Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилди

·16·Техно
Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли сенсорли, 10 каррали оптик ва 100 каррали рақамли зоом имкониятига эга мустақил ташқи камера синовдан ўтказилди.
  • Ушбу модул смартфоннинг ўз камераларидан фойдаланмай, балки тўлақонли суратга олиш тизими сифатида ишлайди.
  • Huawei Мате 90 серияси 1 октябр куни Пекин вақти билан соат 10:00 да тақдим этилади ва савдолар ўша куни соат 12:08 да бошланади.

Huawei компанияси ўзининг бўлажак флагман қурилмалари қаторига кирувчи Huawei Мате 90 Pro Max модели учун мўлжалланган ноёб ташқи камера модулининг иш жараёнини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги қурилма оддий қўшимча линза эмас, балки тўлақонли мустақил суратга олиш тизими бўлиб, смартфон имкониятларини бутунлай янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ташқи модул ўзининг 1 дюймли йирик сенсорига эга бўлиб, у профессионал даражадаги тасвир сифатини таъминлашга қаратилган. Ушбу ёндашув мобил фотографияда анъанавий чекловларни четлаб ўтиб, компакт камера ва илғор смартфон функцияларини ўзида бирлаштириш имконини беради.

Имкониятлар ва техник хусусиятлар

Ташқи қурилманинг оптик тизими ҳам эътиборга лойиқдир. Модул 24–240 ммлик кенг фокал масофани қамраб олувчи объектив билан жиҳозланган. Шунингдек, тизим 10 каррали оптик зоом ҳамда 100 каррали рақамли яқинлаштириш имкониятини тақдим этади, бу эса узоқдаги объектларни юқори аниқликда суратга олиш имконини беради.

Асосий ўзига хос жиҳат шундаки, ушбу модул смартфоннинг ўз ички камераларидан фойдаланмайди. Huawei Мате 90 Pro Max қурилмаси бу ерда фақатгина мустаҳкам ўрнатиш механизми (крепление), дисплей, операцион тизим ва ҳисоблаш платформаси вазифасини бажаради.

Бошқарув ва келажакдаги истиқболлар

Модулни бошқариш жараёни тўғридан-тўғри смартфон экрани ва унинг штатдаги камера иловаси орқали амалга оширилади. Бу эса фойдаланувчига қўшимча мураккаб созламаларсиз таниш интерфейс ёрдамида профессионал даражадаги ускуна билан ишлаш қулайлигини тақдим этади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур қурилманинг анъанавий теленасадкалардан асосий фарқи унинг тўлақонли автономлигидадир. Сенсоридан тортиб объективигача бўлган бутун мажмуа ягона мустақил фотосистема сифатида ишлайди. Назарий жиҳатдан, бундай камерани тегишли қистиргич ва уланиш интерфейси мавжуд бўлган бошқа турдаги смартфонларга ҳам мослаштириш мумкин.

Компания тақдимотига бағишланган сўнгги маълумотларга кўра, Huawei Мате 90 туркумига кирувчи смартфонларнинг расмий тақдимоти Пекин вақти билан 1 октябрь куни соат 10:00 да бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шундан сўнг, ўша куни соат 12:08 да янги қурилмаларнинг савдолари расман бошланади.

HuaweiМате 90 Pro MaxМобил камераТехнологияларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқадиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади25 сентябр 13:20Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади17 сентябр 20:57Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилиндиHuawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди27 сентябр 00:23Моторола кенг форматли янги буклама смартфон тайёрламоқдаМоторола кенг форматли янги буклама смартфон тайёрламоқдаКеча 22:59Honor Лифе S3 тақдим этилди: магнитли Э Инк ўқувчи ва унинг имкониятлариHonor Лифе S3 тақдим этилди: магнитли Э Инк ўқувчи ва унинг имкониятлариКеча 15:56Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинКеча 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди