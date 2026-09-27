Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди

·14·Техно
Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди, бу қурилманинг ташқи кўриниши ҳақида илк таассуротларни шакллантириш имконини беради.
  • Янги моделнинг энг кўзга ташланадиган ўзига хослиги — икки рангли орқа панели бўлиб, юқори қисми ёрқин қизил, пастки қисми эса очроқ тон билан ишланган.
  • Камера блоки саккиз бурчакли шаклини сақлаб қолган, аммо ичида тўртта диагонал чизиқлар мавжуд.

Huawei компаниясининг бўлажак флагмани — Мате 90 RS Ултимате Десигн модели бўйича илк тасвирлар кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу янги рендерлар компаниянинг истеъмол бизнеси раҳбари Ричард Ю қўлида кўриниш берган махфий смартфон суратлари асосида махсус тайёрланган бўлиб, қурилманинг ташқи кўриниши борасидаги илк таассуротларни шакллантириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, флагман смартфонларнинг тақдимоти олдидан сиздириб юбориладиган маълумотлар технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотади. Айниқса, Huawei брендининг энг қимматбаҳо ва илғор технологияларни ўзида мужассам этувчи RS Ултимате Десигн серияси ҳар доим ўзига хос дизайни билан ажралиб турган. Янги моделнинг тарқалган суратлари эса бу сафар муҳандислар ва дизайнерлар жиддий ўзгаришларга қўл урганини кўрсатиб турибди.

Дизайндаги туб ўзгаришлар ва икки рангли корпус

Нашр маълумотларига кўра, бўлажак Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн моделининг энг асосий ва кўзга ташланадиган ўзига хослиги бу унинг икки рангли орқа панели ҳисобланади. Аввалги авлод Мате RS Ултимате Десигн қурилмалари асосан бир хил тусдаги бир хилтонли корпуслар билан чиқарилган бўлса, бу галги флагманда бошқача ёндашув қўлланилгани сезилмоқда.

Янги смартфон корпусининг юқори қисми ўта тўйинган ва ёрқин қизил тусда ишланган бўлса, пастки қисми эса сезиларли даражада очроқ тон билан қопланган. Бундай ранглар уйғунлиги қурилмага янада жозибали ва замонавий кўриниш бағишлаб, уни бозордаги бошқа премиум тоифадаги рақобатчилардан яққол ажратиб туради.

Камера блоки ва кутилаётган техник янгиланишлар

Ташқи кўринишидаги бошқа ўзгаришлар қаторида камера модулининг шаклини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз. Манбага кўра, қурилманинг камера блоки ўзининг саккиз бурчакли шаклини сақлаб қолган. Шу билан бирга, унинг ичида тўртта диагонал тарзда жойлашган полосы (чизиқлар) мавжуд бўлиб, бу 2025-йилги модел дизайнини эслатиб юборади.

Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, Huawei Мате 90 RS Ултимате модели ўзидан олдинги авлодга нисбатан бошқа муҳим техник ўзгаришларни ҳам олиб келади. Жумладан, фойдаланувчилар орасида юқори баҳоланадиган керамика орқа панелининг қайтарилиши кутилмоқда. Шунингдек, қурилманинг аппарат платформаси унумдорлиги сезиларли даражада оширилгани тахмин қилинмоқда, бу эса замонавий мобил иловалар ва вазифаларни бажаришда юқори тезликни таъминлайди.

HuaweiМате 90 RS УлтиматеСмартфонТехнологияларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқадиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади25 сентябр 13:20Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилди21 август 09:58Huawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилди20 август 18:00Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади17 сентябр 20:57Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли буклама7 сентябр 16:54Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди7 сентябр 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди