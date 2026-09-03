Венерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолди
Венера сайёрасининг сирли булутларини тадқиқ қилишга қаратилган тарихдаги илк хусусий илмий лойиҳа кутилмаган техник тўсиқларга дуч келди. ixbt.com маълумотига кўра, Rocket Lab компанияси ва Массачусетс технология институти (МИТ) олимлари ҳамкорлигида тайёрланаётган Венус Лифе Финдер миссияси ҳозирда бутунлай янги Neutron ракета-ташувчисининг тайёргарлик ҳолатига боғланиб қолган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳа Морнинг Стар Миссионс то Венус дастурининг илк босқичи ҳисобланиб, унинг асосий мақсади Венера атмосферасида органик молекулаларни аниқлашдан иборат. Дастлабки режаларга кўра, космик аппаратни бошқа ракета ёрдамида учратиш кўзда тутилган эди, бироқ кейинчалик Rocket Lab уни ўзининг янги Neutron ташувчисига ўтказишга қарор қилди. Бироқ, ракетанинг илк парвози 2024-йилга белгиланган бўлишига қарамай, муддатлар бир неча бор ортга сурилди.
Илмий ускуналар ва тайёргарлик жараёниРакета борасидаги ноаниқликларга қарамай, космик аппаратнинг ўзи деярли тайёр ҳолатда. Ҳозирда махсус зонд Rocket Lab компаниясининг Лонг-Бичдаги штаб-квартирасида сақланмоқда. Мутахассислар у ерда ўтиш модули ва атмосфера аппаратининг герметик корпусини якуний босқичда йиғиш ишларини якунлашди.
Ўз навбатида, NASA ҳам ушбу муҳим лойиҳага ўз ҳиссасини қўшиб, ҲEEEТ деб номланган махсус иссиқлик экранини тақдим этди. Ушбу тўқилган композит материал Венера атмосферасига кириш вақтида 2500 даражагача бўлган ўта юқори ҳарорат бардош бериш хусусиятига эга. Аппаратнинг асосий илмий қуроли эса МИТ жамоаси томонидан ишлаб чиқилган АФН автофлуоресцент нефажи бўлади.
Венера булутларининг сирли оламиТушиш жараёнида АФН асбоби Венера булутларидаги алоҳида аэрозол зарраларини таҳлил қилиб, уларнинг ҳажми, шакли ва кимёвий таркибини аниқлайди. Асосий мақсад — потенциал органик молекулаларни топишдир. Замонавий астробиология фани Венера булутларини энг қизиқарли объектлардан бири сифатида баҳоламоқда.
Маълумки, сайёранинг қаттиқ юзасида ўта оғир ҳарорат ва босим ҳукмронлик қилади, бироқ атмосферанинг айрим қатламларида шароитлар анча юмшоқроқ ҳисобланади. Устига-уст мураккаб лаборатория тажрибалари шуни кўрсатдики, қисқа аминокислота занжирлари — пептидлар ўта кислотали муҳитда ҳам барқарорликни сақлаб, мураккаб тузилмаларни ҳосил қилишга қодир.
Венус Лифе Финдер бу келгусидаги кенг кўламли тадқиқотлар сериясининг фақатгина бошланишидир. Келгусида олимлар Венерага ОРИГИН деб номланган лазерли десорбцион масс-спектрометр, кичик молекуляр сенсорлар ҳамда сайёрада бир ҳафта давомида ишлай оладиган диаметри беш метрлик ҳаво шарини юборишни режалаштирган. Шундай қилиб, илмий ускуналар тўлиқ тайёр бўлса-да, миссиянинг тақдири энди фақат Neutron ракетасининг осмонга кўтарилиш муддатига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…