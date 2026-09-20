«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!

·21·Жамият
«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро тадқиқотга кўра, Ўзбекистон эркаклар учун жуфт топиш энг қийин бўлган давлатлар орасида 7-ўринни эгаллади.
  • Бу рейтингда қизларнинг талабчанлиги, жамиятдаги меъёрлар ва муносабатларнинг мураккаблиги ҳисобга олинган.
  • Ўзбекистонда оила ва қариндошлар фикри, шарқона одоб-ахлоқ ҳамда моддий талаблар муносабатларнинг мураккаблигига сабаб бўлмоқда.

Ижтимоий тармоқларда 30 та давлат қамраб олинган халқаро тадқиқот натижалари тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Эркаклар учун қизлар билан танишиш, мулоқот ўрнатиш ва муносабат бошлаш қай даражада мураккаб экани баҳоланган рейтингга кўра, Ўзбекистон эркакларга жуфт топиш энг қийин бўлган топ-10 давлат рўйхатидан жой олиб, 7-ўринни эгаллади.

Тадқиқот мезонларида қизларнинг талабчанлиги, мулоқотга очиқлиги, жамиятдаги ижтимоий ва миллий меъёрлар, гендер кутилмалари ҳамда жиддий муносабатлар қуришнинг соддалиги ёки мураккаблиги инобатга олинган. Рўйхатнинг энг юқори поғоналарини Россия, Арманистон ва Грузия банд этган бўлса, қўшнимиз Қозоғистон 6-ўринда, Саудия Арабистони эса 10-поғонада қайд этилган.

Хўш, Ўзбекистонда қизлар билан мулоқот бошлаш ва оила қуриш нега бунчалик машаққатли саналади, шарқона тарбия ва оилавий талаблар бу жараёнга қандай таъсир кўрсатмоқда ҳамда замонавий йигитлар қандай тўсиқларга дуч келмоқда?

«Танловчанлик ва миллий анъаналар»: Рейтингнинг муҳим тафсилотлари

Халқаро тадқиқотда қайд этилган асосий кўрсаткичлар ва фактлар:

  • 30 та давлат бўйича қиёсий таҳлил: Дунёнинг турли минтақаларидаги танишиш ва муносабатлар маданияти таққосланди;

  • Ўзбекистоннинг топ-10 даги ўрни: Мамлакатимиз 7-поғонани банд этиб, муносабат ўрнатиш энг мураккаб ҳудудлардан бири сифатида баҳоланди;

  • Постсовет давлатларининг етакчилиги: Топ-10 нинг дастлабки 8 та ўрнини МДҲ ва қўшни минтақа давлатлари (Россия, Арманистон, Грузия, Беларусь, Украина, Қозоғистон, Ўзбекистон, Озарбайжон) эгаллади;

  • Осиё ва Яқин Шарқ давлатлари: Эрон (9-ўрин) ва Саудия Арабистони (10-ўрин) ҳам топ-10 га кирган бўлса, Жанубий Корея 15-ўринни қайд этди;

  • Европа давлатларининг осонлиги: Скандинавия ва Марказий Европа давлатлари (Германия, Финляндия, Норвегия, Польша) рейтингнинг қуйи қисмидан жой олиб, танишиш нисбатан осон эканини кўрсатди.

Эркакларга қиз топиш энг қийин бўлган топ-15 давлат кўрсаткичлари

Тадқиқот натижаларининг расмий кетма-кетлиги:

Ўрин

Давлат номи

Минтақаси

Асосий баҳолаш омиллари

1

Россия

Шарқий Европа / Осиё

Юқори талабчанлик ва гендер кутилмалари

2

Арманистон

Кавказ

Миллий оилавий назорат, қадриятлар

3

Грузия

Кавказ

Мулоқотдаги консерватив чегаралар

4

Беларусь

Шарқий Европа

Ижтимоий талаблар ва жиддийлик

5

Украина

Шарқий Европа

Юқори танловчанлик ва кутилмалар

6

Қозоғистон

Марказий Осиё

Моддий ва ижтимоий стандартлар

7

Ўзбекистон

Марказий Осиё

Оилавий меъёрлар, анъаналар ва ҳаё-ибо

8

Озарбайжон

Кавказ

Қатъий оилавий қоидалар

9

Эрон

Яқин Шарқ

Диний ва қонуний чекловлар

10

Саудия Арабистони

Яқин Шарқ

Муносабатларнинг қатъий регламенти

11

Жазоир

Шимолий Африка

Консерватив муҳит

12

Марокаш

Шимолий Африка

Анъанавий қарашлар

13

Тунис

Шимолий Африка

Ижтимоий муҳит

14

Миср

Яқин Шарқ / Африка

Оила институтининг аралашуви

15

Жанубий Корея

Шарқий Осиё

Иқтисодий талаблар ва карьера устунлиги

Ижтимоий ва психологик таҳлил: Экспертлар Ўзбекистондаги ҳолат ҳақида

Жамиятшунослар ва оила психологларининг асосий хулосалари:

  • Оила ва қариндошлар фикри: Ўзбекистонда муносабатлар фақат икки ёшнинг қарори билан чекланмайди — ота-она, суриштирув ва урф-одатлар бош омил саналади;

  • Шарқона ҳаё ва одоб чегараси: Кўчада ёки ижтимоий тармоқларда тасодифий танишувлар жамиятимизда аксар ҳолларда салбий қабул қилинади, бу эса мулоқотни чеклайди;

  • Моддий талаблар ва тўй ташвишлари: Йигитларнинг уй-жой, тайинли иш ва маблағга эга бўлиши қизлар ва уларнинг оилалари томонидан энг муҳим шарт сифатида қўйилади;

  • Масъулият даражасининг юқорилиги: Ўзбекистонда қизлар билан муносабат шунчаки вақт ўтказиш эмас, тўғридан-тўғри оила қуришга қаратилиши сабабли қизлар танловда ўта эҳтиёткорлик кўрсатади.

Ушбу рейтинг Ўзбекистонда оила институтининг муқаддаслиги ва қизларнинг ўз шаънини сақлашга бўлган юксак эътиборининг амалий исботи сифатида ҳам баҳоланмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистонда қизлар билан танишиш ва оила қуришнинг ҳақиқатан ҳам қийинлигига қандай омиллар сабаб бўлмоқда: тўй харажатларими ёки қизларнинг танловчанлигими? Ўзбекистоннинг 7-ўринда эканига қўшиласизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча бўйдоқ дўстларингиз ҳамда танишларингиз билан ушбу шов-шувли рейтингни улашинг!

ЎзбекистонТоп-10 рейтингҚозоғистонгендер кутилмалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сириБугун, 18:08«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят ишиБугун, 17:55Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Бугун, 14:13Тошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкинТошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкинБугун, 13:41Қозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етадиҚозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етадиБугун, 12:4720 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!20 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!Бугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди