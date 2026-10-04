Samsung Galaxy S27 сунъий интеллект ёрдамида суратлардаги нурланишни йўқ қилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 смартфонларида камера линзаларидаги нурланиш ва оптик нуқсонларни йўқ қилиш учун сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланади.
- Ушбу дастурий таъминот кадрни қайта ишлаш босқичида исталмаган нурланишларни автоматик равишда аниқлаб, йўқ қилади.
- Бу эса оптик тизим таннархини сақлаган ҳолда якуний фото сифатини яхшилаш имконини беради.
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келажакдаги флагман қурилмаларида мобил суратга олиш сифатини янги босқичга кўтариш устида иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, тайёрланаётган Galaxy S27 смартфонларида камера линзаларидаги нурланиш ва оптик нуқсонларни бартараф этиш учун қимматбаҳо жисмоний қопламалар ўрнига сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ёруғлик манбалари, хусусан, тунги чироқлар, автомобил фаралари ёки қуёш нуридан келиб чиқадиган паруслар мобил фотографиядаги энг кенг тарқалган муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Одатда ишлаб чиқарувчилар бу каби оптик нуқсонларни камайтириш учун линзаларга махсус қопламалар бериш каби физик усулларга таянадилар.
Жумладан, Sony ва Vivo каби айрим брендлар ўз смартфонларида Зеисс оптик технологияларидан қўллайди. Хусусан, Т* қопламаси кераксиз акс этишларни камайтириш ва тасвир контрастини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Бироқ Samsung бундай қиммат қопламалардан воз кечиб, бошқача ёндашувни танлаши кутилмоқда.
Сунъий интеллект ва дастурий ишлов беришТарқалган маълумотларга кўра, Galaxy S27 қурилмаларида компания сунъий интеллект алгоритмиларига таянади. Ушбу дастурий таъминот кадрни қайта ишлаш босқичида исталмаган нурланишларни ўзи аниқлаб, уларни автоматик равишда йўқ қилишга қодир бўлади.
Маълум бўлишича, ушбу янги технология синов жараёнларида юқори самарадорлик кўрсатмоқда. Бу эса оптик тизим таннархини аслича сақлаган ҳолда якуний фото сифатини сезиларли яхшилаш имконини беради.
Мазкур маълумотни фош қилган кро_роэ лақабли инсайдер ўтган йили One UI 7 интерфейсининг бета-тест босқичи бошланиш муддатларини аниқ эълон қилгани билан танилган. Шунинг учун ҳам унинг ушбу сўнгги баёнотларига технология оламида катта эътибор қаратилмоқда.
Изоҳлар 0
…