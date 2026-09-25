Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади

·3·Техно
Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион модели 1-дюймли сенсорли Huawei Руийинг Z10 номли махсус ташқи камера модули билан тақдим этилади.
  • Ушбу модул 10 каррали оптик зоом, моторлаштирилган ПЗ механизми, Ред Maple оптик тизими ва ф/2,0–4,5 ўзгарувчан диафрагмали линзаларга эга бўлиб, 24–240 мм эквивалент фокус масофасини тақдим этади.

Huawei компанияси Хитой бозорида янги Мате 90 флагманлар сериясини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу туркумдаги энг илғор модел бўлган Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ўзининг ғайриоддий ташқи фотоаксессуари билан мобил бозор эътиборини тортишга интилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий ўзига хослиги Huawei Руийинг Z10 деб номланган махсус ташқи модул бўлиб, у 1-дюймли йирик сенсор ҳамда 9,1–91 мм жисмоний фокус масофасига эга. Эквивалентда бу кўрсаткич 24–240 мм диапазонини ташкил этиб, фойдаланувчиларга профессионал даражадаги имкониятларни тақдим этади.

Ташқи модулнинг илғор оптик имкониятлари

Маълум қилинишича, тақдим этилаётган ташқи модул 10 каррали оптик зоом ва моторлаштирилган ПЗ механизми билан жиҳозланади. Оддий телерулонлардан фарқли ўлароқ, Руийинг Z10 ўзининг алоҳида йирик сенсори ва тўлақонли оптик тизимига таянади.

Шунингдек, қурилма Ред Maple оптик тизими ва ф/2,0–4,5 ўзгарувчан диафрагма линзалари билан бойитилган. Бу ечим оддий смартфон имкониятларини бутунлай янги босқичга кўтариб, уни алоҳида профессионал фотоускунага айлантиради.

Смартфоннинг асосий техник хусусиятлари

ixbt.com хабар беришича, Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион модели нафақат ташқи аксессуар, балки кучли ички қисм билан ҳам жиҳозланади. Смартфон 1/1,28 дюймли катталикка эга 200 мегапикселли перископик камера ҳамда худди шундай ўлчамдаги, ўзгарувчан диафрагма ва инфрақизил қопламали 50 мегапикселли асосий камера олади.

Қурилманинг аппарат таъминоти қуйидаги техник параметрларни ўз ичига олади:

  • Кирин 9050 Pro процессори ва 16 GB тезкор хотира
  • 100 В қувват олиш қувватига эга 6800 мА•соат сиғимли аккумулятор
  • 1–144 Hz частотали ЛТПО технологияли 1,5K OLED-дисплей
Смартфонлар кирадиган янги Мате 90 сериясининг расмий тақдимоти жорий йилнинг 29-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, мазкур тақдимот технология оламида муҳим воқеалардан бирига айланиши кутилмоқда.

HuaweiМате 90 Pro MaxСмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади17 сентябр 20:57Huawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқадиHuawei Nova 16s Pro глобал бозорга 200 мегапикселли камера билан чиқади27 август 22:25Honor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилдиHonor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилди23 сентябр 12:52Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиМоторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овози23 сентябр 10:50Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиHuawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқди13 сентябр 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди