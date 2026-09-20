«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро тадқиқотга кўра, Ўзбекистон эркаклар учун жуфт топиш энг қийин бўлган давлатлар орасида 7-ўринни эгаллади.
- Бу рейтингда қизларнинг талабчанлиги, жамиятдаги меъёрлар ва муносабатларнинг мураккаблиги ҳисобга олинган.
- Ўзбекистонда оила ва қариндошлар фикри, шарқона одоб-ахлоқ ҳамда моддий талаблар муносабатларнинг мураккаблигига сабаб бўлмоқда.
Ижтимоий тармоқларда 30 та давлат қамраб олинган халқаро тадқиқот натижалари тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Эркаклар учун қизлар билан танишиш, мулоқот ўрнатиш ва муносабат бошлаш қай даражада мураккаб экани баҳоланган рейтингга кўра, Ўзбекистон эркакларга жуфт топиш энг қийин бўлган топ-10 давлат рўйхатидан жой олиб, 7-ўринни эгаллади.
Тадқиқот мезонларида қизларнинг талабчанлиги, мулоқотга очиқлиги, жамиятдаги ижтимоий ва миллий меъёрлар, гендер кутилмалари ҳамда жиддий муносабатлар қуришнинг соддалиги ёки мураккаблиги инобатга олинган. Рўйхатнинг энг юқори поғоналарини Россия, Арманистон ва Грузия банд этган бўлса, қўшнимиз Қозоғистон 6-ўринда, Саудия Арабистони эса 10-поғонада қайд этилган.
Хўш, Ўзбекистонда қизлар билан мулоқот бошлаш ва оила қуриш нега бунчалик машаққатли саналади, шарқона тарбия ва оилавий талаблар бу жараёнга қандай таъсир кўрсатмоқда ҳамда замонавий йигитлар қандай тўсиқларга дуч келмоқда?
«Танловчанлик ва миллий анъаналар»: Рейтингнинг муҳим тафсилотлари
Халқаро тадқиқотда қайд этилган асосий кўрсаткичлар ва фактлар:
30 та давлат бўйича қиёсий таҳлил: Дунёнинг турли минтақаларидаги танишиш ва муносабатлар маданияти таққосланди;
Ўзбекистоннинг топ-10 даги ўрни: Мамлакатимиз 7-поғонани банд этиб, муносабат ўрнатиш энг мураккаб ҳудудлардан бири сифатида баҳоланди;
Постсовет давлатларининг етакчилиги: Топ-10 нинг дастлабки 8 та ўрнини МДҲ ва қўшни минтақа давлатлари (Россия, Арманистон, Грузия, Беларусь, Украина, Қозоғистон, Ўзбекистон, Озарбайжон) эгаллади;
Осиё ва Яқин Шарқ давлатлари: Эрон (9-ўрин) ва Саудия Арабистони (10-ўрин) ҳам топ-10 га кирган бўлса, Жанубий Корея 15-ўринни қайд этди;
Европа давлатларининг осонлиги: Скандинавия ва Марказий Европа давлатлари (Германия, Финляндия, Норвегия, Польша) рейтингнинг қуйи қисмидан жой олиб, танишиш нисбатан осон эканини кўрсатди.
Эркакларга қиз топиш энг қийин бўлган топ-15 давлат кўрсаткичлари
Тадқиқот натижаларининг расмий кетма-кетлиги:
Ўрин
Давлат номи
Минтақаси
Асосий баҳолаш омиллари
1
Россия
Шарқий Европа / Осиё
Юқори талабчанлик ва гендер кутилмалари
2
Арманистон
Кавказ
Миллий оилавий назорат, қадриятлар
3
Грузия
Кавказ
Мулоқотдаги консерватив чегаралар
4
Беларусь
Шарқий Европа
Ижтимоий талаблар ва жиддийлик
5
Украина
Шарқий Европа
Юқори танловчанлик ва кутилмалар
6
Қозоғистон
Марказий Осиё
Моддий ва ижтимоий стандартлар
7
Ўзбекистон
Марказий Осиё
Оилавий меъёрлар, анъаналар ва ҳаё-ибо
8
Озарбайжон
Кавказ
Қатъий оилавий қоидалар
9
Эрон
Яқин Шарқ
Диний ва қонуний чекловлар
10
Саудия Арабистони
Яқин Шарқ
Муносабатларнинг қатъий регламенти
11
Жазоир
Шимолий Африка
Консерватив муҳит
12
Марокаш
Шимолий Африка
Анъанавий қарашлар
13
Тунис
Шимолий Африка
Ижтимоий муҳит
14
Миср
Яқин Шарқ / Африка
Оила институтининг аралашуви
15
Жанубий Корея
Шарқий Осиё
Иқтисодий талаблар ва карьера устунлиги
Ижтимоий ва психологик таҳлил: Экспертлар Ўзбекистондаги ҳолат ҳақида
Жамиятшунослар ва оила психологларининг асосий хулосалари:
Оила ва қариндошлар фикри: Ўзбекистонда муносабатлар фақат икки ёшнинг қарори билан чекланмайди — ота-она, суриштирув ва урф-одатлар бош омил саналади;
Шарқона ҳаё ва одоб чегараси: Кўчада ёки ижтимоий тармоқларда тасодифий танишувлар жамиятимизда аксар ҳолларда салбий қабул қилинади, бу эса мулоқотни чеклайди;
Моддий талаблар ва тўй ташвишлари: Йигитларнинг уй-жой, тайинли иш ва маблағга эга бўлиши қизлар ва уларнинг оилалари томонидан энг муҳим шарт сифатида қўйилади;
Масъулият даражасининг юқорилиги: Ўзбекистонда қизлар билан муносабат шунчаки вақт ўтказиш эмас, тўғридан-тўғри оила қуришга қаратилиши сабабли қизлар танловда ўта эҳтиёткорлик кўрсатади.
Ушбу рейтинг Ўзбекистонда оила институтининг муқаддаслиги ва қизларнинг ўз шаънини сақлашга бўлган юксак эътиборининг амалий исботи сифатида ҳам баҳоланмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистонда қизлар билан танишиш ва оила қуришнинг ҳақиқатан ҳам қийинлигига қандай омиллар сабаб бўлмоқда: тўй харажатларими ёки қизларнинг танловчанлигими? Ўзбекистоннинг 7-ўринда эканига қўшиласизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча бўйдоқ дўстларингиз ҳамда танишларингиз билан ушбу шов-шувли рейтингни улашинг!
Изоҳлар 0
…