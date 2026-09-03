Венерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолди

·17·Техно
Венерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолди

Венера сайёрасининг сирли булутларини тадқиқ қилишга қаратилган тарихдаги илк хусусий илмий лойиҳа кутилмаган техник тўсиқларга дуч келди. ixbt.com маълумотига кўра, Rocket Lab компанияси ва Массачусетс технология институти (МИТ) олимлари ҳамкорлигида тайёрланаётган Венус Лифе Финдер миссияси ҳозирда бутунлай янги Neutron ракета-ташувчисининг тайёргарлик ҳолатига боғланиб қолган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа Морнинг Стар Миссионс то Венус дастурининг илк босқичи ҳисобланиб, унинг асосий мақсади Венера атмосферасида органик молекулаларни аниқлашдан иборат. Дастлабки режаларга кўра, космик аппаратни бошқа ракета ёрдамида учратиш кўзда тутилган эди, бироқ кейинчалик Rocket Lab уни ўзининг янги Neutron ташувчисига ўтказишга қарор қилди. Бироқ, ракетанинг илк парвози 2024-йилга белгиланган бўлишига қарамай, муддатлар бир неча бор ортга сурилди.

Илмий ускуналар ва тайёргарлик жараёни

Ракета борасидаги ноаниқликларга қарамай, космик аппаратнинг ўзи деярли тайёр ҳолатда. Ҳозирда махсус зонд Rocket Lab компаниясининг Лонг-Бичдаги штаб-квартирасида сақланмоқда. Мутахассислар у ерда ўтиш модули ва атмосфера аппаратининг герметик корпусини якуний босқичда йиғиш ишларини якунлашди.

Ўз навбатида, NASA ҳам ушбу муҳим лойиҳага ўз ҳиссасини қўшиб, ҲEEEТ деб номланган махсус иссиқлик экранини тақдим этди. Ушбу тўқилган композит материал Венера атмосферасига кириш вақтида 2500 даражагача бўлган ўта юқори ҳарорат бардош бериш хусусиятига эга. Аппаратнинг асосий илмий қуроли эса МИТ жамоаси томонидан ишлаб чиқилган АФН автофлуоресцент нефажи бўлади.

Венера булутларининг сирли олами

Тушиш жараёнида АФН асбоби Венера булутларидаги алоҳида аэрозол зарраларини таҳлил қилиб, уларнинг ҳажми, шакли ва кимёвий таркибини аниқлайди. Асосий мақсад — потенциал органик молекулаларни топишдир. Замонавий астробиология фани Венера булутларини энг қизиқарли объектлардан бири сифатида баҳоламоқда.

Маълумки, сайёранинг қаттиқ юзасида ўта оғир ҳарорат ва босим ҳукмронлик қилади, бироқ атмосферанинг айрим қатламларида шароитлар анча юмшоқроқ ҳисобланади. Устига-уст мураккаб лаборатория тажрибалари шуни кўрсатдики, қисқа аминокислота занжирлари — пептидлар ўта кислотали муҳитда ҳам барқарорликни сақлаб, мураккаб тузилмаларни ҳосил қилишга қодир.

Венус Лифе Финдер бу келгусидаги кенг кўламли тадқиқотлар сериясининг фақатгина бошланишидир. Келгусида олимлар Венерага ОРИГИН деб номланган лазерли десорбцион масс-спектрометр, кичик молекуляр сенсорлар ҳамда сайёрада бир ҳафта давомида ишлай оладиган диаметри беш метрлик ҳаво шарини юборишни режалаштирган. Шундай қилиб, илмий ускуналар тўлиқ тайёр бўлса-да, миссиянинг тақдири энди фақат Neutron ракетасининг осмонга кўтарилиш муддатига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

ВенераRocket LabNeutronКосмосАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиБугун, 17:58Физиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиФизиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиБугун, 14:55Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумБугун, 14:20iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиiPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиБугун, 14:10Джон Тернус Appleдан йилига $55 млнлик акция оладиДжон Тернус Appleдан йилига $55 млнлик акция оладиБугун, 14:01Rocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиRocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди