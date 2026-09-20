iPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 18 Proда 27 миллиард параметрли Бонсаи-27B тил модели муваффақиятли ишга туширилди, бу эса қурилманинг ўзида сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқди.
- Янги Apple A20 Pro чипи ва 12 GB LPDDR5X тезкор хотираси туфайли матн ва сўровларни генерация қилиш тезлиги iPhone 17 Proга нисбатан икки баравар ошди.
- Бу технология фойдаланувчиларга интернетга уланмасдан, махфийликни сақлаган ҳолда сунъий интеллектдан фойдаланиш имконини беради.
Apple компаниясининг бўлажак флагмани iPhone 18 Pro қурилманинг ўзида сунъий интеллект имкониятларини бажаришда мисли кўрилмаган натижаларни кўрсатди. ixbt.com нашрининг ёзишича, технология ишқибози Адриен Грондин смартфонда 27 миллиард параметрга эга бўлган улкан Бонсаи-27B тил моделини тўлиқ локал тарзда муваффақиятли ишга туширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнида маълум бўлишича, янги смартфонда матн ва сўровларни генерация қилиш тезлиги ўтган авлод – iPhone 17 Pro қурилмасига нисбатан салкам икки баравар юқори бўлган. Мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур юқори натижага эришишда янги авлод процессори ҳал қилувчи рол ўйнаган.
Янги Apple A20 Pro чипининг имкониятлариЭкспертлар ва ихлосмандлар томонидан «чинакам дахшатли куч» деб таърифланаётган янги Apple A20 Pro процессори мобил қурилмалар тарихида илк бор иккита 16 ядроли нейропроцессор билан жиҳозланди. Ушбу архитектура сунъий интеллект вазифаларини бажаришда юқори самарадорликни таъминлайди.
Шунингдек, қурилманинг хотира қуйи тизими ҳам жиддий модернизациядан ўтказилди. iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари 96 битли шина ҳамда сониясига 115,2 гигабайт ўтказиш қобилиятига эга бўлган 12 GB ҳажмлдаги LPDDR5X тезкор хотираси билан таъминланди.
Локал сунъий интеллектнинг афзалликлариМаълумки, катта ҳажмли тил моделларини ишга туширишда тезкор хотиранинг ўтказиш қобилияти энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Янги смартфондаги техник кўрсаткичлар сунъий интеллектни булутли серверларга мурожаат қилмасдан, тўғридан-тўғри смартфоннинг ўзида ишлатиш имконини берди.
Бонсаи модели билан ўтказилган синовлар фойдаланувчи сўровларини интернетга уланмасдан, махфийликни тўлиқ сақлаган ҳолда бажариш даври яқинлашиб келаётганини кўрсатмоқда. Бу эса мобил қурилмалардаги нейротармоқ технологияларининг янги босқичга кўтарилганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…