iQOO 16 флагманнинг сотувдаги муваффақияти ва унинг техник имкониятлари
Янги iQOO 16 флагман смартфони савдога чиққан илк кундиёқ Хитой бозорида улкан муваффақиятга эришиб, Android қурилмалари орасида мутлақ бестселлерга айланди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет харидорлар ўртасида мисли кўрилмаган талабни намойиш этиб, сўнгги вақтлардаги барча рақобатчиларини ортда қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсидер Digital Chat Station тақдим этган маълумотларга кўра, iQOO 16 савдо ҳажми бўйича Хитойнинг энг йирик учта электрон тижорат платформаси — Таобао, Тмалл ва Доуйинда етакчиликни қўлга киритди. Ушбу кўрсаткич янги қурилманинг жорий йилда тақдим этилган бошқа Android флагманларидан яққол устун келганини кўрсатади.
Смартфон экранининг рекорд даражадаги кўрсаткичлариҚурилманинг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг ноёб дисплейидир. iQOO 16 модели тарихимда илк бор 2K ва 165 Hz частотали экранни ўзида мужассам этди. Samsung M16 панели ва 2K ЛEАД 2.0 технологияси оддий режимда 1250 нит, бутун экран бўйлаб 2800 нитдан ортиқ ҳамда локал равишда нақ 10 000 нит ёрқинликни таъминлай олади.
Иш унумдорлиги борасида ҳам смартфон ўз синфида етакчи бўлиб турибди. У кучли Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ҳамда махсус Q4 ўйин чипи билан жиҳозланган. Ушбу аппарат мажмуаси нурларни кузатиш (рай трасинг), ўта юқори пикселлар сони ва кадрлар генерациясини бир вақтнинг ўзида муваффақиятли бажаради.
Ўйин имкониятлари ва илғор технологияларМобил ўйинқароқлар учун яратилган махсус функциялар қаторига Қ-флех, 165 Hz янгиланиш частотаси, 4D-вибрация ҳамда ААА даражасидаги ўйинлар учун мўлжалланган компьютер эмулятори киради. Шунингдек, қурилма 8K форматида видео ёзиб олиш имкониятига эга.
Камера модули ҳам юқори стандартларга жавоб беради. Смартфон ҳар бири 50 мегапикселли учта сенсор билан жиҳозланган: уларга 1/1,3 дюймли асосий камера, кенг бурчакли объектив ва 3 каррали зудга эга Sony IMX882 киради. Бундан ташқари, қурилма Супер Light анд Шадов HDR технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Овоз сифати учун симметрик Pro 1511 динамиклари масъул бўлса, автономия масаласида 8400 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор ва 100 ваттли тезкор қувватлаш технологияси тақдим этилган. Корпус замонавий IP69 стандарти бўйича сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган.
Изоҳлар 0
…