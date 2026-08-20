Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайди

·4·Техно
Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайди
Қисқача

Android 17 оператив хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловалар фаолиятини чеклаб, смартфонлар иш унумдорлигини барқарор сақлашга ёрдам беради. Дастлаб Pixel смартфонларида синовдан ўтказилган механизм келгуси йил давомида 4 гигабайтдан 16 гигабайтгача ва ундан ортиқ оператив хотирага эга қурилмаларга татбиқ этилиши режалаштирилган.

Google компанияси Android операцион тизимининг келгусидаги версияларида тизим ресурсларини тежашга қаратилган муҳим ўзгаришларни жорий этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги механизм оператив хотирани (ОЗУ) ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловалар фаолиятини чеклашга мўлжалланган бўлиб, бу смартфонлар иш унумдорлигини барқарор сақлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлаб Pixel смартфонларида синовдан ўтказилган ушбу ёндашув келгуси йил давомида турли ишлаб чиқарувчиларнинг 4 гигабайтдан 16 гигабайтгача ва ундан ортиқ оператив хотирага эга қурилмаларига ҳам татбиқ этилиши режалаштирилган. Янги функция фойдаланувчиларга фонда бир нечта дастурларни бир вақтнинг ўзида ишлатишда қулайлик яратади.

Ресурсларни бошқаришнинг янги механизми

Агар бирон-бир илова белгиланган хотира лимитидан ортиқ ресурс талаб қилса, Android тизими унинг маълумотларини дастлаб зRAM деб номланувчи махсус сиқилган соҳага кўчиради. Бу жараён дастурнинг ишдан чиқишининг олдини олиб, унинг фаолиятини давом эттириш имконини беради.

Шунга қарамай, қўшимча процессор юкламаси туфайли илованинг жавоб қайтариш тезлиги бироз секинлашиши мумкин. Агар дастур белгиланган меъёрдан ҳам ошиб кетиб, хотирани ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилишда давом этса, операцион тизим уни мажбурий равишда ёпиб қўйиш ҳуқуқига эга бўлади.

Сунъий интеллект ва ўйинлар учун таъсири

Мазкур янгиликлар айниқса бир нечта иловалар бир вақтда ишга туширилганда, оғир ўйинлар жараёнида ҳамда сунъий интеллект билан боғлиқ вазифаларни бажариш вақтида яққол сезилади. Ресурсларга талабчан функциялар смартфон тезлигига салбий таъсир кўрсатмаслиги учун тизим уларни қаттиқроқ назоратга олади.

Google мутахассислари дастурчиларга ўз иловаларини янги талабларга мослаштиришни тавсия этмоқда. Бунинг учун компания дастур кодидаги ортиқча хотира сарфини ўз вақтида аниқлашга ёрдам берувчи махсус воситаларни тақдим этмоқда.

Агар дастурчилар ўз маҳсулотларини етарлича оптимизация қилса, оддий фойдаланувчилар интерфейсда ҳеч қандай ўзгаришларни сезмайди. Акс ҳолда, ресурсларни кўп талаб қилувчи оптимизацияланмаган иловалар секинроқ ишлаб, тез-тез ўз-ўзидан ёпилиб қолиши мумкин.

AndroidGoogleСмартфонТехнологияларОператив хотира
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиXiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиБугун, 18:30Huawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиБугун, 18:00iPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиiPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиБугун, 15:27Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиПекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиБугун, 14:54Xiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиXiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиБугун, 14:25SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиSpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди