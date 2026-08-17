Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартиради

·2·Техно
Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартиради
Қисқача

Samsung Galaxy S27 учун камера тизими, тизим платаси, тасвирни қайта ишлаш жараёни ва зумлаш алгоритмларини тубдан қайта кўриб чиқмоқда. Счродингер маълумотларига кўра, янги архитектура камера датчиги, тасвир процессори ва тезкор хотира ўртасидаги маълумотлар алмашинувини тезлаштириб, 200 мегапикселли камералар ҳосил қиладиган катта ҳажмдаги ахборотни самаралироқ қайта ишлашга ёрдам беради.

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келажакдаги флагман смартфонлари қаторига кирувчи Galaxy S27 модели учун мобил суратга олиш имкониятларини сезиларли даражада яхшилаш устида иш бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмада нафақат асосий датчиклар, балки бутун аппарат архитектураси, жумладан, тизим платаси, тасвирни қайта ишлаш жараёни ва зумлаш алгоритмлари ҳам тубдан қайта кўриб чиқилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу ўзгаришлар мобил фототехнологиялар соҳасидаги рақобатда устунликни сақлаб қолиш ҳамда фойдаланувчиларга янада сифатли контент яратиш имконини бериш учун муҳим қадам ҳисобланади. Мутахассислар смартфон камерасининг имкониятларини оширишда аппарат ва дастурий таъминот уйғунлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этишини таъкидлашмоқда.

Тизим платасининг янги тузилиши ва маълумотлар алмашинуви

Таниқли инсайдер Счродингер тарқатган маълумотларга кўра, Samsung муҳандислари Galaxy S27 смартфонининг тизим платаси композициясини бутунлай ўзгартирган. Ушбу янги ёндашув мобил суратга олиш жараёнига масъул бўлган барча компонентларнинг ўзаро самарали ишлашини таъминлашга қаратилган.

Янги архитектура камера датчиги, тасвирни қайта ишловчи процессор ҳамда тезкор хотирсубсйстем ўртасида маълумотлар алмашинуви тезлигини кескин ошириши кутилмоқда. 200 мегапикселли камералар яратадиган улкан ҳажмдаги ахборотни ўқиш ва қайта ишлашда айнан шу тезлик ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қилади.

Такомиллаштирилган ички датчикли зум технологияси

Асосий эътибор ички датчикли зум (внутрисенсорний зум) технологиясини ривожлантиришга қаратилади. Эслатиб ўтамиз, Samsung ушбу принципи аллақачон 200 мегапикселли датчикка эга Galaxy S25 Edge моделида қўллаган эди. Юқори аниқликдаги матрицанинг марказий қисмидан фойдаланиш тайёр суратни оддий рақамли яқинлаштиришга мурожаат қилмасдан туриб ҳам сифатли катталаштириш имконини беради.

Galaxy S25 Edge қурилмасида ушбу услуб асосан 2x ва 4x яқинлаштириш режимларида қўлланилган бўлса, Galaxy S27 учун компания уни янада мукаммаллаштирмоқчи. Аппарат ва дастурий ечимларнинг ўзаро уйғунлиги кучли кадрни кесиш ҳолатларида ҳам майда деталларни тўлалигича сақлаб қолишга хизмат қилади.

Ахборот манбасига кўра, ушбу инсайдер илгари ҳам Samsung Galaxy S26 Plus моделлари хусусиятларини аниқ ошкор этган ҳамда тўрт тарафи эгилган экранга эга iPhone 20 концепцияси ҳақида биринчилардан бўлиб хабар берган эди. Бу эса келгусидаги Galaxy S27 флагмани бўйича тарқалаётган маълумотларнинг онгли ва асосли эканидан далолат беради.

SamsungGalaxy S27СмартфонКамераТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиБугун, 21:29Хитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиХитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиБугун, 20:26Хитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиХитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиБугун, 19:54Хитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиХитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 18:57Космосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиКосмосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиБугун, 17:58Redmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиRedmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиБугун, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади