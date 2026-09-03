Физиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этди

·9·Техно
Физиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этди

АҚШнинг Жанубий Дакотадаги ерости лабораториясида жойлашган ЛУХ-Замплин (ЛЗ) тажрибаси илм-фан оламида катта қизиқиш уйғотган ҳодисани қайд этди. Олимлар эҳтимолий қоронғи материя заррачасининг илк тўғридан-тўғри изини топган бўлиши мумкин, гарчи тадқиқотчилар ҳозирча ўта эҳтиёткорлик билан баёнот бермоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур натижа 1-сентябрь куни Япониянинг Тендо шаҳрида бўлиб ўтган ТеВ Партикле Астропҳйсикс конференциясида расман тақдим этилди. Қайд этилган сигналнинг статистик аҳамияти 2,6 сигмани ташкил этади. Бу физика оламида расмий кашфиёт деб эълон қилиш учун зарур бўлган 5 сигма чегарасидан сезиларли даражада паст ҳисобланади.

Тажрибанинг ўзига хос жиҳатлари

ЛЗ детектори Санфорд ерости лабораториясида, сирт қатламидан нақд 1,5 километр чуқурликда ўрнатилган. Ушбу улкан қалинликдаги тоғ жинслари қурилмани космик нурлардан ишончли ҳимоя қилади. Детектор ичида эса 10 тонна ўта тоза суюқ ксенон сақланиб, заррачалар унинг ядроси билан тўқнашганда кичик ёруғлик чақнашини ҳосил қилади.

Тадқиқотчилар 2023-йилнинг мартидан 2024-йилнинг апрелига қадар тўпланган 220 кунлик кузатув натижаларини чуқур таҳлил қилишди. Одатдаги қидирувлар 50 килоэлектронволдан паст энергиялар билан чекланса, бу сафар диапазон 270 кэВ гача кенгайтирилди. Маълумотларни таҳлил қилиш жараёнида олимлар барча сунъий хатоликларни четлаб ўтишга ҳаракат қилишди ва натижада ягона тушунарсиз сигнал аниқланди.

ВИMP зарралари ва келажакдаги режалар

Аниқланган тўқнашув энергияси 248 килоэлектронволни ташкил этди. Агар бу сигнал чиндан ҳам қоронғи материяга тегишли бўлса, у ҳолда гап ўнлаб йиллар давомида олимлар қидириб келаётган ВИMP (Веаклй Интерактинг Массиве Партиклес) деб номланувчи заиф ўзаро таъсир қилувчи массив зарралар ҳақида кетаётган бўлади.

Маълумки, қоронғи материя оламдаги барча галактикаларни бир бутун ҳолда ушлаб турувчи ва коинот массасининг қарийб 85 фоизини ташкил этувчи сирли субстанция ҳисобланади. Браун университети олими ва ЛЗ коллаборацияси вакили Рик Гайтскеллнинг сўзларига кўра, тадқиқотчилар буни қоронғи материя деб қатъий таъкидламаяпти, бироқ илмий ҳамжамият билан бўлишишни истаган қизиқарли топилма қайд этилган.

Дунёнинг бошқа йирик илмий марказлари, жумладан Италиядаги Гран-Салсо ва Хитойнинг Цзиньпин лабораторияларидаги шунга ўхшаш тажрибалар ҳали бундай натижани бермаганди. Ҳозирда 250 нафар олим ва муҳандисларни бирлаштирган ЛЗ коллаборацияси ишни давом эттирмоқда. Агар келгусида ушбу сигнал яна такрорланса, бу сўнгги йиллардаги энг улкан илмий ютуқлардан бирига айланиши шубҳасиз.

Қоронғи материяФизикаИлмий кашфиётТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумБугун, 14:20iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиiPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиБугун, 14:10Джон Тернус Appleдан йилига $55 млнлик акция оладиДжон Тернус Appleдан йилига $55 млнлик акция оладиБугун, 14:01Rocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиRocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 13:55Starlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирдиStarlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирдиБугун, 13:21Xiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиXiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди