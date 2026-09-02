Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгаллади

·0·Техно
Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгаллади

Машҳур AnTuTu платформаси 2026-йил август ойи якунларига кўра фойдаланувчилар томонидан энг юқори баҳоланган Android-смартфонлар рейтингини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу рўйхатда етакчиликни Xiaomi 17 Max қўлга киритиб, эгаларидан 97,58 фоиз ижобий баҳо олди. Мазкур кўрсаткич қурилманинг нафақат техник жиҳатдан илғор эканини, балки харидорларнинг кундалик фойдаланишдаги реал эҳтиёжларини тўлақонли қондираётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

AnTuTu тақдим этган статистик маълумотлар анъанавий техник унумдорлик тестларига эмас, балки бевосита қурилма эгаларининг илова ичидаги шахсий баҳоларига асосланган. Маълумотлар жорий йилнинг 31-август ҳолатига кўра фақат Хитой бозори учун йиғилган бўлиб, Xiaomi 17 Max учун бу натижа муҳим марра бўлди — аввалги ойда ҳам смартфон кучли учликдан жой олган эди.

Етакчи моделнинг техник имкониятлари

Фойдаланувчилар эътирофига сазовор бўлган Xiaomi 17 Max ўзининг таъсирчан техник хусусиятлари билан ажралиб туради. Смартфон 2608 × 1200 пиксел ўлчамли ва 120 Hz янгиланиш частотасига эга 6,9 дюймли улкан AMOLED-дисплей билан жиҳозланган. Қурилма асоси сифатида илғор Snapdragon 8 Элите Ген 5 флагман платформаси танланган.

Айниқса, смартфоннинг қувват захираси ва аккумулятор имкониятлари харидорларни ҳайратда қолдирди. Унда 8000 мА·соат сиғимли кремний-углерод аккумулятори ўрнатилган бўлиб, у 100 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди.

Камера ва қўшимча функциялар

Леика мутахассислари билан ҳамкорликда яратилган камера тизими ҳам фойдаланувчиларнинг юқори баҳосига сабаб бўлган. Унинг таркибидан оптик стабилизацияли 200 мегапикселли асосий модул, уч каррали оптик зоом имкониятига эга 50 мегапикселли перископ камера ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ўрин олган.

Қурилманинг чидамлилиги ва қулайлиги ҳам эътибордан четда қолмаган. Смартфон корпуси IP68 ва IP69 стандартлари бўйича сув ҳамда чангдан ҳимояланган. Шунингдек, хавфсизликни таъминлаш учун ультрасоник бармоқ изи сканери ва сифатли стереодинамиклар билан таъминланган.

Бозордаги бошқа рақобатдош моделлар

Рейтингнинг иккинчи поғонасини 97,42 фоиз ижобий баҳо олган Oppo K15 Pro+ эгаллади. Ушбу қурилма Dimensity 9500s процессори, фаол совутиш тизими, 165 Hz частотали AMOLED-дисплей ҳамда 8000 мА·соатлик аккумулятор билан жиҳозланган.

Кучли учликка 96,52 фоиз натижа кўрсатган букланма Oppo Финд N5 якун ясади ва у кучли учликдаги ягона фолд-смартфонга айланди. Мазкур модел йиғилган ҳолатда атиги 8,93 мм қалинликка ва 229 грамм оғирликка эга. Рўйхатда, шунингдек, 95 фоиз ижобий баҳо олган Nubia Z70S Ultra Пҳотограпҳер Эдитион ҳам қайд этилган.

XiaomiAnTuTuСмартфонларРейтингТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Acer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиAcer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиБугун, 17:56Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиИккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиБугун, 16:57Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиAcer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариXiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариБугун, 15:56TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиTCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиБугун, 15:25Қурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиҚурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиБугун, 15:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди