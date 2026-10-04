Google ўзининг энг арзон смартфони нархини кескин оширди

·4·Техно
Google ўзининг энг арзон смартфони нархини кескин оширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Google ўзининг энг ҳамёнбоп смартфони Pixel 10a нархини 20 фоизга ошириб, энди АҚШда 600 ёки 700 доллардан сотилмоқда.
  • Нархнинг 100 долларга қимматлашуви, айниқса 500 долларлик бошланғич нарх учун сезиларли бўлиб, бюджетли харидорларга таъсир қилади.
  • Бироқ, мустақил чакана тармоқларда ушбу моделни расмий нархидан арзонроқ топиш имконияти сақланиб қолиши кутилмоқда.

АҚШнинг технология гиганти Google компанияси ҳеч қандай шов-шувсиз ва қўшимча эълонсиз ўзининг энг ҳамёнбоп русумидаги Pixel 10a смартфони нархини бирданига 20 фоизга қимматлаштирди. Ушбу ўзгариш харидорлар ва технология бозоридаги кузатувчилар учун кутилмаган ҳолат бўлди, чунки арзон нархлар сегментидаги бундай кескин сакраш қурилманинг рақобатбардошлигига таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги нархларга мувофиқ, ушбу мобил қурилма АҚШдаги расмий веб-сайтда ички хотира ҳажмига қараб энди 600 ёки 700 АҚШ долларидан сотилмоқда. Таққослаш учун, нархлар ошишидан олдин мазкур смартфонлар мос равишда 500 ва 600 доллардан баҳоланган эди. Шундай қилиб, қурилманинг иккала модификацияси учун ҳам қиймат нақд 100 долларга қимматлашди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, айниқса 500 долларлик бошланғич нарх учун 100 долларлик қўшимча харажат фоиз нисбатида жуда сезиларли ҳисобланади. Бу ҳолат бюджетбоп туркумдаги смартфон харид қилмоқчи бўлган ўртача даромадли харидорларнинг ҳамёнига маълум даражада юкламасини оширади.

Бозордаги умумий тенденциялар ва бошқа брендлар сиёсати

Гарчи бу нарх сиёсати кўпчилик учун кутилмаган бўлса-да, умуман олганда бозор вазиятидан келиб чиққан ҳолда бу ҳолатни олдиндан тахмин қилиш мумкин эди. Эҳтимол, Google асосий Pixel 11 қаторида бўлганидек, кейинги авлод Pixel 11a чиқишини кутиб, нархни ўшанда ошириши ҳам мумкин эди. Бироқ компания бу сафар кутишни лозим топмади.

Таъкидлаш жоизки, бошқа йирик ишлаб чиқарувчилар ҳам шунга ўхшаш қадамларни ташламоқда. Жумладан, Samsung компанияси ҳам ҳеч қандай ортиқча кечикишларсиз ўзининг барча Galaxy S26 флагман смартфонлари нархини оширган эди. Бу эса бутун глобал технология бозорида бутловчи қисмлар ва ишлаб чиқариш таннархи қимматлашиб бораётганидан дарак беради.

Чакана савдо тармоқларидаги имкониятлар

Шунга қарамай, Google гаджетлари ишқибозлари учун вазият у қадар кескин эмас. Гап шундаки, расмий веб-сайтдаги нархлар ҳар доим ҳам чакана савдо бозоридаги реал вазиятни тўлиқ акс эттирмайди. Кўпинча мустақил чакана тармоқларда ва турли бозорларда нархлар Google расмий дўконига қараганда сезиларли даражада пастроқ бўлади.

Мисол тариқасида келтириш мумкинки, асосий Pixel 10 модели Европа бозорида Pixel 11 тақдим этилишидан олдин компаниянинг расмий сайтида 900 евро атрофида сотилган бўлса, йирик чакана савдо тармоқларида уни 650 еврогача бўлган нархларда топиш мумкин эди. Шу боис, келгусида Pixel 10a моделини ҳам расмий сайтдагидан кўра қулайроқ нархларда харид қилиш имконияти сақланиб қолиши кутилмоқда.

GooglePixelСмартфонТехнологияларНархлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиGoogle смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчиради18 август 11:54Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумGoogle Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълум13 август 02:58Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирди5 сентябр 10:24Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқда26 август 20:23Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиGoogle Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмади11 июн 01:23Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиAndroid 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайди20 август 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...