Apple букланувчи iPhone Дуо экранининг ўзига хос жиҳатларини маълум қилди

·24·Техно
Apple букланувчи iPhone Дуо экранининг ўзига хос жиҳатларини маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple компанияси ўзининг букланувчи iPhone Дуо моделидаги букланувчи экран ҳимоя қатламини алмаштириш имкониятини тақдим этади.
  • Бу қатлам 7,6 дюймли OLED-дисплей устига ўрнатилган бўлиб, ёруғлик қайтишини камайтиради ва букланиш чизиғини яширади.
  • АҚШда AppleКаре+ хизмати билан ушбу алмаштириш 20 АҚШ доллари туради.

АҚШнинг технология гиганти Apple компанияси ўзининг бўлажак букланувчи смартфони — iPhone Дуо модели атрофидаги қизғиш муҳокамаларга изоҳ берди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг ички экранидаги буклатма фойдаланувчининг жиғимзасига тегадиган бўлса, уни махсус ҳимоя қатламини алмаштириш орқали янгилаш мумкин бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Apple компаниясининг аппарат таъминотини ишлаб чиқиш бўйича вице-президенти Кейт Бержероннинг тасдиқлашича, янги қурилма конструкцияси фойдаланувчиларга қўшимча қулайликлар яратишга мўлжалланган. Мутахассислар букланувчи экранлар учун махсус нанокристалли қоплама устида узоқ иш олиб борган.

Дисплей имкониятлари ва ҳимоя қатлами

Мазкур нанокуструктуравий ҳимоя қатлами 7,6 дюймли эгилувчан OLED-дисплей устига ўрнатилган бўлиб, у ёруғлик қайтишини камайтириш ҳамда панелнинг марказий қисмидаги буклатма чизиғини визуал жиҳатдан беркитиш вазифасини бажаради. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу қоплама юқори чидамлиликка эга, бироқ вақт ўтиши билан буклатма жойи кўзга ташланиб қолиши мумкин.

Агар фойдаланувчига мазкур ҳолат ноқулайлик туғдирса, у ҳимоя қатламини янгисига алмаштириши имкониятига эга бўлади. Хусусан, АҚШ ҳудудидаги AppleКаре+ хизматига эга мижозлар учун мазкур процедуранинг нархи атиги 20 АҚШ долларини ташкил этиши маълум қилинди.

Техник тавсифлар ва корпус дизайни

Смартофоннинг ички Супер Ретина ХДР экрани 1878 × 2670 пикселлар аниқлигига ва ҳар дюйм учун 430 пиксел зичликка эга. Ташқи панел эса 5,4 дюймли ўлчамда, 1398 × 2034 пикселлар аниқлигида ва 460 п/д зичликда ишлайди. Иккала дисплей ҳам ПроМотион технологияси ёрдамида 120 Hz гача адаптив янгиланиш частотасини, HDR ва Труе Тоне функцияларини қўллаб-қувватлайди.

Қурилманинг энг юқори кўча ёрқинлиги 3000 нитни ташкил этиб, контрастлик даражаси 2 000 000:1 га тенг. iPhone Дуо корпуси мустаҳкам титандан ясалган бўлиб, олд ва орқа панеллари Серамик Шиелд ҳимоя ойнаси билан қопланган. Қурилманинг ёйилган ҳолатдаги қалинлиги 5,2 мм, йиғилганда эса 11,3 мм ни ташкил этади, вазни эса 254 граммга тенг.

AppleiPhone ДуоСмартфонТехнологияOLED
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone Дуо ишлаб чиқаришда юқори брак улуши кузатилмоқдаiPhone Дуо ишлаб чиқаришда юқори брак улуши кузатилмоқдаКеча 15:59Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиApple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилди10 сентябр 15:50Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эга10 сентябр 14:24iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиiPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқланди10 сентябр 10:26Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этди9 сентябр 23:58iPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилдиiPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилди28 сентябр 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди