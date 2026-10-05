Келгуси OLED экранли MacBook Pro ноутбуклари сезиларли даражада енгилроқ бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Янги авлод MacBook Pro ноутбуклари OLED экранлар билан бирга сезиларли даражада енгилроқ бўлади, бу эса фойдаланувчилар учун муҳим янгиликдир.
- Apple муҳандислари ноутбукларнинг ички қурилмасини қайта ишлаб чиқиб, кўплаб бутловчи қисмларнинг ўлчамларини кичрайтириш ва жойлашувини ўзгартириш орқали корпус вазнини камайтиришга муваффақ бўлган.
Apple компанияси тайёрлаётган янги авлод MacBook Pro ноутбуклари OLED экранлар билан жиҳозланибгина қолмай, балки жорий моделларга нисбатан сезиларли даражада енгилроқ вазнга эга бўлади. Бу ҳақда Bloomberg нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Замонавий технологиялар бозорида мобил қурилмаларнинг қулайлиги ва енгиллиги асосий рақобат устунликларидан бирига айланиб бораётган бир пайтда, ушбу ўзгариш фойдаланувчилар учун муҳим янгилик саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ички тузилманинг тубдан ўзгаришиМаълумотларга кўра, Apple муҳандислари ноутбукларнинг ички қурилмасини қайта ишлаб чиқишган. Компания кўплаб бутловчи қисмларнинг ўлчамларини кичрайтириб, уларнинг жойлашувини ўзгартиришга муваффақ бўлган. Айнан шу муҳандислик ечими корпус вазнини сезиларли даражада камайтириш имконини берди. Гарчи қурилмаларнинг аниқ вазни қанчага енгиллашиши ҳозирча номаълум бўлса-да, манбалар бу фарқ жуда сезиларли бўлишини таъкидламоқда.
Ҳозирги вақтда сотувда бўлган MacBook Pro моделлари ўзининг оғирлиги бўйича рақобатчилардан бироз ортда қолаётган эди. Хусусан, жорий авлоднинг 14 дюймли версияси 1,55–1,62 килограмм, 16 дюймли йирик версияси эса 2,14–2,15 килограмм вазнга эга. Янги OLED моделлар эса бозордаги энг енгил ва қулай профессионал ноутбуклар қаторига кириши кутилмоқда.
Кутилаётган техник хусусиятларBloomberg хабарига кўра, янги авлод ноутбуклари нафақат янги дисплейлар ва енгил корпус, балки бошқа қатор дизайн ва функционал ўзгаришларни ҳам олиб келади. Жумладан, қурилмаларга сенсорли панеллар ўрнатилиши, экран юқори қисмида эса замонавий Dynamic Island тирқиши пайдо бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, ноутбукларнинг умумий қалинлиги ҳам сезиларли даражада юпқалашади.
Ушбу илғор қурилмаларнинг тақдимоти анъанавий тарзда жорий йилнинг куз ойларига режалаштирилган. Мутахассислар ва технология ихлосмандлари Apple ноутбукларини жорий йилнинг октабр ёки ноябрь ойларида кутиб олишлари мумкин. OLED технологиясига ўтиш ва корпус конструкциясининг яхшиланиши Apple учун ҳам, умуман олганда, бутун ноутбуклар бозори учун муҳим қадам бўлиши башорат қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…