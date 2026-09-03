Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълум

·3·Техно
Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълум

Илон Маск асос солган SpaceX компаниясининг Starlink сунъий йўлдош интернети Бирлашган Араб Амирликларида расман ўз фаолиятини бошлади. Ушбу муҳим қадам ҳақида 3 сентябрь куни компания расман эълон қилди ва БАА дунё бўйлаб ушбу юқори тезликдаги алоқа тармоғи мавжуд бўлган 150 дан ортиқ мамлакатлар сафига қўшилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур хизматнинг мамлакат бозорига чиқиши узоқ тайёргарлик жараёнларини талаб қилган. Хусусан, БААнинг ТДРА регулятори томонидан 2024 йил июн ойида Starlink компаниясига ўн йиллик лицензия берилган эди. Ушбу рухсатнома нафақат оддий фуқаролар, балки бизнес тузилмалари, давлат идоралари ҳамда денгиз ва ҳаво транспортини ҳам қамраб олади.

Тариф режегўйлари ва имкониятлар

Маҳаллий аҳоли ва меҳмонлар учун турли эҳтиёжларга мўлжалланган бир нечта интернет тарифлари тақдим этилди. Жумладан, хусусий фойдаланувчилар учун мўлжалланган Ресидентиал Lite тарифи ойига 230 дирҳам (тахминан 63 доллар)ни ташкил этса, стандард Ресидентиал хизмати 300 дирҳам (81 доллар)га баҳоланмоқда.

Саёҳат ва кўчма фойдаланишни афзал кўрадиганлар учун ҳам махсус шартлар мавжуд. Хусусан, 100 гигабайт трафикка эга портатив тариф 190 дирҳам (52 доллар), чексиз интернет тақдим этувчи портатив тариф эса 370 дирҳам (101 доллар) этиб белгиланган. Тадбиркорлик субъектлари учун мўлжалланган бизнес-тарифлар эса 248 дирҳамдан (68 доллар) бошланади.

Ускуналар нархи ва техник кўрсаткичлар

Интернет тармоғига уланиш учун зарур бўлган қурилмалар қиймати ҳам маълум қилинди. Хабарларга кўра, стандарт ускуналар тўплами 1465 дирҳам (398 доллар) туради, янада ихчам бўлган Starlink Mini комплекти эса 1099 дирҳам нархда сотилмоқда.

Техник имкониятларга тўхталадиган бўлсак, фойдаланувчиларга тақдим этиладиган маълумотларни юклаб олиш тезлиги 50 дан 200 Мбит/с гача бўлиши кутилмоқда. Бунда интернет сигналларининг кечикиш вақти (пинг) 20–40 миллисекундни ташкил этиб, алоқа сифатининг барқарорлигини таъминлайди.

Starlink тармоғининг БАА бозорига расман кириб келиши минтақада замонавий сунъий йўлдош технологияларининг оммалашишига ва энг чекка ҳудудларда ҳам узлуксиз интернет алоқасининг таъминланишига хизмат қилади.

StarlinkБААИлон МаскИнтернетТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиiPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиБугун, 14:10John Ternus Apple’дан йилига $55 млнлик акция оладиJohn Ternus Apple’дан йилига $55 млнлик акция оладиБугун, 14:01Rocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиRocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 13:55Starlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирдиStarlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирдиБугун, 13:21Xiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиXiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиБугун, 12:57Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинApple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди