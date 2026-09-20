АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланади

·35·Техно
АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп сунъий интеллект (СИ) соҳаси учун «СИ цари» лавозимини жорий этишини ва «СИ кучлари»ни ташкил этишини маълум қилди.
  • Бу тузилма Космик кучларига ўхшаш бўлади, бироқ аниқ вазифалари ва таркиби ҳозирча ошкор этилмаган.
  • Трамп СИ саноатининг ўсишига тўсқинлик қилмасликни, лекин қонунбузарликларни назорат қилишни таъкидлади.

АҚШ президенти Доналд Трамп сунъий интеллект йўналиши бўйича янги махсус маслаҳатчи — норасмий равишда «СИ тсари» лавозимига тайинлов амалга оширилишини ҳамда мамлакатда махсус «СИ кучлари» ташкил этилишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу тузилма ўхшашлиги жиҳатидан АҚШ Космик кучларини эслатади, бироқ ҳозирча янги тузилманинг аниқ вазифалари, унга кимлар кириши ва иш бошлаш муддати Оқ уй томонидан ошкор этилмади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур баёнот Қўшма Штатларда сунъий интеллект хавфсизлиги масалалари юзасидан қизғин мунозаралар авж олган бир пайтда янгради. Хусусан, Anthropic компаниясининг собиқ тадқиқотчиси Джейкоб Коксон аввалроқ айрим мутахассислар СИ ўн йилликнинг охирига бориб башарият учун реал хавф туғдириши мумкинлигини жиддий муҳокама қилаётганини таъкидлаганди. Шунга қарамай, Трамп соҳага қўшимча чекловлар киритилишига қатъий қарши чиқмоқда.

«Биз ушбу улкан саноатнинг ўсишига ҳеч қандай ҳолатда тўсқинлик қилмаймиз», — деб ёзди Доналд Трамп ўзининг Truth Social саҳифасида. Сиёсатчининг фикрича, давлат сунъий интеллект тараққиётини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаши ва айни пайтда юзага келиши мумкин бўлган қонунбузарликларни назорат қилиши керак. Бунинг учун эса янги тармоқ чекловларини жорий этган маъқулми ёки мавжуд ҳуқуқий механизмлар етарлими деган савол муҳокама марказида турибди.

Саноатни тартибга солиш ва хавфсизлик борасидаги ёндашувлар

Агар режа муваффақиятли амалга оширилса, бу Трамп маъмурияти даврида «СИ тсари» лавозимига иккинчи марта тайинлов бўлади. Бунгача ушбу вазифани венчур инвестори Девид Сакс бажариб келган эди. Бироқ баҳор ойларида у лавозимини тарк этиб, ташқи маслаҳатчи мақомига ўтган. Сакс ҳам сунъий интеллектга оид янги федерал қоидаларга қарши чиқиб, дастурчилар ўз маҳсулотлари хавфсизлиги ва етказилган зарар учун мустақил жавобгар бўлиши лозимлигини таъкидлаган.

Трампнинг ушбу ташаббуси АҚШ ва Хитой ўртасидаги кескин технологик рақобат фонида эълон қилинди. Ҳар икки давлат сунъий интеллектни иқтисодий ва миллий қудратнинг энг муҳим омили сифатида баҳоламоқда. Америка технология саноатида ортиқча бюрократик тартибга солиш маҳаллий компаниялар ривожини секинлаштириб, хитойлик рақобатчиларга устунлик бериб қўйиши мумкинлигидан хавотир билдирилмоқда. Бироқ қатъий хавфсизлик чораларини талаб қилувчи тарафлар бу ёндашувга қўшилмайди.

Халқаро музокаралар ва истиқбол

Шу кунларда Нью-Йорк шаҳрида АҚШ молия вазири Скотт Бессент ва Хитой бош вазири ўринбосари Хе Лифен ўртасида муҳим музокаралар ўтказилмоқда. Томонлар савдо ва иқтисодий масалалар қаторида сунъий интеллект хавфсизлиги ҳамда очиқ ва ёпиқ вазнга эга моделларни муҳокама қилмоқдалар. Мазкур музокаралар Доналд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпиннинг Вашингтонда бўлиб ўтадиган учрашуви олдидан ташкил этилгани билан аҳамиятлидир.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ махсус ГПТ-6 Astra ней тармоғига роботни бошқариш ишониб топширилган ва у 60 та хавфли эксперимент давомида барча вазифаларни охиригача бажарганди. Бу эса мутахассислар ўртасида СИ тизимларининг мухторияти ва назорати қанчалик хавфли бўлиши мумкинлиги ҳақидаги баҳсларни янада кучайтирган эди.

Сунъий интеллектДоналд ТрампАҚШХитойТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиiPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиБугун, 18:21Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиБугун, 17:23Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиБугун, 16:55iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтдиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтдиБугун, 16:28Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиHonor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиБугун, 15:51Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиЕр юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди