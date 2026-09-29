Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли сенсорли, 10 каррали оптик ва 100 каррали рақамли зоом имкониятига эга мустақил ташқи камера синовдан ўтказилди.
- Ушбу модул смартфоннинг ўз камераларидан фойдаланмай, балки тўлақонли суратга олиш тизими сифатида ишлайди.
- Huawei Мате 90 серияси 1 октябр куни Пекин вақти билан соат 10:00 да тақдим этилади ва савдолар ўша куни соат 12:08 да бошланади.
Huawei компанияси ўзининг бўлажак флагман қурилмалари қаторига кирувчи Huawei Мате 90 Pro Max модели учун мўлжалланган ноёб ташқи камера модулининг иш жараёнини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги қурилма оддий қўшимча линза эмас, балки тўлақонли мустақил суратга олиш тизими бўлиб, смартфон имкониятларини бутунлай янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ташқи модул ўзининг 1 дюймли йирик сенсорига эга бўлиб, у профессионал даражадаги тасвир сифатини таъминлашга қаратилган. Ушбу ёндашув мобил фотографияда анъанавий чекловларни четлаб ўтиб, компакт камера ва илғор смартфон функцияларини ўзида бирлаштириш имконини беради.
Имкониятлар ва техник хусусиятларТашқи қурилманинг оптик тизими ҳам эътиборга лойиқдир. Модул 24–240 ммлик кенг фокал масофани қамраб олувчи объектив билан жиҳозланган. Шунингдек, тизим 10 каррали оптик зоом ҳамда 100 каррали рақамли яқинлаштириш имкониятини тақдим этади, бу эса узоқдаги объектларни юқори аниқликда суратга олиш имконини беради.
Асосий ўзига хос жиҳат шундаки, ушбу модул смартфоннинг ўз ички камераларидан фойдаланмайди. Huawei Мате 90 Pro Max қурилмаси бу ерда фақатгина мустаҳкам ўрнатиш механизми (крепление), дисплей, операцион тизим ва ҳисоблаш платформаси вазифасини бажаради.
Бошқарув ва келажакдаги истиқболларМодулни бошқариш жараёни тўғридан-тўғри смартфон экрани ва унинг штатдаги камера иловаси орқали амалга оширилади. Бу эса фойдаланувчига қўшимча мураккаб созламаларсиз таниш интерфейс ёрдамида профессионал даражадаги ускуна билан ишлаш қулайлигини тақдим этади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур қурилманинг анъанавий теленасадкалардан асосий фарқи унинг тўлақонли автономлигидадир. Сенсоридан тортиб объективигача бўлган бутун мажмуа ягона мустақил фотосистема сифатида ишлайди. Назарий жиҳатдан, бундай камерани тегишли қистиргич ва уланиш интерфейси мавжуд бўлган бошқа турдаги смартфонларга ҳам мослаштириш мумкин.
Компания тақдимотига бағишланган сўнгги маълумотларга кўра, Huawei Мате 90 туркумига кирувчи смартфонларнинг расмий тақдимоти Пекин вақти билан 1 октябрь куни соат 10:00 да бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шундан сўнг, ўша куни соат 12:08 да янги қурилмаларнинг савдолари расман бошланади.
Изоҳлар 0
…