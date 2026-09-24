Samsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Galaxy S27 флагманлари 12 GB тезкор хотира ва 256 GB, 512 GB ёки 1 TB доимий хотира вариантларида тақдим этилиши кутилмоқда.
- Galaxy S27 Ultra модели эса 16 GB тезкор хотира билан ҳам мавжуд бўлади.
- Galaxy S27 Pro ва S27 Ultra янги LPDDR6 оператив ва UFS 5.1 флеш-хотира технологияларини қўллайди.
- Ушбу маълумотлар yeux1122 тахаллуси билан танилган инсайдер томонидан ошкор этилган.
Келгуси авлод Samsung Galaxy S27 флагман туркуми қурилмаларининг дастлабки хотира конфигурациялари ва техник хусусиятлари интернетда ошкор қилинди. Тарун Ватс исмли инсайдернинг yeux1122 тахаллуси билан танилган манбага таяниб тарқатган маълумотларига кўра, янги туркум смартфонлари нафақат ҳажм, балки хотира тезлиги борасида ҳам сезиларли ўзгаришларни бошидан кечиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу сиздириб юборилган маълумотлар технологиялар оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки Samsung ҳар йили ўз флагманларининг унумдорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратади. Янги авлод қурилмалари мобил бозордаги рақобат муҳитини яна-да кескинлаштириши кутилмоқда.
Моделлар бўйича хотира турлари ва ҳажмлариМаълумотларга кўра, базавий Galaxy S27 модели 12 GB тезкор хотира ҳамда 256 ёки 512 GB доимий хотира вариантларида тақдим этилади. Шунингдек, Galaxy S27+ ҳам худди шундай — 12 GB оператив ва 256 ёхуд 512 GB флеш-хотира имкониятлари билан сотувга чиқиши кутилмоқда.
Қаторга қўшилиши кутилаётган Galaxy S27 Pro модели эса 12 GB тезкор хотира билан жиҳозланиб, унинг максимал доимий хотира ҳажми 1 TB гача етиши мумкин. Аввалроқ бошқа бир инсайдер ВаллеGalaxy ҳам шунга ўхшаш маълумотларни тарқатган эди.
Galaxy S27 Ultra — туркумнинг энг илғор вакилиОиланинг энг қудратли вакили бўлган Galaxy S27 Ultra модели хотира танлови бўйича энг кенг имкониятларни тақдим этади. Хусусан, ушбу флагман 12 GB оператив хотира билан биргаликда 256 ёки 512 GB доимий хотирада, шунингдек, 16 GB тезкор хотира ва 1 TB ҳажмга эга энг юқори модификацияда сотувга чиқарилади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, фақатгина Ultra версиясинигина 16 GB оператив хотира билан таъминланиши энг талабчан фойдаланувчилар ва мобил ўйин ишқибозлари учун мўлжалланган муҳим қадамдир.
Янги авлод LPDDR6 ва UFS 5.1 хотиралариIxbt.com маълумотига кўра, хотира ҳажмидан ташқари, Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделлари тубдан янги технологияларга ўтади. Ушбу смартфонлар янада тезкор ишлашни таъминловчи LPDDR6 оператив хотираси ҳамда UFS 5.1 флеш-хотираси билан жиҳозланади.
Таъкидлаш жоизки, yeux1122 тахаллуси остидаги инсайдер ўтмишда iPhone Air хусусиятлари, Samsung Galaxy З ТриФолд ҳақидаги тафсилотлар ҳамда iPhone 16 туркумининг тезкор хотира ҳажми каби маълумотларни аниқ айтиб бергани сабабли, унинг бу галги хабарлари ҳам юқори даражада ишончли баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…