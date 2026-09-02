Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгаллади
Машҳур AnTuTu платформаси 2026-йил август ойи якунларига кўра фойдаланувчилар томонидан энг юқори баҳоланган Android-смартфонлар рейтингини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу рўйхатда етакчиликни Xiaomi 17 Max қўлга киритиб, эгаларидан 97,58 фоиз ижобий баҳо олди. Мазкур кўрсаткич қурилманинг нафақат техник жиҳатдан илғор эканини, балки харидорларнинг кундалик фойдаланишдаги реал эҳтиёжларини тўлақонли қондираётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
AnTuTu тақдим этган статистик маълумотлар анъанавий техник унумдорлик тестларига эмас, балки бевосита қурилма эгаларининг илова ичидаги шахсий баҳоларига асосланган. Маълумотлар жорий йилнинг 31-август ҳолатига кўра фақат Хитой бозори учун йиғилган бўлиб, Xiaomi 17 Max учун бу натижа муҳим марра бўлди — аввалги ойда ҳам смартфон кучли учликдан жой олган эди.
Етакчи моделнинг техник имкониятлариФойдаланувчилар эътирофига сазовор бўлган Xiaomi 17 Max ўзининг таъсирчан техник хусусиятлари билан ажралиб туради. Смартфон 2608 × 1200 пиксел ўлчамли ва 120 Hz янгиланиш частотасига эга 6,9 дюймли улкан AMOLED-дисплей билан жиҳозланган. Қурилма асоси сифатида илғор Snapdragon 8 Элите Ген 5 флагман платформаси танланган.
Айниқса, смартфоннинг қувват захираси ва аккумулятор имкониятлари харидорларни ҳайратда қолдирди. Унда 8000 мА·соат сиғимли кремний-углерод аккумулятори ўрнатилган бўлиб, у 100 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди.
Камера ва қўшимча функцияларЛеика мутахассислари билан ҳамкорликда яратилган камера тизими ҳам фойдаланувчиларнинг юқори баҳосига сабаб бўлган. Унинг таркибидан оптик стабилизацияли 200 мегапикселли асосий модул, уч каррали оптик зоом имкониятига эга 50 мегапикселли перископ камера ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ўрин олган.
Қурилманинг чидамлилиги ва қулайлиги ҳам эътибордан четда қолмаган. Смартфон корпуси IP68 ва IP69 стандартлари бўйича сув ҳамда чангдан ҳимояланган. Шунингдек, хавфсизликни таъминлаш учун ультрасоник бармоқ изи сканери ва сифатли стереодинамиклар билан таъминланган.
Бозордаги бошқа рақобатдош моделларРейтингнинг иккинчи поғонасини 97,42 фоиз ижобий баҳо олган Oppo K15 Pro+ эгаллади. Ушбу қурилма Dimensity 9500s процессори, фаол совутиш тизими, 165 Hz частотали AMOLED-дисплей ҳамда 8000 мА·соатлик аккумулятор билан жиҳозланган.
Кучли учликка 96,52 фоиз натижа кўрсатган букланма Oppo Финд N5 якун ясади ва у кучли учликдаги ягона фолд-смартфонга айланди. Мазкур модел йиғилган ҳолатда атиги 8,93 мм қалинликка ва 229 грамм оғирликка эга. Рўйхатда, шунингдек, 95 фоиз ижобий баҳо олган Nubia Z70S Ultra Пҳотограпҳер Эдитион ҳам қайд этилган.
…