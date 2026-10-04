Кореяда девор ва шифтларда ҳаракатлана оладиган робот яратилди

·18·Техно
Кореяда девор ва шифтларда ҳаракатлана оладиган робот яратилди

Жанубий Кореяда кемасозликдаги хавфли ва мураккаб ишларни бажаришга мўлжалланган Diden Spider номли тўрт оёқли робот яратилди. У оёқларидаги кучли магнитлар ёрдамида металл юзаларга ёпишиб, вертикал деворлар, эгри пўлат конструкциялар ва ҳатто шифтларда ҳаракатлана олади.

Робот Diden Robotics компанияси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, кемалар қурилишида пайвандлаш, техник кўрик ва бошқа вазифаларни бажариш учун мослаштирилмоқда. Унинг асосий афзалликларидан бири — одамлар учун тор, баланд ёки хавфли бўлган жойларга кира олишидир.

Diden Spider Samsung Heavy Industries кемасозлик корхонасида ҳам синовдан ўтказилган. Синовлар давомида робот кемалар қурилишида ишлатиладиган пўлат конструкциялар бўйлаб ҳаракатланиши ҳамда пайвандлаш ишларини бажариш имкониятини намойиш этган.

Мутахассислар бундай роботлар келажакда кемасозликда инсон учун хавфли ва такрорий вазифаларни автоматлаштиришга ёрдам бериши мумкинлигини таъкидламоқда. Diden Robotics эса технологияни пайвандлашдан ташқари, инспекция ва бошқа саноат жараёнларида ҳам қўллашни ривожлантирмоқда.

Диден СпайдерДиден РоботиксСамсунг Хэви ИндустрисКеме қуришда роботлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратдиШвейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратди28 сентябр 02:22Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)13 сентябр 12:20Хитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиХитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилди24 август 21:33Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқда7 июл 16:22Xiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этдиXiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этди25 июн 22:56Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераHonor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камера18 июл 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...