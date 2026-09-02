АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлари

·47·Спорт
АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлари

Англия Премьер-лигасида 2026 йилги ёзги трансфер бозори расман ўз ниҳоясига етди. Клублар янги мавсум олдидан таркибларини кучайтириш йўлида юз миллионлаб евро сарфлаб, қатор рекордларни янгилади. Тransfermarkt порталининг якуний кўрсаткичларига кўра, жорий ёзнинг мутлақ рекорд харидини «Манчестер Сити» амалга оширди, сотувлар бўйича эса Каталония гранди билан келишувга эришган «Нюкасл» етакчи бўлди.

Энг қиммат 10 та харид: «Манчестер Сити» ва «Тоттенҳэм»нинг катта юриши

Жорий ёзда АПЛ грандлари марказий чизиқ ва ҳужумни қайта шакллантириш учун тарихий маблағларни ишга солди. Энг қиммат трансферлар ўнталигидан қуйидаги битимлар ўрин олди:

  • Энцо Фернандес («Челси» → «Манчестер Сити») — €145 млн

  • Морган Рожерс («Астон Вилла» → «Челси») — €138 млн

  • Эллиот Андерсон («Ноттингҳэм Форест» → «Манчестер Сити») — €135 млн

  • Бредли Баркола («ПСЖ» → «Ливерпул») — €125 млн

  • Сандро Тонали («Нюкасл» → «Тоттенҳэм») — €108 млн

  • Матеуш Фернандес («Вест Ҳэм» → «Тоттенҳэм») — €99 млн

  • Аюб Буадди («Лилл» → «Манчестер Сити») — €95 млн

  • Савинио («Манчестер Сити» → «Тоттенҳэм») — €87,7 млн

  • Бруно Гимараес («Нюкасл» → «Арсенал») — €87,5 млн

  • Карлос Балеба («Брайтон» → «Манчестер Юнайтед») — €75,9 млн

Энг қиммат 10 та сотув: «Нюкасл» фойдаси ва Саудия сармоялари

Инглиз клублари нафақат харид қилишда, балки футболчи сотиш орқали бюджетларини бойитишда ҳам юқори фаоллик кўрсатди:

  • Энтони Гордон («Нюкасл» → «Барселона») — €80 млн

  • Теяни Рейндерс («Манчестер Сити» → «Ал Қодисия») — €61 млн

  • Оллие Уоткинс («Астон Вилла» → «Ал Ҳилол») — €58,4 млн

  • Марк Кукуреля («Челси» → «Реал Мадрид») — €55 млн

  • Расмус Ҳoйлунд («Манчестер Юнайтед» → «Наполи») — €44 млн

  • Кристиан Ромеро («Тоттенҳэм» → «Атлетико Мадрид») — €33 млн

  • Кертис Жонс («Ливерпул» → «Интер») — €30 млн

  • Жед Спенс («Тоттенҳэм» → «Интер») — €30 млн

  • Трево Чалоба («Челси» → «Комо») — €30 млн

  • Донелл Мален («Астон Вилла» → «Рома») — €25 млн

2026 йилги трансфер кампаниясининг асосий хулосалари

Мазкур трансфер ойнаси бир қатор стратегик тенденциялар билан ажралиб турди. «Манчестер Сити» Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон ва Аюб Буадди учун жами қарийб €375 миллион ажратиб, рақобатчиларга жиддий сигнал юборди. «Тоттенҳэм» эса Сандро Тонали ва Матеуш Фернандес харидлари орқали ўрта чизиғини тубдан кучайтирди. Шу билан бирга, Саудия Арабистони клубларининг Премьер-лига юлдузларига қизиқиши юқорилигича қолди: Теяни Рейндерс ҳамда Оллие Уоткинс саудияликларнинг энг қиммат ўлжаларига айланди.

Сизнингча, 2026 йилги ёзги трансфер кампаниясининг энг муваффақиятли хариди қайси бўлди? €145 миллионлик Энцо Фернандес ёки €138 миллионлик Морган Рожерс ўз нархини оқлай оладими? Ўз таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо берди«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо бердиБугун, 18:24Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтгандан сўнг илк баёнотини бердиЭнцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтгандан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 18:23Катта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлдиКатта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлдиБугун, 15:51Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиБугун, 12:37Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди