Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди, бу қурилманинг ташқи кўриниши ҳақида илк таассуротларни шакллантириш имконини беради.
- Янги моделнинг энг кўзга ташланадиган ўзига хослиги — икки рангли орқа панели бўлиб, юқори қисми ёрқин қизил, пастки қисми эса очроқ тон билан ишланган.
- Камера блоки саккиз бурчакли шаклини сақлаб қолган, аммо ичида тўртта диагонал чизиқлар мавжуд.
Huawei компаниясининг бўлажак флагмани — Мате 90 RS Ултимате Десигн модели бўйича илк тасвирлар кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу янги рендерлар компаниянинг истеъмол бизнеси раҳбари Ричард Ю қўлида кўриниш берган махфий смартфон суратлари асосида махсус тайёрланган бўлиб, қурилманинг ташқи кўриниши борасидаги илк таассуротларни шакллантириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, флагман смартфонларнинг тақдимоти олдидан сиздириб юбориладиган маълумотлар технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотади. Айниқса, Huawei брендининг энг қимматбаҳо ва илғор технологияларни ўзида мужассам этувчи RS Ултимате Десигн серияси ҳар доим ўзига хос дизайни билан ажралиб турган. Янги моделнинг тарқалган суратлари эса бу сафар муҳандислар ва дизайнерлар жиддий ўзгаришларга қўл урганини кўрсатиб турибди.
Дизайндаги туб ўзгаришлар ва икки рангли корпусНашр маълумотларига кўра, бўлажак Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн моделининг энг асосий ва кўзга ташланадиган ўзига хослиги бу унинг икки рангли орқа панели ҳисобланади. Аввалги авлод Мате RS Ултимате Десигн қурилмалари асосан бир хил тусдаги бир хилтонли корпуслар билан чиқарилган бўлса, бу галги флагманда бошқача ёндашув қўлланилгани сезилмоқда.
Янги смартфон корпусининг юқори қисми ўта тўйинган ва ёрқин қизил тусда ишланган бўлса, пастки қисми эса сезиларли даражада очроқ тон билан қопланган. Бундай ранглар уйғунлиги қурилмага янада жозибали ва замонавий кўриниш бағишлаб, уни бозордаги бошқа премиум тоифадаги рақобатчилардан яққол ажратиб туради.
Камера блоки ва кутилаётган техник янгиланишларТашқи кўринишидаги бошқа ўзгаришлар қаторида камера модулининг шаклини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз. Манбага кўра, қурилманинг камера блоки ўзининг саккиз бурчакли шаклини сақлаб қолган. Шу билан бирга, унинг ичида тўртта диагонал тарзда жойлашган полосы (чизиқлар) мавжуд бўлиб, бу 2025-йилги модел дизайнини эслатиб юборади.
Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, Huawei Мате 90 RS Ултимате модели ўзидан олдинги авлодга нисбатан бошқа муҳим техник ўзгаришларни ҳам олиб келади. Жумладан, фойдаланувчилар орасида юқори баҳоланадиган керамика орқа панелининг қайтарилиши кутилмоқда. Шунингдек, қурилманинг аппарат платформаси унумдорлиги сезиларли даражада оширилгани тахмин қилинмоқда, бу эса замонавий мобил иловалар ва вазифаларни бажаришда юқори тезликни таъминлайди.
Изоҳлар 0
…