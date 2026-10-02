Huawei Мате 90 Pro Max смартфонида янги махфийлик функцияси тақдим этилди

·0·Техно
Huawei Мате 90 Pro Max смартфонида янги махфийлик функцияси тақдим этилди

Huawei компанияси ўзининг энг сўнгги қурилмалари хавфсизлиги ва фойдаланувчи махфийлигини ошириш йўналишида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги Huawei Мате 90 Pro Max смартфони ва HarmonyOS 7 операцион тизими комбинацияси фойдаланувчиларга сурат алмашиш жараёнида қўшимча ҳимоя қатламини тақдим этувчи «Бир марта кўриш» (Виев Онсе) функцияси билан бойитилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янги имконият ўз моҳиятига кўра шахсий маълумотлар ва махфий кадрларнинг тарқалишининг олдини олишга қаратилган. Функция ёрдамида юборилган расмлар қабул қилувчи қурилмада фақат бир марта очилади ва шундан сўнг автоматик тарзда бутунлай ўчиб кетади. Бу эса фойдаланувчига иккинчи томон сақлаб қолишини истамаган расмларни хавфсиз алмашиш имконини беради.

Янги функция қандай ишлайди?

Таниқли инсайдер Ice Universe ҳамда мутахассис Зҳонг Вензе томонидан эълон қилинган 41 сонияли видеороликда мазкур функциянинг амалдаги ишлаш жараёни яққол намойиш этилди. Намойиш давомида иккита Huawei смартфони ўзаро Пикачу тасвирланган расмни алмашди. Қабул қилувчи қурилмада сурат очилгач, у фақат бир марта кўрсатилди ва дарҳол хиралашиб, қайта очиб бўлмайдиган ҳолатга келди.

Дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари ушбу жараённинг визуал қисмига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Хусусан, сурат ёпилиш вақтида худди ёнгандан кейинги фоточизмага ўхшаш махсус визуал эффект қўлланилади. Бундай ўтишлар ва силлиқ анимациялар HarmonyOS 7 интерфейсининг умумий дизайнига уйғунлашган ҳолда фойдаланувчи тажрибасини янада яхшилайди.

Эслатиб ўтамиз, октябрь ойининг бошида бўлиб ўтган Мате 90 сериясидаги қурилмалар тақдимотидан сўнг жорий этилган бу функция замонавий мобил қурилмаларда шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлаш талаблари ортиб бораётганидан далолат беради. Huawei ўзининг экотизимини доимий равишда такомиллаштириб, фойдаланувчиларга нафақат юқори унумдорлик, балки маълумотлар хавфсизлиги бўшлиқларини тўлдирувчи воситаларни ҳам тақдим этишда давом этмоқда.

HuaweiМате 90 Pro MaxHarmonyOS 7СмартфонларТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилди30 сентябр 18:28Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқадиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади25 сентябр 13:20Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади17 сентябр 20:57Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилдиHuawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилди29 сентябр 15:54Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олдиКеча 14:20Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиHuawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқди13 сентябр 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди