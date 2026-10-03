Huawei Мате 90 Pro Max учун илк йирик янгиланиш тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei Мате 90 Pro Max учун чиқарилган илк йирик дастурий таъминот янгиланиши қурилмага тўртта телефон рақамини бир вақтнинг ўзида қўллаб-қувватлаш имкониятини тақдим этди.
- Ушбу прошивка "Галерея" иловаси учун ақлли таҳрирлаш функсиялари, суратлар ва Ливе-суратларни 3D Дйнамик Пҳотос форматига ўтказиш ҳамда видео муҳаррири учун янги сунъий интеллект функсияларини ўз ичига олади.
Huawei компанияси октабр бошида намойиш этилган ўзининг флагман смартфони — Мате 90 Pro Max учун илк йирик дастурий таъминот янгиланишини чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, ҳажми тахминан 745 МБ бўлган мазкур прошивка қурилмага янги алоқа имкониятлари, сунъий интеллектга асосланган воситалар ҳамда қатор тизимли яхшиланишларни олиб келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги янгиланишдаги энг муҳим ва эътиборга молик функциялардан бири бу бир вақтнинг ўзида тўртта телефон рақамини қўллаб-қувватлаш имкониятидир. Смартфон иккита жисмоний СИМ-карта ва яна иккита эСИМ рақамларини сақлаб туриши мумкин. Бунда тўртта рақамдан учтаси бир вақтнинг ўзида кутилиш режимида бўлиб, қўнғироқлар, хабарлар ва мобил интернет учун фаол фойдаланилиши таъминланади.
Сунъий интеллект ва мультимедиадаги янгиликларҚурилманинг «Галерея» иловаси имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Хусусан, ақлли таҳрирлаш функцияси фотосурат таркибини таҳлил қилиб, тегишли ўзгаришларни таклиф этади. Фойдаланувчи оддий матнли ибора ёрдамида ҳам исталган натижани тасвирлаши мумкин, шундан сўнг сунъий интеллект тасвирни ўзи қайта ишлайди. Шунингдек, оддий суратлар ва Ливе-суратларни 3D Дйнамик Пҳотос форматига ўтказувчи восита ҳам қўшилди.
Видео муҳарририга ҳам янги сунъий интеллект функциялари киритилди. Мате 90 Pro Max танланган фото ва видеоларни автоматик таҳлил қилиб, виртуал камера ҳаракати ҳамда мусиқани танлаган ҳолда тайёр ролик яратишга қодир. Овоз ва мусиқа асбоблари ёзувларини яхшилаш учун эса алоҳида махсус товушни яхшилаш воситаси тақдим этилди.
Алоқа ва интерфейсдаги қўшимча қулайликларHuawei яқин қариндошлар ва оила аъзолари билан ўзаро алоқа ўрнатиш учун Интимате Circle функциясини қўшди. Унинг ёрдамида об-ҳаво, жадвал ва саломатлик кўрсаткичлари билан бўлишиш, шунингдек, смартфон экранидаги тасвирни узатиш орқали бошқа фойдаланувчига масофадан туриб ёрдам бериш мумкин. Уй ҳайвонлари учун эса алоҳида профиллар ва фотоалбомлар яратиш имконияти яратилди.
Матнли қўнғироқлар функцияси эндиликда учинчи томон ижтимоий иловаларида ҳам ишлайди. Суҳбат давомида суҳбатдошнинг нутқи автоматик тарзда матнга ўгирилса, фойдаланувчи киритган хабарлар аксинча нутқ синтези ёрдамида овозга айланади. Шунингдек, хабарномалар тизими янгиланиб, қурилма айрим турдаги хабарларни таниб олиш ҳамда тегишли маълумотларни махсус ойнада реал вақт режимида чиқаришни ўрганди.
Изоҳлар 0
…