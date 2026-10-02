Apple букланувчи iPhone Дуо экранининг ўзига хос жиҳатларини маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компанияси ўзининг букланувчи iPhone Дуо моделидаги букланувчи экран ҳимоя қатламини алмаштириш имкониятини тақдим этади.
- Бу қатлам 7,6 дюймли OLED-дисплей устига ўрнатилган бўлиб, ёруғлик қайтишини камайтиради ва букланиш чизиғини яширади.
- АҚШда AppleКаре+ хизмати билан ушбу алмаштириш 20 АҚШ доллари туради.
АҚШнинг технология гиганти Apple компанияси ўзининг бўлажак букланувчи смартфони — iPhone Дуо модели атрофидаги қизғиш муҳокамаларга изоҳ берди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг ички экранидаги буклатма фойдаланувчининг жиғимзасига тегадиган бўлса, уни махсус ҳимоя қатламини алмаштириш орқали янгилаш мумкин бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Apple компаниясининг аппарат таъминотини ишлаб чиқиш бўйича вице-президенти Кейт Бержероннинг тасдиқлашича, янги қурилма конструкцияси фойдаланувчиларга қўшимча қулайликлар яратишга мўлжалланган. Мутахассислар букланувчи экранлар учун махсус нанокристалли қоплама устида узоқ иш олиб борган.
Дисплей имкониятлари ва ҳимоя қатламиМазкур нанокуструктуравий ҳимоя қатлами 7,6 дюймли эгилувчан OLED-дисплей устига ўрнатилган бўлиб, у ёруғлик қайтишини камайтириш ҳамда панелнинг марказий қисмидаги буклатма чизиғини визуал жиҳатдан беркитиш вазифасини бажаради. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу қоплама юқори чидамлиликка эга, бироқ вақт ўтиши билан буклатма жойи кўзга ташланиб қолиши мумкин.
Агар фойдаланувчига мазкур ҳолат ноқулайлик туғдирса, у ҳимоя қатламини янгисига алмаштириши имкониятига эга бўлади. Хусусан, АҚШ ҳудудидаги AppleКаре+ хизматига эга мижозлар учун мазкур процедуранинг нархи атиги 20 АҚШ долларини ташкил этиши маълум қилинди.
Техник тавсифлар ва корпус дизайниСмартофоннинг ички Супер Ретина ХДР экрани 1878 × 2670 пикселлар аниқлигига ва ҳар дюйм учун 430 пиксел зичликка эга. Ташқи панел эса 5,4 дюймли ўлчамда, 1398 × 2034 пикселлар аниқлигида ва 460 п/д зичликда ишлайди. Иккала дисплей ҳам ПроМотион технологияси ёрдамида 120 Hz гача адаптив янгиланиш частотасини, HDR ва Труе Тоне функцияларини қўллаб-қувватлайди.
Қурилманинг энг юқори кўча ёрқинлиги 3000 нитни ташкил этиб, контрастлик даражаси 2 000 000:1 га тенг. iPhone Дуо корпуси мустаҳкам титандан ясалган бўлиб, олд ва орқа панеллари Серамик Шиелд ҳимоя ойнаси билан қопланган. Қурилманинг ёйилган ҳолатдаги қалинлиги 5,2 мм, йиғилганда эса 11,3 мм ни ташкил этади, вазни эса 254 граммга тенг.
Изоҳлар 0
…