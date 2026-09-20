АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп сунъий интеллект (СИ) соҳаси учун «СИ цари» лавозимини жорий этишини ва «СИ кучлари»ни ташкил этишини маълум қилди.
- Бу тузилма Космик кучларига ўхшаш бўлади, бироқ аниқ вазифалари ва таркиби ҳозирча ошкор этилмаган.
- Трамп СИ саноатининг ўсишига тўсқинлик қилмасликни, лекин қонунбузарликларни назорат қилишни таъкидлади.
АҚШ президенти Доналд Трамп сунъий интеллект йўналиши бўйича янги махсус маслаҳатчи — норасмий равишда «СИ тсари» лавозимига тайинлов амалга оширилишини ҳамда мамлакатда махсус «СИ кучлари» ташкил этилишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу тузилма ўхшашлиги жиҳатидан АҚШ Космик кучларини эслатади, бироқ ҳозирча янги тузилманинг аниқ вазифалари, унга кимлар кириши ва иш бошлаш муддати Оқ уй томонидан ошкор этилмади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур баёнот Қўшма Штатларда сунъий интеллект хавфсизлиги масалалари юзасидан қизғин мунозаралар авж олган бир пайтда янгради. Хусусан, Anthropic компаниясининг собиқ тадқиқотчиси Джейкоб Коксон аввалроқ айрим мутахассислар СИ ўн йилликнинг охирига бориб башарият учун реал хавф туғдириши мумкинлигини жиддий муҳокама қилаётганини таъкидлаганди. Шунга қарамай, Трамп соҳага қўшимча чекловлар киритилишига қатъий қарши чиқмоқда.
«Биз ушбу улкан саноатнинг ўсишига ҳеч қандай ҳолатда тўсқинлик қилмаймиз», — деб ёзди Доналд Трамп ўзининг Truth Social саҳифасида. Сиёсатчининг фикрича, давлат сунъий интеллект тараққиётини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаши ва айни пайтда юзага келиши мумкин бўлган қонунбузарликларни назорат қилиши керак. Бунинг учун эса янги тармоқ чекловларини жорий этган маъқулми ёки мавжуд ҳуқуқий механизмлар етарлими деган савол муҳокама марказида турибди.
Саноатни тартибга солиш ва хавфсизлик борасидаги ёндашувларАгар режа муваффақиятли амалга оширилса, бу Трамп маъмурияти даврида «СИ тсари» лавозимига иккинчи марта тайинлов бўлади. Бунгача ушбу вазифани венчур инвестори Девид Сакс бажариб келган эди. Бироқ баҳор ойларида у лавозимини тарк этиб, ташқи маслаҳатчи мақомига ўтган. Сакс ҳам сунъий интеллектга оид янги федерал қоидаларга қарши чиқиб, дастурчилар ўз маҳсулотлари хавфсизлиги ва етказилган зарар учун мустақил жавобгар бўлиши лозимлигини таъкидлаган.
Трампнинг ушбу ташаббуси АҚШ ва Хитой ўртасидаги кескин технологик рақобат фонида эълон қилинди. Ҳар икки давлат сунъий интеллектни иқтисодий ва миллий қудратнинг энг муҳим омили сифатида баҳоламоқда. Америка технология саноатида ортиқча бюрократик тартибга солиш маҳаллий компаниялар ривожини секинлаштириб, хитойлик рақобатчиларга устунлик бериб қўйиши мумкинлигидан хавотир билдирилмоқда. Бироқ қатъий хавфсизлик чораларини талаб қилувчи тарафлар бу ёндашувга қўшилмайди.
Халқаро музокаралар ва истиқболШу кунларда Нью-Йорк шаҳрида АҚШ молия вазири Скотт Бессент ва Хитой бош вазири ўринбосари Хе Лифен ўртасида муҳим музокаралар ўтказилмоқда. Томонлар савдо ва иқтисодий масалалар қаторида сунъий интеллект хавфсизлиги ҳамда очиқ ва ёпиқ вазнга эга моделларни муҳокама қилмоқдалар. Мазкур музокаралар Доналд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпиннинг Вашингтонда бўлиб ўтадиган учрашуви олдидан ташкил этилгани билан аҳамиятлидир.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ махсус ГПТ-6 Astra ней тармоғига роботни бошқариш ишониб топширилган ва у 60 та хавфли эксперимент давомида барча вазифаларни охиригача бажарганди. Бу эса мутахассислар ўртасида СИ тизимларининг мухторияти ва назорати қанчалик хавфли бўлиши мумкинлиги ҳақидаги баҳсларни янада кучайтирган эди.
Изоҳлар 0
…