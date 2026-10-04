Samsung Galaxy S27 сунъий интеллект ёрдамида суратлардаги нурланишни йўқ қилиши мумкин

·5·Техно
Samsung Galaxy S27 сунъий интеллект ёрдамида суратлардаги нурланишни йўқ қилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 смартфонларида камера линзаларидаги нурланиш ва оптик нуқсонларни йўқ қилиш учун сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланади.
  • Ушбу дастурий таъминот кадрни қайта ишлаш босқичида исталмаган нурланишларни автоматик равишда аниқлаб, йўқ қилади.
  • Бу эса оптик тизим таннархини сақлаган ҳолда якуний фото сифатини яхшилаш имконини беради.

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келажакдаги флагман қурилмаларида мобил суратга олиш сифатини янги босқичга кўтариш устида иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, тайёрланаётган Galaxy S27 смартфонларида камера линзаларидаги нурланиш ва оптик нуқсонларни бартараф этиш учун қимматбаҳо жисмоний қопламалар ўрнига сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ёруғлик манбалари, хусусан, тунги чироқлар, автомобил фаралари ёки қуёш нуридан келиб чиқадиган паруслар мобил фотографиядаги энг кенг тарқалган муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Одатда ишлаб чиқарувчилар бу каби оптик нуқсонларни камайтириш учун линзаларга махсус қопламалар бериш каби физик усулларга таянадилар.

Жумладан, Sony ва Vivo каби айрим брендлар ўз смартфонларида Зеисс оптик технологияларидан қўллайди. Хусусан, Т* қопламаси кераксиз акс этишларни камайтириш ва тасвир контрастини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Бироқ Samsung бундай қиммат қопламалардан воз кечиб, бошқача ёндашувни танлаши кутилмоқда.

Сунъий интеллект ва дастурий ишлов бериш

Тарқалган маълумотларга кўра, Galaxy S27 қурилмаларида компания сунъий интеллект алгоритмиларига таянади. Ушбу дастурий таъминот кадрни қайта ишлаш босқичида исталмаган нурланишларни ўзи аниқлаб, уларни автоматик равишда йўқ қилишга қодир бўлади.

Маълум бўлишича, ушбу янги технология синов жараёнларида юқори самарадорлик кўрсатмоқда. Бу эса оптик тизим таннархини аслича сақлаган ҳолда якуний фото сифатини сезиларли яхшилаш имконини беради.

Мазкур маълумотни фош қилган кро_роэ лақабли инсайдер ўтган йили One UI 7 интерфейсининг бета-тест босқичи бошланиш муддатларини аниқ эълон қилгани билан танилган. Шунинг учун ҳам унинг ушбу сўнгги баёнотларига технология оламида катта эътибор қаратилмоқда.

SamsungGalaxy S27Сунъий интеллектКамераТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошладиSamsung Galaxy S27 флагманлари учун дисплейлар ишлаб чиқаришни бошладиКеча 19:26Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиSamsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечди13 август 10:58Samsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланадиSamsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланади29 сентябр 12:27Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиSamsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартиради17 август 21:58Samsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқадиSamsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқади24 сентябр 14:28Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкин16 август 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...