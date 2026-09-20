«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи
Ўзбекистон таълим соҳасида тарихий ва мисли кўрилмаган рағбат тизими ўз натижасини бера бошлади. Қорақалпоғистон Республикасининг чекка ва олис ҳудудларидан бири бўлган Қонликўл туманилик педагог Нигора Алламбергенова «Йил ўқитувчиси» республика танловининг туман босқичида мутлақ ғолибликни қўлга киритиб, нақд 616 миллион сўмлик (қарийб 50 минг АҚШ доллари) пул мукофоти соҳибасига айланди. Ушбу хушхабарни педагогнинг ўз тилидан эшитган давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг кайфияти бирданига кўтарилиб, улар ўртасидаги самимий мулоқот барчани тўлқинлантириб юборди.
«Бугун сизга мақтаниб айта оламан: чекка ҳудудда ишласам ҳам, сиз яратган ислоҳотлар натижасида эллик минг доллар оляпман», — деди ғолиб муаллима. Президент бу гапларни катта фахр билан тинглаб: «Яна бир марта қайтаринг, менга жуда ёқади бу гапларингиз», дея шоир Сирожиддин Саййидга юзланди ва ушбу тарихий воқеани шеърга солишни сўради. Энг ҳайратланарлиси, мамлакат бўйлаб бундай бахтиёр устозлар сони 208 нафарни ташкил этмоқда — Ўзбекистоннинг ҳар бир туман ва шаҳридан биттадан фидойи муаллим нақд 616 миллион сўмдан мукофот пулига эга чиқди.
Хўш, педагогларнинг ойлик ва мукофотлари бўйича олиб борилаётган бу катта инқилоб мактабларда таълим сифатини қандай ўзгартиради, чекка қишлоқлардаги муаллимлар меҳнати қандай қадрланмоқда ва бу тарихий рағбат бошқа устозларга қандай куч беради?
«Яна бир марта қайтаринг, жуда ёқади»: Президент ва ўқитувчи мулоқоти хроникаси
Учрашув давомида кечган энг таъсирли лаҳзалар ва муҳим фактлар:
Қонликўллик ўқитувчининг юксак зафари: Чекка тумандаги мактаб муаллимаси Нигора Алламбергенова рақобатли танловда тенгсиз деб топилиб, 616 млн сўмни қўлга киритди;
«50 минг доллар оляпман» иқрори: Ўқитувчи давлат раҳбарига юзланиб, бугун устозлар чекка ҳудудда ишлаб ҳам катта даромад топа олаётганини ғурур билан айтди;
Давлат раҳбарининг чин дилдан қувончи: Шавкат Мирзиёев бу гаплар қалбига чексиз фахр бағишлаганини таъкидлаб, жумлаларни қайта-қайта эшитгиси келганини билдирди;
Шоир Сирожиддин Саййидга берилган топшириқ: Президент шоирга юзланиб, Қонликўлда 50 минг доллар олган ўқитувчи ҳақида янги шеър ёзиш лозимлигини таъкидлади;
Республика бўйлаб 208 нафар ғолиб: Бундай мисли кўрилмаган мукофот пули юртимизнинг барча 208 та туман ва шаҳридан сараланган энг илғор муаллимларга тақдим этилди.
«Йил ўқитувчиси» танлови ва мукофотлаш тизимининг кўрсаткичлари
Педагогларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш кўлами:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Аввалги йиллардаги ҳолат
Янги ислоҳотлар даври (2026 йил)
Бир йўла бериладиган туман мукофоти
Фахрий ёрлиқ ва кичик эсдалик совғалар
Нақд 616 миллион сўм (50 минг доллар)
Мукофот олган ўқитувчилар сони
Чекланган саноқли педагоглар
208 нафар (ҳар бир туман/шаҳардан 1 тадан)
Географик қамров
Асосан пойтахт ва марказий мактаблар
Энг олис ҳудудлар, чекка туман ва овуллар
Касбий нуфуз ва моддий рағбат
Кам ойликли касблар қаторида саналарди
Юқори даромадли ва жамият эъзозидаги касб
Давлат раҳбарининг шахсий эътибори
Умумий табриклар билан чекланилган
Юзма-юз самимий суҳбат ва шеърга муносиб кўриш
Ижтимоий ва психологик таҳлил: Экспертлар 616 миллионлик мукофот ҳақида
Таълим мутахассислари, социологлар ва жамоатчилик фаолларининг хулосалари:
Чекка ҳудудлардаги сифат инқилоби: Олис туманлардаги устозлар 50 минг долларлик грант ва мукофотлар олиши — чекка мактабларга энг иқтидорли мутахассисларнинг боришини таъминлайди;
Ўқитувчи касбининг юксалиши: Бугун мактаб муаллимининг катта минбарлардан туриб «мақтаниб айта оламан» дейиши — жамиятда устоз қадри ҳақиқатан тикланганининг амалий исботидир;
Рақобат муҳитининг кучайиши: Ҳар бир туманда биттадан 616 миллион сўмлик мукофотнинг берилиши қолган минглаб муаллимларни ўз устида ишлашга ва замонавий методикаларни қўллашга ундайди;
Президент кайфиятини кўтарган омил: Давлат раҳбари учун барча саъй-ҳаракат ва ажратилган маблағлар оддий қишлоқ аҳли ва оддий муаллимларнинг бахтида акс этиши энг олий натижа ҳисобланади.
Қонликўллик Нигора Алламбергенованинг зафари бутун Ўзбекистон ўқитувчиларига янги куч, шижоат ва келажакка чексиз ишонч бағишлаган ёрқин намуна бўлди.
Сизнингча, оддий туман ўқитувчисининг 616 миллион сўмлик (50 минг доллар) мукофот олиши ёшларнинг ўқитувчилик касбига бўлган қизиқишини кескин оширадими? Сиз фарзандингиз ўқийдиган мактабда ҳам шундай фидойи муаллимлар борлигини биласизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек таълимидаги ушбу тарихий ҳамда қувончли янгилик таҳлилини барча муаллимлар, устозлар ва яқинларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…