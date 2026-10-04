Google ўзининг энг арзон смартфони нархини кескин оширди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Google ўзининг энг ҳамёнбоп смартфони Pixel 10a нархини 20 фоизга ошириб, энди АҚШда 600 ёки 700 доллардан сотилмоқда.
- Нархнинг 100 долларга қимматлашуви, айниқса 500 долларлик бошланғич нарх учун сезиларли бўлиб, бюджетли харидорларга таъсир қилади.
- Бироқ, мустақил чакана тармоқларда ушбу моделни расмий нархидан арзонроқ топиш имконияти сақланиб қолиши кутилмоқда.
АҚШнинг технология гиганти Google компанияси ҳеч қандай шов-шувсиз ва қўшимча эълонсиз ўзининг энг ҳамёнбоп русумидаги Pixel 10a смартфони нархини бирданига 20 фоизга қимматлаштирди. Ушбу ўзгариш харидорлар ва технология бозоридаги кузатувчилар учун кутилмаган ҳолат бўлди, чунки арзон нархлар сегментидаги бундай кескин сакраш қурилманинг рақобатбардошлигига таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги нархларга мувофиқ, ушбу мобил қурилма АҚШдаги расмий веб-сайтда ички хотира ҳажмига қараб энди 600 ёки 700 АҚШ долларидан сотилмоқда. Таққослаш учун, нархлар ошишидан олдин мазкур смартфонлар мос равишда 500 ва 600 доллардан баҳоланган эди. Шундай қилиб, қурилманинг иккала модификацияси учун ҳам қиймат нақд 100 долларга қимматлашди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, айниқса 500 долларлик бошланғич нарх учун 100 долларлик қўшимча харажат фоиз нисбатида жуда сезиларли ҳисобланади. Бу ҳолат бюджетбоп туркумдаги смартфон харид қилмоқчи бўлган ўртача даромадли харидорларнинг ҳамёнига маълум даражада юкламасини оширади.
Бозордаги умумий тенденциялар ва бошқа брендлар сиёсатиГарчи бу нарх сиёсати кўпчилик учун кутилмаган бўлса-да, умуман олганда бозор вазиятидан келиб чиққан ҳолда бу ҳолатни олдиндан тахмин қилиш мумкин эди. Эҳтимол, Google асосий Pixel 11 қаторида бўлганидек, кейинги авлод Pixel 11a чиқишини кутиб, нархни ўшанда ошириши ҳам мумкин эди. Бироқ компания бу сафар кутишни лозим топмади.
Таъкидлаш жоизки, бошқа йирик ишлаб чиқарувчилар ҳам шунга ўхшаш қадамларни ташламоқда. Жумладан, Samsung компанияси ҳам ҳеч қандай ортиқча кечикишларсиз ўзининг барча Galaxy S26 флагман смартфонлари нархини оширган эди. Бу эса бутун глобал технология бозорида бутловчи қисмлар ва ишлаб чиқариш таннархи қимматлашиб бораётганидан дарак беради.
Чакана савдо тармоқларидаги имкониятларШунга қарамай, Google гаджетлари ишқибозлари учун вазият у қадар кескин эмас. Гап шундаки, расмий веб-сайтдаги нархлар ҳар доим ҳам чакана савдо бозоридаги реал вазиятни тўлиқ акс эттирмайди. Кўпинча мустақил чакана тармоқларда ва турли бозорларда нархлар Google расмий дўконига қараганда сезиларли даражада пастроқ бўлади.
Мисол тариқасида келтириш мумкинки, асосий Pixel 10 модели Европа бозорида Pixel 11 тақдим этилишидан олдин компаниянинг расмий сайтида 900 евро атрофида сотилган бўлса, йирик чакана савдо тармоқларида уни 650 еврогача бўлган нархларда топиш мумкин эди. Шу боис, келгусида Pixel 10a моделини ҳам расмий сайтдагидан кўра қулайроқ нархларда харид қилиш имконияти сақланиб қолиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…