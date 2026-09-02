АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлари
Англия Премьер-лигасида 2026 йилги ёзги трансфер бозори расман ўз ниҳоясига етди. Клублар янги мавсум олдидан таркибларини кучайтириш йўлида юз миллионлаб евро сарфлаб, қатор рекордларни янгилади. Тransfermarkt порталининг якуний кўрсаткичларига кўра, жорий ёзнинг мутлақ рекорд харидини «Манчестер Сити» амалга оширди, сотувлар бўйича эса Каталония гранди билан келишувга эришган «Нюкасл» етакчи бўлди.
Энг қиммат 10 та харид: «Манчестер Сити» ва «Тоттенҳэм»нинг катта юриши
Жорий ёзда АПЛ грандлари марказий чизиқ ва ҳужумни қайта шакллантириш учун тарихий маблағларни ишга солди. Энг қиммат трансферлар ўнталигидан қуйидаги битимлар ўрин олди:
Энцо Фернандес («Челси» → «Манчестер Сити») — €145 млн
Морган Рожерс («Астон Вилла» → «Челси») — €138 млн
Эллиот Андерсон («Ноттингҳэм Форест» → «Манчестер Сити») — €135 млн
Бредли Баркола («ПСЖ» → «Ливерпул») — €125 млн
Сандро Тонали («Нюкасл» → «Тоттенҳэм») — €108 млн
Матеуш Фернандес («Вест Ҳэм» → «Тоттенҳэм») — €99 млн
Аюб Буадди («Лилл» → «Манчестер Сити») — €95 млн
Савинио («Манчестер Сити» → «Тоттенҳэм») — €87,7 млн
Бруно Гимараес («Нюкасл» → «Арсенал») — €87,5 млн
Карлос Балеба («Брайтон» → «Манчестер Юнайтед») — €75,9 млн
Энг қиммат 10 та сотув: «Нюкасл» фойдаси ва Саудия сармоялари
Инглиз клублари нафақат харид қилишда, балки футболчи сотиш орқали бюджетларини бойитишда ҳам юқори фаоллик кўрсатди:
Энтони Гордон («Нюкасл» → «Барселона») — €80 млн
Теяни Рейндерс («Манчестер Сити» → «Ал Қодисия») — €61 млн
Оллие Уоткинс («Астон Вилла» → «Ал Ҳилол») — €58,4 млн
Марк Кукуреля («Челси» → «Реал Мадрид») — €55 млн
Расмус Ҳoйлунд («Манчестер Юнайтед» → «Наполи») — €44 млн
Кристиан Ромеро («Тоттенҳэм» → «Атлетико Мадрид») — €33 млн
Кертис Жонс («Ливерпул» → «Интер») — €30 млн
Жед Спенс («Тоттенҳэм» → «Интер») — €30 млн
Трево Чалоба («Челси» → «Комо») — €30 млн
Донелл Мален («Астон Вилла» → «Рома») — €25 млн
2026 йилги трансфер кампаниясининг асосий хулосалари
Мазкур трансфер ойнаси бир қатор стратегик тенденциялар билан ажралиб турди. «Манчестер Сити» Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон ва Аюб Буадди учун жами қарийб €375 миллион ажратиб, рақобатчиларга жиддий сигнал юборди. «Тоттенҳэм» эса Сандро Тонали ва Матеуш Фернандес харидлари орқали ўрта чизиғини тубдан кучайтирди. Шу билан бирга, Саудия Арабистони клубларининг Премьер-лига юлдузларига қизиқиши юқорилигича қолди: Теяни Рейндерс ҳамда Оллие Уоткинс саудияликларнинг энг қиммат ўлжаларига айланди.
Сизнингча, 2026 йилги ёзги трансфер кампаниясининг энг муваффақиятли хариди қайси бўлди? €145 миллионлик Энцо Фернандес ёки €138 миллионлик Морган Рожерс ўз нархини оқлай оладими? Ўз таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг!
…