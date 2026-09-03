Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилди

·2·Дунё
Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилди

Покистоннинг Карачи шаҳрида ғойиб бўлгани айтилган янги туғилган чақалоқ билан боғлиқ ишда кутилмаган маълумотлар маълум бўлди. Хусусий шифохонанинг катта шифокори тиббий текширувлар аёл шифохонага қабул қилинган пайтда ҳомиладор бўлмаганини кўрсатганини билдирди.

Бу ҳақда шифохонанинг гинекология бўлими раҳбари доктор Анжум Ара Ҳасан видеомурожаатида маълум қилди. Воқеа Карачининг Назимобод ҳудудидаги шифохонада туғруқ вақтида янги туғилган чақалоқ гўёки йўқолиб қолгани ҳақидаги хабарлар ортидан кун тартибига чиққан.

Ҳасаннинг айтишича, аёл биринчи марта февраль ойида шифохонага мурожаат қилиб, ўзини уч ойлик ҳомиладор деб билдирган. Бироқ ўша пайтда ўтказилган УЗИ текшируви ҳомиладорликни кўрсатмаган.

Шундан кейин аёл шифохонада рўйхатга олинган ва текширувлар учун бир неча марта шошилинч тиббий ёрдам бўлимига келган.

Турли ҳужжатлар эътиборни тортди

Бемор бошқа шифохонада тайёрланган ва унинг ҳомиладор эканини кўрсатувчи УЗИ хулосасини ҳам тақдим этган. Кейинчалик у мазкур ҳужжатлар билан шошилинч ёрдам бўлимига келиб, навбатчи шифокор томонидан кўрикдан ўтказилган.

Шифокорлар беморнинг юрак уриши ва бошқа зарур кўрсаткичларини текширгач, операция ўтказишга қарор қилган. Аммо операциядан кейин аёл ҳомиладор эмаслиги аниқланган.

Гинекология бўлими раҳбари беморнинг шифохонадаги тиббий картасида айрим текширувларга оид ёзувлар сохталаштирилган бўлиши мумкинлигини ҳам билдирди. Унинг таъкидлашича, аёл унинг ўзи томонидан бевосита тиббий кўрикдан ўтказилмаган.

Ҳасаннинг қўшимча қилишича, иш бўйича тиббий ва ҳуқуқий хулосалар олинган. Лаборатория ҳамда тиббий текширувлар натижалари ҳам аёлнинг ҳомиладор бўлмаганини кўрсатган.

Айни пайтда чақалоқнинг қандай ҳолатда ғойиб бўлгани ва ҳомиладорликка оид турлича маълумотлар нега пайдо бўлгани шифокор баёнотида аниқлаштирилмаган.

Ҳодисанинг барча тафсилотларига ойдинлик киритиш учун қўшимча маълумотлар кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиКанаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиБугун, 13:59Белгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБелгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБугун, 13:34«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилди«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилдиБугун, 11:15Мисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилдиМисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилдиБугун, 10:47Лейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчиЛейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчиБугун, 07:53Непалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқдаНепалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқдаБугун, 06:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида