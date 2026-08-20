Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайди
Android 17 оператив хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловалар фаолиятини чеклаб, смартфонлар иш унумдорлигини барқарор сақлашга ёрдам беради. Дастлаб Pixel смартфонларида синовдан ўтказилган механизм келгуси йил давомида 4 гигабайтдан 16 гигабайтгача ва ундан ортиқ оператив хотирага эга қурилмаларга татбиқ этилиши режалаштирилган.
Google компанияси Android операцион тизимининг келгусидаги версияларида тизим ресурсларини тежашга қаратилган муҳим ўзгаришларни жорий этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги механизм оператив хотирани (ОЗУ) ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловалар фаолиятини чеклашга мўлжалланган бўлиб, бу смартфонлар иш унумдорлигини барқарор сақлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлаб Pixel смартфонларида синовдан ўтказилган ушбу ёндашув келгуси йил давомида турли ишлаб чиқарувчиларнинг 4 гигабайтдан 16 гигабайтгача ва ундан ортиқ оператив хотирага эга қурилмаларига ҳам татбиқ этилиши режалаштирилган. Янги функция фойдаланувчиларга фонда бир нечта дастурларни бир вақтнинг ўзида ишлатишда қулайлик яратади.
Ресурсларни бошқаришнинг янги механизмиАгар бирон-бир илова белгиланган хотира лимитидан ортиқ ресурс талаб қилса, Android тизими унинг маълумотларини дастлаб зRAM деб номланувчи махсус сиқилган соҳага кўчиради. Бу жараён дастурнинг ишдан чиқишининг олдини олиб, унинг фаолиятини давом эттириш имконини беради.
Шунга қарамай, қўшимча процессор юкламаси туфайли илованинг жавоб қайтариш тезлиги бироз секинлашиши мумкин. Агар дастур белгиланган меъёрдан ҳам ошиб кетиб, хотирани ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилишда давом этса, операцион тизим уни мажбурий равишда ёпиб қўйиш ҳуқуқига эга бўлади.
Сунъий интеллект ва ўйинлар учун таъсириМазкур янгиликлар айниқса бир нечта иловалар бир вақтда ишга туширилганда, оғир ўйинлар жараёнида ҳамда сунъий интеллект билан боғлиқ вазифаларни бажариш вақтида яққол сезилади. Ресурсларга талабчан функциялар смартфон тезлигига салбий таъсир кўрсатмаслиги учун тизим уларни қаттиқроқ назоратга олади.
Google мутахассислари дастурчиларга ўз иловаларини янги талабларга мослаштиришни тавсия этмоқда. Бунинг учун компания дастур кодидаги ортиқча хотира сарфини ўз вақтида аниқлашга ёрдам берувчи махсус воситаларни тақдим этмоқда.
Агар дастурчилар ўз маҳсулотларини етарлича оптимизация қилса, оддий фойдаланувчилар интерфейсда ҳеч қандай ўзгаришларни сезмайди. Акс ҳолда, ресурсларни кўп талаб қилувчи оптимизацияланмаган иловалар секинроқ ишлаб, тез-тез ўз-ўзидан ёпилиб қолиши мумкин.
…