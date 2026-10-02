Huawei Мате 90 Pro Max смартфонида янги махфийлик функцияси тақдим этилди
Huawei компанияси ўзининг энг сўнгги қурилмалари хавфсизлиги ва фойдаланувчи махфийлигини ошириш йўналишида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги Huawei Мате 90 Pro Max смартфони ва HarmonyOS 7 операцион тизими комбинацияси фойдаланувчиларга сурат алмашиш жараёнида қўшимча ҳимоя қатламини тақдим этувчи «Бир марта кўриш» (Виев Онсе) функцияси билан бойитилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янги имконият ўз моҳиятига кўра шахсий маълумотлар ва махфий кадрларнинг тарқалишининг олдини олишга қаратилган. Функция ёрдамида юборилган расмлар қабул қилувчи қурилмада фақат бир марта очилади ва шундан сўнг автоматик тарзда бутунлай ўчиб кетади. Бу эса фойдаланувчига иккинчи томон сақлаб қолишини истамаган расмларни хавфсиз алмашиш имконини беради.
Янги функция қандай ишлайди?Таниқли инсайдер Ice Universe ҳамда мутахассис Зҳонг Вензе томонидан эълон қилинган 41 сонияли видеороликда мазкур функциянинг амалдаги ишлаш жараёни яққол намойиш этилди. Намойиш давомида иккита Huawei смартфони ўзаро Пикачу тасвирланган расмни алмашди. Қабул қилувчи қурилмада сурат очилгач, у фақат бир марта кўрсатилди ва дарҳол хиралашиб, қайта очиб бўлмайдиган ҳолатга келди.
Дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари ушбу жараённинг визуал қисмига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Хусусан, сурат ёпилиш вақтида худди ёнгандан кейинги фоточизмага ўхшаш махсус визуал эффект қўлланилади. Бундай ўтишлар ва силлиқ анимациялар HarmonyOS 7 интерфейсининг умумий дизайнига уйғунлашган ҳолда фойдаланувчи тажрибасини янада яхшилайди.
Эслатиб ўтамиз, октябрь ойининг бошида бўлиб ўтган Мате 90 сериясидаги қурилмалар тақдимотидан сўнг жорий этилган бу функция замонавий мобил қурилмаларда шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлаш талаблари ортиб бораётганидан далолат беради. Huawei ўзининг экотизимини доимий равишда такомиллаштириб, фойдаланувчиларга нафақат юқори унумдорлик, балки маълумотлар хавфсизлиги бўшлиқларини тўлдирувчи воситаларни ҳам тақдим этишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…