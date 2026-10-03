Huawei Мате 90 Pro Max учун илк йирик янгиланиш тақдим этилди

·7·Техно
Huawei Мате 90 Pro Max учун илк йирик янгиланиш тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei Мате 90 Pro Max учун чиқарилган илк йирик дастурий таъминот янгиланиши қурилмага тўртта телефон рақамини бир вақтнинг ўзида қўллаб-қувватлаш имкониятини тақдим этди.
  • Ушбу прошивка "Галерея" иловаси учун ақлли таҳрирлаш функсиялари, суратлар ва Ливе-суратларни 3D Дйнамик Пҳотос форматига ўтказиш ҳамда видео муҳаррири учун янги сунъий интеллект функсияларини ўз ичига олади.

Huawei компанияси октабр бошида намойиш этилган ўзининг флагман смартфони — Мате 90 Pro Max учун илк йирик дастурий таъминот янгиланишини чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, ҳажми тахминан 745 МБ бўлган мазкур прошивка қурилмага янги алоқа имкониятлари, сунъий интеллектга асосланган воситалар ҳамда қатор тизимли яхшиланишларни олиб келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги янгиланишдаги энг муҳим ва эътиборга молик функциялардан бири бу бир вақтнинг ўзида тўртта телефон рақамини қўллаб-қувватлаш имкониятидир. Смартфон иккита жисмоний СИМ-карта ва яна иккита эСИМ рақамларини сақлаб туриши мумкин. Бунда тўртта рақамдан учтаси бир вақтнинг ўзида кутилиш режимида бўлиб, қўнғироқлар, хабарлар ва мобил интернет учун фаол фойдаланилиши таъминланади.

Сунъий интеллект ва мультимедиадаги янгиликлар

Қурилманинг «Галерея» иловаси имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Хусусан, ақлли таҳрирлаш функцияси фотосурат таркибини таҳлил қилиб, тегишли ўзгаришларни таклиф этади. Фойдаланувчи оддий матнли ибора ёрдамида ҳам исталган натижани тасвирлаши мумкин, шундан сўнг сунъий интеллект тасвирни ўзи қайта ишлайди. Шунингдек, оддий суратлар ва Ливе-суратларни 3D Дйнамик Пҳотос форматига ўтказувчи восита ҳам қўшилди.

Видео муҳарририга ҳам янги сунъий интеллект функциялари киритилди. Мате 90 Pro Max танланган фото ва видеоларни автоматик таҳлил қилиб, виртуал камера ҳаракати ҳамда мусиқани танлаган ҳолда тайёр ролик яратишга қодир. Овоз ва мусиқа асбоблари ёзувларини яхшилаш учун эса алоҳида махсус товушни яхшилаш воситаси тақдим этилди.

Алоқа ва интерфейсдаги қўшимча қулайликлар

Huawei яқин қариндошлар ва оила аъзолари билан ўзаро алоқа ўрнатиш учун Интимате Circle функциясини қўшди. Унинг ёрдамида об-ҳаво, жадвал ва саломатлик кўрсаткичлари билан бўлишиш, шунингдек, смартфон экранидаги тасвирни узатиш орқали бошқа фойдаланувчига масофадан туриб ёрдам бериш мумкин. Уй ҳайвонлари учун эса алоҳида профиллар ва фотоалбомлар яратиш имконияти яратилди.

Матнли қўнғироқлар функцияси эндиликда учинчи томон ижтимоий иловаларида ҳам ишлайди. Суҳбат давомида суҳбатдошнинг нутқи автоматик тарзда матнга ўгирилса, фойдаланувчи киритган хабарлар аксинча нутқ синтези ёрдамида овозга айланади. Шунингдек, хабарномалар тизими янгиланиб, қурилма айрим турдаги хабарларни таниб олиш ҳамда тегишли маълумотларни махсус ойнада реал вақт режимида чиқаришни ўрганди.

HuaweiМате 90 Pro MaxСмартфонСунъий интеллектТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max смартфонида янги махфийлик функцияси тақдим этилдиHuawei Мате 90 Pro Max смартфонида янги махфийлик функцияси тақдим этилди2 октябр 11:24Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олди1 октябр 14:20Huawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилди30 сентябр 18:28Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилдиHuawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилди29 сентябр 15:54Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқадиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади25 сентябр 13:20Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади17 сентябр 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...