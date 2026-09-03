Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилди
Покистоннинг Карачи шаҳрида ғойиб бўлгани айтилган янги туғилган чақалоқ билан боғлиқ ишда кутилмаган маълумотлар маълум бўлди. Хусусий шифохонанинг катта шифокори тиббий текширувлар аёл шифохонага қабул қилинган пайтда ҳомиладор бўлмаганини кўрсатганини билдирди.
Бу ҳақда шифохонанинг гинекология бўлими раҳбари доктор Анжум Ара Ҳасан видеомурожаатида маълум қилди. Воқеа Карачининг Назимобод ҳудудидаги шифохонада туғруқ вақтида янги туғилган чақалоқ гўёки йўқолиб қолгани ҳақидаги хабарлар ортидан кун тартибига чиққан.
Ҳасаннинг айтишича, аёл биринчи марта февраль ойида шифохонага мурожаат қилиб, ўзини уч ойлик ҳомиладор деб билдирган. Бироқ ўша пайтда ўтказилган УЗИ текшируви ҳомиладорликни кўрсатмаган.
Шундан кейин аёл шифохонада рўйхатга олинган ва текширувлар учун бир неча марта шошилинч тиббий ёрдам бўлимига келган.
Турли ҳужжатлар эътиборни тортди
Бемор бошқа шифохонада тайёрланган ва унинг ҳомиладор эканини кўрсатувчи УЗИ хулосасини ҳам тақдим этган. Кейинчалик у мазкур ҳужжатлар билан шошилинч ёрдам бўлимига келиб, навбатчи шифокор томонидан кўрикдан ўтказилган.
Шифокорлар беморнинг юрак уриши ва бошқа зарур кўрсаткичларини текширгач, операция ўтказишга қарор қилган. Аммо операциядан кейин аёл ҳомиладор эмаслиги аниқланган.
Гинекология бўлими раҳбари беморнинг шифохонадаги тиббий картасида айрим текширувларга оид ёзувлар сохталаштирилган бўлиши мумкинлигини ҳам билдирди. Унинг таъкидлашича, аёл унинг ўзи томонидан бевосита тиббий кўрикдан ўтказилмаган.
Ҳасаннинг қўшимча қилишича, иш бўйича тиббий ва ҳуқуқий хулосалар олинган. Лаборатория ҳамда тиббий текширувлар натижалари ҳам аёлнинг ҳомиладор бўлмаганини кўрсатган.
Айни пайтда чақалоқнинг қандай ҳолатда ғойиб бўлгани ва ҳомиладорликка оид турлича маълумотлар нега пайдо бўлгани шифокор баёнотида аниқлаштирилмаган.
Ҳодисанинг барча тафсилотларига ойдинлик киритиш учун қўшимча маълумотлар кутилмоқда.
…