Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этди

·3·Техно
Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этди
Қисқача

Samsung Пусан шаҳрида ўтказилаётган ИМИД 2026 кўргазмасида ноутбуклар учун мўлжалланган, 300 Гс частотали 16 дюймли OLED-панелни намойиш этди. Бозорда ўхшаши йўқ илк ечим бўлган панел 16:9 формат ва 2,5K аниқликни қўллаб-қувватлайди. У илғор ўйин ноутбуклари, хусусан киберпорт ва тезкор ҳаракатли ўйинлар учун мўлжалланган.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung компанияси Пусан шаҳрида бўлиб ўтаётган ИМИД 2026 кўргазмасида ўзининг энг сўнгги ишланмаларини омма эътиборига ҳавола этди. Тақдим этилган янгиликлар орасида ноутбуклар учун мўлжалланган, кадрлар частотаси 300 Гс бўлган ноёб 16 дюймли OLED-панел алоҳида эътирофга сазовор бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, бу бозорда ўхшаши йўқ илк ечим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур илғор экран технологияси юқори унумдорлик ва мукаммал тасвир сифатини талаб қилувчи қурилмалар бозорида жиддий бурилиш ясаши кутилмоқда. Гарчи ҳозирча янги панел ҳақидаги техник тафсилотлар чекланган бўлса-да, мутахассислар уни замонавий мобил технологиялар эволюциясидаги муҳим қадам сифатида баҳоламоқда.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Тақдимот давомида ошкор этилган маълумотларга кўра, янги авлод OLED-дисплейи 16 дюймли диагоналга эга бўлиб, у 16:9 нисбатдаги кенг форматни қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, экран 2,5K ўлчамли юқори аниқликни тақдим этиши тасдиқланди.

Ҳозирча ишлаб чиқарувчи дисплейнинг ёрқинлик кўрсаткичлари бўйича аниқ рақамларни келтирмаган. Бироқ ушбу экран мутлақо янги технологик база асосида яратилганини инобатга олсак, ёрқинлик ва ранг узатиш борасида ҳеч қандай муаммолар бўлмаслиги тахмин қилинмоқда.

Геймерлар учун янги имкониятлар

Мазкур юқори технологияли экранлар биринчи навбатда энг сўнгги авлод илғор ўйин ноутбуклари учун мўлжалланган. 300 Гс кадрлар частотаси динамик саҳналарда ўта силлиқ тасвирни таъминлаб, айниқса киберпорт ва тезкор ҳаракатли ўйинлар ихлосмандлари учун катта устунлик беради.

Бироқ, Samsung ҳозирча бундай экранлар ўрнатилган илк тижорий маҳсулотлар қачон сотувга чиқиши ёки қайси брендлар бу панеллардан фойдаланишини расман эълон қилгани йўқ.

SamsungOLEDНоутбукИМИД 2026Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Литими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиЛитими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиБугун, 20:28Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиСеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиБугун, 19:55Google Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиGoogle Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиБугун, 19:23Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиAndroid 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиБугун, 18:58Xiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиXiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиБугун, 18:30Huawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиБугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди