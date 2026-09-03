Роналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлади

·0·Спорт
Роналду шокда: ўғли бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлади

Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналду ўғли бир ҳафта давомида 9 миллион доллардан ортиқ маблағни суперкарлар ва бошқа қимматбаҳо буюмларга сарфлаганини билгач, ҳайратда қолгани айтилмоқда.

Бу ҳақда «Haberler» нашри хабар берди.

Хабарларга кўра, Роналду маълум муддат давомида ўғлига ўз кредит картасидан фойдаланишга рухсат берган. Бироқ банк ҳисобварағида қайд этилган 1,8 миллион долларлик транзакция футболчининг эътиборини тортган.

Шундан сўнг у бошқа харажатларни ҳам текширтирган. Натижада ўғли бир ҳафта ичида суперкарлар ва турли қимматбаҳо буюмлар хариди учун 9 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлагани айтилмоқда.

Ушбу катта миқдордаги харажатлардан сўнг Роналду ўз жамоасига қўнғироқ қилиб, кредит картасини блоклатгани ва ўғлининг ҳисобларига кириш имкониятини чеклагани даъво қилинмоқда.

Бироқ бу маълумотлар ҳозирча Криштиану Роналду ёки унинг вакиллари томонидан расман тасдиқланмаган. Шу боис хабарда келтирилган рақамлар ва воқеа тафсилотларига ҳозирча даъво сифатида қаралмоқда.

Маълумот учун, 16 ёшли Криштиану Роналду Жуниор ҳозирда «Ал-Наср» клубининг ёшлар жамоасида футбол ўйнамоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиФилип Хрговичнинг навбатдаги жанги муддати ва рақиблари маълум бўлдиБугун, 14:07«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...«Навбат Махачевга етди»: Брендан Шауб Умарнинг сенсацион нокаутидан сўнг...Бугун, 13:46«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилиндиБугун, 13:40"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқлади"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқладиБугун, 13:37Кутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиКутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиБугун, 13:29Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)