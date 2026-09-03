Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълум
Илон Маск асос солган SpaceX компаниясининг Starlink сунъий йўлдош интернети Бирлашган Араб Амирликларида расман ўз фаолиятини бошлади. Ушбу муҳим қадам ҳақида 3 сентябрь куни компания расман эълон қилди ва БАА дунё бўйлаб ушбу юқори тезликдаги алоқа тармоғи мавжуд бўлган 150 дан ортиқ мамлакатлар сафига қўшилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур хизматнинг мамлакат бозорига чиқиши узоқ тайёргарлик жараёнларини талаб қилган. Хусусан, БААнинг ТДРА регулятори томонидан 2024 йил июн ойида Starlink компаниясига ўн йиллик лицензия берилган эди. Ушбу рухсатнома нафақат оддий фуқаролар, балки бизнес тузилмалари, давлат идоралари ҳамда денгиз ва ҳаво транспортини ҳам қамраб олади.
Тариф режегўйлари ва имкониятларМаҳаллий аҳоли ва меҳмонлар учун турли эҳтиёжларга мўлжалланган бир нечта интернет тарифлари тақдим этилди. Жумладан, хусусий фойдаланувчилар учун мўлжалланган Ресидентиал Lite тарифи ойига 230 дирҳам (тахминан 63 доллар)ни ташкил этса, стандард Ресидентиал хизмати 300 дирҳам (81 доллар)га баҳоланмоқда.
Саёҳат ва кўчма фойдаланишни афзал кўрадиганлар учун ҳам махсус шартлар мавжуд. Хусусан, 100 гигабайт трафикка эга портатив тариф 190 дирҳам (52 доллар), чексиз интернет тақдим этувчи портатив тариф эса 370 дирҳам (101 доллар) этиб белгиланган. Тадбиркорлик субъектлари учун мўлжалланган бизнес-тарифлар эса 248 дирҳамдан (68 доллар) бошланади.
Ускуналар нархи ва техник кўрсаткичларИнтернет тармоғига уланиш учун зарур бўлган қурилмалар қиймати ҳам маълум қилинди. Хабарларга кўра, стандарт ускуналар тўплами 1465 дирҳам (398 доллар) туради, янада ихчам бўлган Starlink Mini комплекти эса 1099 дирҳам нархда сотилмоқда.
Техник имкониятларга тўхталадиган бўлсак, фойдаланувчиларга тақдим этиладиган маълумотларни юклаб олиш тезлиги 50 дан 200 Мбит/с гача бўлиши кутилмоқда. Бунда интернет сигналларининг кечикиш вақти (пинг) 20–40 миллисекундни ташкил этиб, алоқа сифатининг барқарорлигини таъминлайди.
Starlink тармоғининг БАА бозорига расман кириб келиши минтақада замонавий сунъий йўлдош технологияларининг оммалашишига ва энг чекка ҳудудларда ҳам узлуксиз интернет алоқасининг таъминланишига хизмат қилади.
…