Samsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқади

·14·Техно
Samsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy S27 флагманлари 12 GB тезкор хотира ва 256 GB, 512 GB ёки 1 TB доимий хотира вариантларида тақдим этилиши кутилмоқда.
  • Galaxy S27 Ultra модели эса 16 GB тезкор хотира билан ҳам мавжуд бўлади.
  • Galaxy S27 Pro ва S27 Ultra янги LPDDR6 оператив ва UFS 5.1 флеш-хотира технологияларини қўллайди.
  • Ушбу маълумотлар yeux1122 тахаллуси билан танилган инсайдер томонидан ошкор этилган.

Келгуси авлод Samsung Galaxy S27 флагман туркуми қурилмаларининг дастлабки хотира конфигурациялари ва техник хусусиятлари интернетда ошкор қилинди. Тарун Ватс исмли инсайдернинг yeux1122 тахаллуси билан танилган манбага таяниб тарқатган маълумотларига кўра, янги туркум смартфонлари нафақат ҳажм, балки хотира тезлиги борасида ҳам сезиларли ўзгаришларни бошидан кечиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу сиздириб юборилган маълумотлар технологиялар оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки Samsung ҳар йили ўз флагманларининг унумдорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратади. Янги авлод қурилмалари мобил бозордаги рақобат муҳитини яна-да кескинлаштириши кутилмоқда.

Моделлар бўйича хотира турлари ва ҳажмлари

Маълумотларга кўра, базавий Galaxy S27 модели 12 GB тезкор хотира ҳамда 256 ёки 512 GB доимий хотира вариантларида тақдим этилади. Шунингдек, Galaxy S27+ ҳам худди шундай — 12 GB оператив ва 256 ёхуд 512 GB флеш-хотира имкониятлари билан сотувга чиқиши кутилмоқда.

Қаторга қўшилиши кутилаётган Galaxy S27 Pro модели эса 12 GB тезкор хотира билан жиҳозланиб, унинг максимал доимий хотира ҳажми 1 TB гача етиши мумкин. Аввалроқ бошқа бир инсайдер ВаллеGalaxy ҳам шунга ўхшаш маълумотларни тарқатган эди.

Galaxy S27 Ultra — туркумнинг энг илғор вакили

Оиланинг энг қудратли вакили бўлган Galaxy S27 Ultra модели хотира танлови бўйича энг кенг имкониятларни тақдим этади. Хусусан, ушбу флагман 12 GB оператив хотира билан биргаликда 256 ёки 512 GB доимий хотирада, шунингдек, 16 GB тезкор хотира ва 1 TB ҳажмга эга энг юқори модификацияда сотувга чиқарилади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, фақатгина Ultra версиясинигина 16 GB оператив хотира билан таъминланиши энг талабчан фойдаланувчилар ва мобил ўйин ишқибозлари учун мўлжалланган муҳим қадамдир.

Янги авлод LPDDR6 ва UFS 5.1 хотиралари

Ixbt.com маълумотига кўра, хотира ҳажмидан ташқари, Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделлари тубдан янги технологияларга ўтади. Ушбу смартфонлар янада тезкор ишлашни таъминловчи LPDDR6 оператив хотираси ҳамда UFS 5.1 флеш-хотираси билан жиҳозланади.

Таъкидлаш жоизки, yeux1122 тахаллуси остидаги инсайдер ўтмишда iPhone Air хусусиятлари, Samsung Galaxy З ТриФолд ҳақидаги тафсилотлар ҳамда iPhone 16 туркумининг тезкор хотира ҳажми каби маълумотларни аниқ айтиб бергани сабабли, унинг бу галги хабарлари ҳам юқори даражада ишончли баҳоланмоқда.

SamsungGalaxy S27СмартфонТехнологияLPDDR6
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини оладиXiaomi 18 Фолд дунёда илк бор янги авлод LPDDR6 хотирасини олади29 август 10:52Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайди13 сентябр 14:28Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этди7 сентябр 18:26Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди5 сентябр 14:50Samsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиSamsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилди2 сентябр 10:20Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилди26 август 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди