Келгуси OLED экранли MacBook Pro ноутбуклари сезиларли даражада енгилроқ бўлади

·4·Техно
Келгуси OLED экранли MacBook Pro ноутбуклари сезиларли даражада енгилроқ бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Янги авлод MacBook Pro ноутбуклари OLED экранлар билан бирга сезиларли даражада енгилроқ бўлади, бу эса фойдаланувчилар учун муҳим янгиликдир.
  • Apple муҳандислари ноутбукларнинг ички қурилмасини қайта ишлаб чиқиб, кўплаб бутловчи қисмларнинг ўлчамларини кичрайтириш ва жойлашувини ўзгартириш орқали корпус вазнини камайтиришга муваффақ бўлган.

Apple компанияси тайёрлаётган янги авлод MacBook Pro ноутбуклари OLED экранлар билан жиҳозланибгина қолмай, балки жорий моделларга нисбатан сезиларли даражада енгилроқ вазнга эга бўлади. Бу ҳақда Bloomberg нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Замонавий технологиялар бозорида мобил қурилмаларнинг қулайлиги ва енгиллиги асосий рақобат устунликларидан бирига айланиб бораётган бир пайтда, ушбу ўзгариш фойдаланувчилар учун муҳим янгилик саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ички тузилманинг тубдан ўзгариши

Маълумотларга кўра, Apple муҳандислари ноутбукларнинг ички қурилмасини қайта ишлаб чиқишган. Компания кўплаб бутловчи қисмларнинг ўлчамларини кичрайтириб, уларнинг жойлашувини ўзгартиришга муваффақ бўлган. Айнан шу муҳандислик ечими корпус вазнини сезиларли даражада камайтириш имконини берди. Гарчи қурилмаларнинг аниқ вазни қанчага енгиллашиши ҳозирча номаълум бўлса-да, манбалар бу фарқ жуда сезиларли бўлишини таъкидламоқда.

Ҳозирги вақтда сотувда бўлган MacBook Pro моделлари ўзининг оғирлиги бўйича рақобатчилардан бироз ортда қолаётган эди. Хусусан, жорий авлоднинг 14 дюймли версияси 1,55–1,62 килограмм, 16 дюймли йирик версияси эса 2,14–2,15 килограмм вазнга эга. Янги OLED моделлар эса бозордаги энг енгил ва қулай профессионал ноутбуклар қаторига кириши кутилмоқда.

Кутилаётган техник хусусиятлар

Bloomberg хабарига кўра, янги авлод ноутбуклари нафақат янги дисплейлар ва енгил корпус, балки бошқа қатор дизайн ва функционал ўзгаришларни ҳам олиб келади. Жумладан, қурилмаларга сенсорли панеллар ўрнатилиши, экран юқори қисмида эса замонавий Dynamic Island тирқиши пайдо бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, ноутбукларнинг умумий қалинлиги ҳам сезиларли даражада юпқалашади.

Ушбу илғор қурилмаларнинг тақдимоти анъанавий тарзда жорий йилнинг куз ойларига режалаштирилган. Мутахассислар ва технология ихлосмандлари Apple ноутбукларини жорий йилнинг октабр ёки ноябрь ойларида кутиб олишлари мумкин. OLED технологиясига ўтиш ва корпус конструкциясининг яхшиланиши Apple учун ҳам, умуман олганда, бутун ноутбуклар бозори учун муҳим қадам бўлиши башорат қилинмоқда.

MacBook ProAppleOLEDНоутбукТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple букланувчи iPhone Дуо экранининг ўзига хос жиҳатларини маълум қилдиApple букланувчи iPhone Дуо экранининг ўзига хос жиҳатларини маълум қилди2 октябр 14:59Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиSamsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этди20 август 20:56Samsung экран ости юзни таниш технологияси устида ишламоқдаSamsung экран ости юзни таниш технологияси устида ишламоқда2 октябр 07:25Олимлар микросхемалар каби фотолитография ёрдамида OLED экранлар яратишни ўрганишдиОлимлар микросхемалар каби фотолитография ёрдамида OLED экранлар яратишни ўрганишди24 сентябр 04:28HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиHP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этди26 август 04:29Google Intel процессорли ноутбуклардаги чекловларни маълум қилдиGoogle Intel процессорли ноутбуклардаги чекловларни маълум қилдиБугун 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...