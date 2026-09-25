Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион модели 1-дюймли сенсорли Huawei Руийинг Z10 номли махсус ташқи камера модули билан тақдим этилади.
- Ушбу модул 10 каррали оптик зоом, моторлаштирилган ПЗ механизми, Ред Maple оптик тизими ва ф/2,0–4,5 ўзгарувчан диафрагмали линзаларга эга бўлиб, 24–240 мм эквивалент фокус масофасини тақдим этади.
Huawei компанияси Хитой бозорида янги Мате 90 флагманлар сериясини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу туркумдаги энг илғор модел бўлган Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ўзининг ғайриоддий ташқи фотоаксессуари билан мобил бозор эътиборини тортишга интилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий ўзига хослиги Huawei Руийинг Z10 деб номланган махсус ташқи модул бўлиб, у 1-дюймли йирик сенсор ҳамда 9,1–91 мм жисмоний фокус масофасига эга. Эквивалентда бу кўрсаткич 24–240 мм диапазонини ташкил этиб, фойдаланувчиларга профессионал даражадаги имкониятларни тақдим этади.
Ташқи модулнинг илғор оптик имкониятлариМаълум қилинишича, тақдим этилаётган ташқи модул 10 каррали оптик зоом ва моторлаштирилган ПЗ механизми билан жиҳозланади. Оддий телерулонлардан фарқли ўлароқ, Руийинг Z10 ўзининг алоҳида йирик сенсори ва тўлақонли оптик тизимига таянади.
Шунингдек, қурилма Ред Maple оптик тизими ва ф/2,0–4,5 ўзгарувчан диафрагма линзалари билан бойитилган. Бу ечим оддий смартфон имкониятларини бутунлай янги босқичга кўтариб, уни алоҳида профессионал фотоускунага айлантиради.
Смартфоннинг асосий техник хусусиятлариixbt.com хабар беришича, Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион модели нафақат ташқи аксессуар, балки кучли ички қисм билан ҳам жиҳозланади. Смартфон 1/1,28 дюймли катталикка эга 200 мегапикселли перископик камера ҳамда худди шундай ўлчамдаги, ўзгарувчан диафрагма ва инфрақизил қопламали 50 мегапикселли асосий камера олади.
Қурилманинг аппарат таъминоти қуйидаги техник параметрларни ўз ичига олади:
- Кирин 9050 Pro процессори ва 16 GB тезкор хотира
- 100 В қувват олиш қувватига эга 6800 мА•соат сиғимли аккумулятор
- 1–144 Hz частотали ЛТПО технологияли 1,5K OLED-дисплей
Изоҳлар 0
…