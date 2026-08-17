Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартиради
Samsung Galaxy S27 учун камера тизими, тизим платаси, тасвирни қайта ишлаш жараёни ва зумлаш алгоритмларини тубдан қайта кўриб чиқмоқда. Счродингер маълумотларига кўра, янги архитектура камера датчиги, тасвир процессори ва тезкор хотира ўртасидаги маълумотлар алмашинувини тезлаштириб, 200 мегапикселли камералар ҳосил қиладиган катта ҳажмдаги ахборотни самаралироқ қайта ишлашга ёрдам беради.
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келажакдаги флагман смартфонлари қаторига кирувчи Galaxy S27 модели учун мобил суратга олиш имкониятларини сезиларли даражада яхшилаш устида иш бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмада нафақат асосий датчиклар, балки бутун аппарат архитектураси, жумладан, тизим платаси, тасвирни қайта ишлаш жараёни ва зумлаш алгоритмлари ҳам тубдан қайта кўриб чиқилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу ўзгаришлар мобил фототехнологиялар соҳасидаги рақобатда устунликни сақлаб қолиш ҳамда фойдаланувчиларга янада сифатли контент яратиш имконини бериш учун муҳим қадам ҳисобланади. Мутахассислар смартфон камерасининг имкониятларини оширишда аппарат ва дастурий таъминот уйғунлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этишини таъкидлашмоқда.
Тизим платасининг янги тузилиши ва маълумотлар алмашинувиТаниқли инсайдер Счродингер тарқатган маълумотларга кўра, Samsung муҳандислари Galaxy S27 смартфонининг тизим платаси композициясини бутунлай ўзгартирган. Ушбу янги ёндашув мобил суратга олиш жараёнига масъул бўлган барча компонентларнинг ўзаро самарали ишлашини таъминлашга қаратилган.
Янги архитектура камера датчиги, тасвирни қайта ишловчи процессор ҳамда тезкор хотирсубсйстем ўртасида маълумотлар алмашинуви тезлигини кескин ошириши кутилмоқда. 200 мегапикселли камералар яратадиган улкан ҳажмдаги ахборотни ўқиш ва қайта ишлашда айнан шу тезлик ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қилади.
Такомиллаштирилган ички датчикли зум технологиясиАсосий эътибор ички датчикли зум (внутрисенсорний зум) технологиясини ривожлантиришга қаратилади. Эслатиб ўтамиз, Samsung ушбу принципи аллақачон 200 мегапикселли датчикка эга Galaxy S25 Edge моделида қўллаган эди. Юқори аниқликдаги матрицанинг марказий қисмидан фойдаланиш тайёр суратни оддий рақамли яқинлаштиришга мурожаат қилмасдан туриб ҳам сифатли катталаштириш имконини беради.
Galaxy S25 Edge қурилмасида ушбу услуб асосан 2x ва 4x яқинлаштириш режимларида қўлланилган бўлса, Galaxy S27 учун компания уни янада мукаммаллаштирмоқчи. Аппарат ва дастурий ечимларнинг ўзаро уйғунлиги кучли кадрни кесиш ҳолатларида ҳам майда деталларни тўлалигича сақлаб қолишга хизмат қилади.
Ахборот манбасига кўра, ушбу инсайдер илгари ҳам Samsung Galaxy S26 Plus моделлари хусусиятларини аниқ ошкор этган ҳамда тўрт тарафи эгилган экранга эга iPhone 20 концепцияси ҳақида биринчилардан бўлиб хабар берган эди. Бу эса келгусидаги Galaxy S27 флагмани бўйича тарқалаётган маълумотларнинг онгли ва асосли эканидан далолат беради.
…