Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этди
Samsung Пусан шаҳрида ўтказилаётган ИМИД 2026 кўргазмасида ноутбуклар учун мўлжалланган, 300 Гс частотали 16 дюймли OLED-панелни намойиш этди. Бозорда ўхшаши йўқ илк ечим бўлган панел 16:9 формат ва 2,5K аниқликни қўллаб-қувватлайди. У илғор ўйин ноутбуклари, хусусан киберпорт ва тезкор ҳаракатли ўйинлар учун мўлжалланган.
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung компанияси Пусан шаҳрида бўлиб ўтаётган ИМИД 2026 кўргазмасида ўзининг энг сўнгги ишланмаларини омма эътиборига ҳавола этди. Тақдим этилган янгиликлар орасида ноутбуклар учун мўлжалланган, кадрлар частотаси 300 Гс бўлган ноёб 16 дюймли OLED-панел алоҳида эътирофга сазовор бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, бу бозорда ўхшаши йўқ илк ечим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур илғор экран технологияси юқори унумдорлик ва мукаммал тасвир сифатини талаб қилувчи қурилмалар бозорида жиддий бурилиш ясаши кутилмоқда. Гарчи ҳозирча янги панел ҳақидаги техник тафсилотлар чекланган бўлса-да, мутахассислар уни замонавий мобил технологиялар эволюциясидаги муҳим қадам сифатида баҳоламоқда.
Техник хусусиятлар ва имкониятларТақдимот давомида ошкор этилган маълумотларга кўра, янги авлод OLED-дисплейи 16 дюймли диагоналга эга бўлиб, у 16:9 нисбатдаги кенг форматни қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, экран 2,5K ўлчамли юқори аниқликни тақдим этиши тасдиқланди.
Ҳозирча ишлаб чиқарувчи дисплейнинг ёрқинлик кўрсаткичлари бўйича аниқ рақамларни келтирмаган. Бироқ ушбу экран мутлақо янги технологик база асосида яратилганини инобатга олсак, ёрқинлик ва ранг узатиш борасида ҳеч қандай муаммолар бўлмаслиги тахмин қилинмоқда.
Геймерлар учун янги имкониятларМазкур юқори технологияли экранлар биринчи навбатда энг сўнгги авлод илғор ўйин ноутбуклари учун мўлжалланган. 300 Гс кадрлар частотаси динамик саҳналарда ўта силлиқ тасвирни таъминлаб, айниқса киберпорт ва тезкор ҳаракатли ўйинлар ихлосмандлари учун катта устунлик беради.
Бироқ, Samsung ҳозирча бундай экранлар ўрнатилган илк тижорий маҳсулотлар қачон сотувга чиқиши ёки қайси брендлар бу панеллардан фойдаланишини расман эълон қилгани йўқ.
…