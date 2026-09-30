iQOO 16 флагманнинг сотувдаги муваффақияти ва унинг техник имкониятлари

·0·Техно
iQOO 16 флагманнинг сотувдаги муваффақияти ва унинг техник имкониятлари

Янги iQOO 16 флагман смартфони савдога чиққан илк кундиёқ Хитой бозорида улкан муваффақиятга эришиб, Android қурилмалари орасида мутлақ бестселлерга айланди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет харидорлар ўртасида мисли кўрилмаган талабни намойиш этиб, сўнгги вақтлардаги барча рақобатчиларини ортда қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсидер Digital Chat Station тақдим этган маълумотларга кўра, iQOO 16 савдо ҳажми бўйича Хитойнинг энг йирик учта электрон тижорат платформаси — Таобао, Тмалл ва Доуйинда етакчиликни қўлга киритди. Ушбу кўрсаткич янги қурилманинг жорий йилда тақдим этилган бошқа Android флагманларидан яққол устун келганини кўрсатади.

Смартфон экранининг рекорд даражадаги кўрсаткичлари

Қурилманинг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг ноёб дисплейидир. iQOO 16 модели тарихимда илк бор 2K ва 165 Hz частотали экранни ўзида мужассам этди. Samsung M16 панели ва 2K ЛEАД 2.0 технологияси оддий режимда 1250 нит, бутун экран бўйлаб 2800 нитдан ортиқ ҳамда локал равишда нақ 10 000 нит ёрқинликни таъминлай олади.

Иш унумдорлиги борасида ҳам смартфон ўз синфида етакчи бўлиб турибди. У кучли Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ҳамда махсус Q4 ўйин чипи билан жиҳозланган. Ушбу аппарат мажмуаси нурларни кузатиш (рай трасинг), ўта юқори пикселлар сони ва кадрлар генерациясини бир вақтнинг ўзида муваффақиятли бажаради.

Ўйин имкониятлари ва илғор технологиялар

Мобил ўйинқароқлар учун яратилган махсус функциялар қаторига Қ-флех, 165 Hz янгиланиш частотаси, 4D-вибрация ҳамда ААА даражасидаги ўйинлар учун мўлжалланган компьютер эмулятори киради. Шунингдек, қурилма 8K форматида видео ёзиб олиш имкониятига эга.

Камера модули ҳам юқори стандартларга жавоб беради. Смартфон ҳар бири 50 мегапикселли учта сенсор билан жиҳозланган: уларга 1/1,3 дюймли асосий камера, кенг бурчакли объектив ва 3 каррали зудга эга Sony IMX882 киради. Бундан ташқари, қурилма Супер Light анд Шадов HDR технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Овоз сифати учун симметрик Pro 1511 динамиклари масъул бўлса, автономия масаласида 8400 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор ва 100 ваттли тезкор қувватлаш технологияси тақдим этилган. Корпус замонавий IP69 стандарти бўйича сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган.

iQOO 16СмартфонларAndroidГаджетларХитой бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилдиiQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилди25 сентябр 20:20Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди22 сентябр 02:57Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиVivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этилади8 сентябр 09:51Honor Magic 9 флагманлари Хитойда рекорд даражада сотилмоқдаHonor Magic 9 флагманлари Хитойда рекорд даражада сотилмоқдаКеча 03:21Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаХитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқда18 сентябр 12:52Хитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқдиХитойда Нокиа Лумиа услубидаги арзон ҲМД Тоуч AI телефони сотувга чиқди30 июл 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди