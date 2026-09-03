Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”
Лионель Мессининг онаси Селия Куччиттини ўғлининг Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш қароридан сўнг оиласи оғир кунларни бошдан кечираётганини айтди. У бу ҳақда журналист Адриан Паллярес билан суҳбатда сўз очди.
39 ёшли Месси 31 август куни 21 йиллик фаолиятидан сўнг Аргентина терма жамоасини тарк этишини расман маълум қилди. Футболчи терма жамоадаги сўнгги йирик мусобақасини 2026 йилги жаҳон чемпионатида ўтказди. Аргентина финалда Испанияга мағлуб бўлиб, кумуш медаль билан кифояланди.
Мессининг онаси ўғлининг қароридан аввалдан хабардор бўлганига қарамай, бу хабар бутун оила учун оғир кечаётганини таъкидлади.
“Ҳали ҳам йиғлаяпман. Бу ҳақда олдиндан билган бўлсак-да, бутун оила жуда хафа. Лекин энг муҳими, у бахтли бўлиши”, — деди Селия Куччиттини.
У, шунингдек, турмуш ўртоғи Хорхе Мессининг яқинда вафот этгани оила учун бу даврни янада оғирлаштирганини айтди. Селия эри Лионель футболчилик фаолиятини якунлаганидан кейинги ҳаёти ҳақида тез-тез хавотир билдирганини ҳам эслади.
Месси терма жамоадан кетиши ҳақидаги хайрлашув мактубида оиласи, мураббийлари, жамоадошлари ва Аргентина терма жамоасидаги 21 йиллик фаолияти давомида унга ҳамроҳ бўлган барча инсонларга миннатдорлик билдирди.
У терма жамоадаги фаолиятини фахр ва хотиржамлик ҳисси билан якунлаётганини таъкидлади.
Маълумот учун, Месси Аргентина терма жамоаси сафида 207 та учрашувда майдонга тушиб, 125 та гол урган. У ҳар икки кўрсаткич бўйича ҳам терма жамоа рекордчиси ҳисобланади.
Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлаган бўлса-да, клуб даражасида футбол ўйнашда давом этади. У 2023 йилдан буён МЛС вакили “Интер Майами” сафида тўп тепмоқда.
…