақобатчилар ўртасидаги кучлар мувозанатини ҳам ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

Сизнингча, Энцо Фернандес «Манчестер Сити»нинг ўйин услубига тез киришиб, жамоанинг алмаштириб бўлмас етакчисига айлана оладими ёки ички рақобат сабаб асосий таркиб учун курашда қийинчиликка дуч келадими? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлдиКатта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлдиБугун, 15:51Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиБугун, 12:37Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиРасман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиБугун, 11:59UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?Бугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди