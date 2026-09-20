iPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилди

·11·Техно
iPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iPhone 18 Proда 27 миллиард параметрли Бонсаи-27B тил модели муваффақиятли ишга туширилди, бу эса қурилманинг ўзида сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқди.
  • Янги Apple A20 Pro чипи ва 12 GB LPDDR5X тезкор хотираси туфайли матн ва сўровларни генерация қилиш тезлиги iPhone 17 Proга нисбатан икки баравар ошди.
  • Бу технология фойдаланувчиларга интернетга уланмасдан, махфийликни сақлаган ҳолда сунъий интеллектдан фойдаланиш имконини беради.

Apple компаниясининг бўлажак флагмани iPhone 18 Pro қурилманинг ўзида сунъий интеллект имкониятларини бажаришда мисли кўрилмаган натижаларни кўрсатди. ixbt.com нашрининг ёзишича, технология ишқибози Адриен Грондин смартфонда 27 миллиард параметрга эга бўлган улкан Бонсаи-27B тил моделини тўлиқ локал тарзда муваффақиятли ишга туширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнида маълум бўлишича, янги смартфонда матн ва сўровларни генерация қилиш тезлиги ўтган авлод – iPhone 17 Pro қурилмасига нисбатан салкам икки баравар юқори бўлган. Мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур юқори натижага эришишда янги авлод процессори ҳал қилувчи рол ўйнаган.

Янги Apple A20 Pro чипининг имкониятлари

Экспертлар ва ихлосмандлар томонидан «чинакам дахшатли куч» деб таърифланаётган янги Apple A20 Pro процессори мобил қурилмалар тарихида илк бор иккита 16 ядроли нейропроцессор билан жиҳозланди. Ушбу архитектура сунъий интеллект вазифаларини бажаришда юқори самарадорликни таъминлайди.

Шунингдек, қурилманинг хотира қуйи тизими ҳам жиддий модернизациядан ўтказилди. iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари 96 битли шина ҳамда сониясига 115,2 гигабайт ўтказиш қобилиятига эга бўлган 12 GB ҳажмлдаги LPDDR5X тезкор хотираси билан таъминланди.

Локал сунъий интеллектнинг афзалликлари

Маълумки, катта ҳажмли тил моделларини ишга туширишда тезкор хотиранинг ўтказиш қобилияти энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Янги смартфондаги техник кўрсаткичлар сунъий интеллектни булутли серверларга мурожаат қилмасдан, тўғридан-тўғри смартфоннинг ўзида ишлатиш имконини берди.

Бонсаи модели билан ўтказилган синовлар фойдаланувчи сўровларини интернетга уланмасдан, махфийликни тўлиқ сақлаган ҳолда бажариш даври яқинлашиб келаётганини кўрсатмоқда. Бу эса мобил қурилмалардаги нейротармоқ технологияларининг янги босқичга кўтарилганидан далолат беради.

iPhone 18 ProApple A20 ProСунъий интеллектСмартфонларТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиАҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиБугун, 17:57Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиБугун, 17:23Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиБугун, 16:55iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтдиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтдиБугун, 16:28Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиHonor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиБугун, 15:51Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиЕр юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди