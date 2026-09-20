«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи

·0·Ўзбекистон
«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи

Ўзбекистон таълим соҳасида тарихий ва мисли кўрилмаган рағбат тизими ўз натижасини бера бошлади. Қорақалпоғистон Республикасининг чекка ва олис ҳудудларидан бири бўлган Қонликўл туманилик педагог Нигора Алламбергенова «Йил ўқитувчиси» республика танловининг туман босқичида мутлақ ғолибликни қўлга киритиб, нақд 616 миллион сўмлик (қарийб 50 минг АҚШ доллари) пул мукофоти соҳибасига айланди. Ушбу хушхабарни педагогнинг ўз тилидан эшитган давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг кайфияти бирданига кўтарилиб, улар ўртасидаги самимий мулоқот барчани тўлқинлантириб юборди.

«Бугун сизга мақтаниб айта оламан: чекка ҳудудда ишласам ҳам, сиз яратган ислоҳотлар натижасида эллик минг доллар оляпман», — деди ғолиб муаллима. Президент бу гапларни катта фахр билан тинглаб: «Яна бир марта қайтаринг, менга жуда ёқади бу гапларингиз», дея шоир Сирожиддин Саййидга юзланди ва ушбу тарихий воқеани шеърга солишни сўради. Энг ҳайратланарлиси, мамлакат бўйлаб бундай бахтиёр устозлар сони 208 нафарни ташкил этмоқда — Ўзбекистоннинг ҳар бир туман ва шаҳридан биттадан фидойи муаллим нақд 616 миллион сўмдан мукофот пулига эга чиқди.

Хўш, педагогларнинг ойлик ва мукофотлари бўйича олиб борилаётган бу катта инқилоб мактабларда таълим сифатини қандай ўзгартиради, чекка қишлоқлардаги муаллимлар меҳнати қандай қадрланмоқда ва бу тарихий рағбат бошқа устозларга қандай куч беради?

«Яна бир марта қайтаринг, жуда ёқади»: Президент ва ўқитувчи мулоқоти хроникаси

Учрашув давомида кечган энг таъсирли лаҳзалар ва муҳим фактлар:

  • Қонликўллик ўқитувчининг юксак зафари: Чекка тумандаги мактаб муаллимаси Нигора Алламбергенова рақобатли танловда тенгсиз деб топилиб, 616 млн сўмни қўлга киритди;

  • «50 минг доллар оляпман» иқрори: Ўқитувчи давлат раҳбарига юзланиб, бугун устозлар чекка ҳудудда ишлаб ҳам катта даромад топа олаётганини ғурур билан айтди;

  • Давлат раҳбарининг чин дилдан қувончи: Шавкат Мирзиёев бу гаплар қалбига чексиз фахр бағишлаганини таъкидлаб, жумлаларни қайта-қайта эшитгиси келганини билдирди;

  • Шоир Сирожиддин Саййидга берилган топшириқ: Президент шоирга юзланиб, Қонликўлда 50 минг доллар олган ўқитувчи ҳақида янги шеър ёзиш лозимлигини таъкидлади;

  • Республика бўйлаб 208 нафар ғолиб: Бундай мисли кўрилмаган мукофот пули юртимизнинг барча 208 та туман ва шаҳридан сараланган энг илғор муаллимларга тақдим этилди.

«Йил ўқитувчиси» танлови ва мукофотлаш тизимининг кўрсаткичлари

Педагогларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш кўлами:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Аввалги йиллардаги ҳолат

Янги ислоҳотлар даври (2026 йил)

Бир йўла бериладиган туман мукофоти

Фахрий ёрлиқ ва кичик эсдалик совғалар

Нақд 616 миллион сўм (50 минг доллар)

Мукофот олган ўқитувчилар сони

Чекланган саноқли педагоглар

208 нафар (ҳар бир туман/шаҳардан 1 тадан)

Географик қамров

Асосан пойтахт ва марказий мактаблар

Энг олис ҳудудлар, чекка туман ва овуллар

Касбий нуфуз ва моддий рағбат

Кам ойликли касблар қаторида саналарди

Юқори даромадли ва жамият эъзозидаги касб

Давлат раҳбарининг шахсий эътибори

Умумий табриклар билан чекланилган

Юзма-юз самимий суҳбат ва шеърга муносиб кўриш

Ижтимоий ва психологик таҳлил: Экспертлар 616 миллионлик мукофот ҳақида

Таълим мутахассислари, социологлар ва жамоатчилик фаолларининг хулосалари:

  • Чекка ҳудудлардаги сифат инқилоби: Олис туманлардаги устозлар 50 минг долларлик грант ва мукофотлар олиши — чекка мактабларга энг иқтидорли мутахассисларнинг боришини таъминлайди;

  • Ўқитувчи касбининг юксалиши: Бугун мактаб муаллимининг катта минбарлардан туриб «мақтаниб айта оламан» дейиши — жамиятда устоз қадри ҳақиқатан тикланганининг амалий исботидир;

  • Рақобат муҳитининг кучайиши: Ҳар бир туманда биттадан 616 миллион сўмлик мукофотнинг берилиши қолган минглаб муаллимларни ўз устида ишлашга ва замонавий методикаларни қўллашга ундайди;

  • Президент кайфиятини кўтарган омил: Давлат раҳбари учун барча саъй-ҳаракат ва ажратилган маблағлар оддий қишлоқ аҳли ва оддий муаллимларнинг бахтида акс этиши энг олий натижа ҳисобланади.

Қонликўллик Нигора Алламбергенованинг зафари бутун Ўзбекистон ўқитувчиларига янги куч, шижоат ва келажакка чексиз ишонч бағишлаган ёрқин намуна бўлди.

Сизнингча, оддий туман ўқитувчисининг 616 миллион сўмлик (50 минг доллар) мукофот олиши ёшларнинг ўқитувчилик касбига бўлган қизиқишини кескин оширадими? Сиз фарзандингиз ўқийдиган мактабда ҳам шундай фидойи муаллимлар борлигини биласизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек таълимидаги ушбу тарихий ҳамда қувончли янгилик таҳлилини барча муаллимлар, устозлар ва яқинларингизга фахр билан улашинг!

Нигора АлламбергеноваШавкат МирзиёевЙил ўқитувчисиҚонликўл
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳокимнинг қарор ўқишга тоқати йўқ»: Президент раҳбарларга кескин талаб қўйди (видео)«Ҳокимнинг қарор ўқишга тоқати йўқ»: Президент раҳбарларга кескин талаб қўйди (видео)Бугун, 13:09Педагогларнинг фарзандларига катта имтиёз: контракт тўловига 30 фоиз чегирма бериладиПедагогларнинг фарзандларига катта имтиёз: контракт тўловига 30 фоиз чегирма бериладиБугун, 12:52Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!Бугун, 12:18616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқланди616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқландиБугун, 11:45«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:Кеча, 21:31Хусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиХусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиКеча, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?